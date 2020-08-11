مارثون أمريكي في الأنبار..!  

✍️ إياد الإمارة||

▪ الرسالة المارثونية الأمريكية من الرمادي واضحة كل الوضوح ولا داعي للحديث عنها في هذا الزمن الأغبر الذي ينز فيه "الجوكرية" وأذناب السفارات كما ينز الماء الآسن في برك نتنة، الرسالة "الرمادية" وصلت إلى داخل أمريكا ودول أخرى تدور في هذا الفلك "الدوار"، لكن يجب أن يكون لنا حديث مع أصحاب السيادة، وأحباب الوطن الذين طال بحثهم عنه، مع الحفافات أمهات الشوارع، مع مصيحچية الفضائيات ومدوني العالم الإفتراضي "أبطال الكيبوردات"، مع النبّاحين الذين يعملون بالأجرة، مع خسة وجبن وعار الأبيض والاسود، مع أهل "الشالات" الحمر، ها عمي سالمين؟

سمعتوا بالمارثون لا؟

وشاركتوا بيه لا؟

شأخبار الوطنية والوطن والكهرباء الوطنية إلي گاطعتها أمريكا؟

وين التحليلات والتوقعات ولساناتكم الطوال؟

وين الأخبار الملفقة؟

وين أعوج حلگك وصير ناشط لاشط شافط؟

وين سب الدين وأعتدي على حرمات الناس؟

وين الرجولة؟

وين الشهامة؟

ها أحرار الشوارع؟

كلهن بالگونية وياهن البسطال؟

سامعين بالعيب تعرفون شنو العيب؟

وخستكم ونذالتكم وحق الوطن إلي تريدون تضيعوه أمريكا ما تدفع الكم دائماً ولا راح تحميكم دائماً ويجي يوم وتذبكم ذب الزبالة بلا إعادة تدوير، أمريكا ما دايمة لواحد ولا صافية دوم وي واحد مصلحتها فوگكم وفوگ الخلفوكم، ولكم في جريذي الحفرة عبرة "ولو أنتم سكارى ولستم من المعتبرين"

وانتم "أخوان" هم ينراد بعد دليل؟

شايفين شجاي يصير؟

شمتانين؟

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