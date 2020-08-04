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حامد ومحمد ومقطع الفيدو وحال العراقيين  


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ الوادم مستصيحة والعراق حالة مگلوب ما تعرف رأسه من رجليه، الكهرباء بالقطارة والجو يسمط سمط والمسؤولين عن هذا الملف في واد وواقع الحال في واد آخر وحكومتنا في واد ثالث بلا عنوان، الرواتب هي الأخرى بالقطارة ومواعيدها متأخرة والموظفين والمتقاعدين ما يعرفون مصيرهم شنو يستلمون رواتب الشهر الجاي لو ما يستلمون واذا استلموا يمته؟ وحايرين بزمانهم،  والمسؤولين وين يحچون وشيحچون، ما تعرف، وشيردون هم ما تعرف..

والشغلة مو بس كهرباء ورواتب لا هواي بعد القائمة تطول وكلها ما تبشر بخير ولا تلوح منها بالأفق بارقة أمل، طل علينا ملا طلال وگال تعيينات ماكو!

يعني يا خرجين ايسوا وكلمن خل يگعد ببيتهم ويسكت ولا يفكر بمستقبل!

منين ما تجيلها الشغلة مصخمة وملطمة وما بيها من هاي الحكومة باب فرج.

شوية وقررت الحكومة موعد إنتخابات!

والبعض ما صدگ خبر ظل يهلهل عبالة خلص صارت رئاسة الوزراء من حصته، لو أقل شيء يحصل وزارة النفط، وكل شيء انتهى ولا تظاهرات ولا مماحكات سياسية ولا هوسة ولا هم يحزنون!

وعبالهم الناس املت خير وأمنت وانتهت الهوسة وزغردي يا انشراح، عود هم احنة عدنا سياسيين وتفكر بحال البلد ووين رايحين والإنتخابات بيا أجواء وشنو ظروفها؟

الله وكيلكم ومحمد "ص" كفيلكم محد يدري لا من الهلهلو ولا كثير من إلي ستكوا..

وفوگ كل هذا سالفة حامد ومحمد إلي بلية رباط، اللقاء وي حامد الحرامي والضحية محمد، مو هيچ؟

لو غير شغلة؟

حامد الضحية ومحمد الحرامي، تاهت علينا السالفة!

زين السيد رئيس مجلس الوزراء "الحقوقي" مصطفى الكاظمي ويامن التقى؟

وي حامد لو وي محمد؟

والسالفة الصدگ شنو؟

الفيديو شوكت مصورينه؟

بيا زمان وبيا مكان؟

عمي والله سالفة وعفرين على المسولفچي مالتها بحيث عنده قدرة ضيع كل السوالف الصدگ المدوخة الناس وجاب سالفة مدري صدگ مدري چذب وخلاها "سالفة" الموسم!

يعني معقولة ذك الزلمة هيچ ذكي والبقية هلگد غمان؟

البقية غمان، كلش غمان، بس مال ذك الزلمة ذكي لا بعيدة كلش.

ومن امدة الغمان ألف امداهم والإنتخابات موعدنا حامد، محمد.

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