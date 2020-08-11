المقالات

مارثون أمريكي في الأنبار..!  


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ الرسالة المارثونية الأمريكية من الرمادي واضحة كل الوضوح ولا داعي للحديث عنها في هذا الزمن الأغبر الذي ينز فيه "الجوكرية" وأذناب السفارات كما ينز الماء الآسن في برك نتنة، الرسالة "الرمادية" وصلت إلى داخل أمريكا ودول أخرى تدور في هذا الفلك "الدوار"، لكن يجب أن يكون لنا حديث مع أصحاب السيادة، وأحباب الوطن الذين طال بحثهم عنه، مع الحفافات أمهات الشوارع، مع مصيحچية الفضائيات ومدوني العالم الإفتراضي "أبطال الكيبوردات"، مع النبّاحين الذين يعملون بالأجرة، مع خسة وجبن وعار الأبيض والاسود، مع أهل "الشالات" الحمر، ها عمي سالمين؟

سمعتوا بالمارثون لا؟

وشاركتوا بيه لا؟

شأخبار الوطنية والوطن والكهرباء الوطنية إلي گاطعتها أمريكا؟

وين التحليلات والتوقعات ولساناتكم الطوال؟

وين الأخبار الملفقة؟

وين أعوج حلگك وصير ناشط لاشط شافط؟

وين سب الدين وأعتدي على حرمات الناس؟

وين الرجولة؟

وين الشهامة؟

ها أحرار الشوارع؟

كلهن بالگونية وياهن البسطال؟

سامعين بالعيب تعرفون شنو العيب؟

وخستكم ونذالتكم وحق الوطن إلي تريدون تضيعوه أمريكا ما تدفع الكم دائماً ولا راح تحميكم دائماً ويجي يوم وتذبكم ذب الزبالة بلا إعادة تدوير، أمريكا ما دايمة لواحد ولا صافية دوم وي واحد مصلحتها فوگكم وفوگ الخلفوكم، ولكم في جريذي الحفرة عبرة "ولو أنتم سكارى ولستم من المعتبرين"

وانتم "أخوان" هم ينراد بعد دليل؟

شايفين شجاي يصير؟

شمتانين؟

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمريكا وتركيا تقتلان بالعراقيين وإيران برة برة  
النفير الثقافي..
فايروس كورونا وتطويع الطبيعة ودلالة النظام الدولي الجديد..  
حديث ما بعد الزيارة - ان صدقت جهينة  
نموذج بسيط جدا من المعاناة
متى ندنو من الآخر؟!  
مارثون أمريكي في الأنبار..!  
توضيح حول ما ذكره الحائك هاشم العقابي .
الشد والجذب وقانون العنف الأسري
حقيقةُ .. وهَمْ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك