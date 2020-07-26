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بولة بشط..!  


أياد الإمارة ||

 

«كتب صويلح هبالوا»

✔️ تحملوني شوية وتحملوا حچاياتي الجلفية.

انا رجال لا كاتب ولا مؤلف ولا صحفي ولا من أهل الجامعات والمدارس.

انا اقرا واكتب وأشتغل عمالة اجونة جماعة لابسين حلو ويحچون حلو وبديهم فلوس حلوة.

وگلولي تطلع تتظاهر وتلعب جولة.

گتلهم عليمن؟

وليش؟

گالوا تتظاهر؟ على كلشي حتى على الحر والبرد والبگ والذبان وتحمل الحكومة مسؤولية هذا الشيء صدگ وچذب!

أما ليش؟ أحنة نريد نستلم الحكومة وناخذها بالگوة من الجماعة الموجودين!

گلولي راح نصير بالحكومة وكلشي بيدنا وراح نعتبر مشاركتك بالتظاهرات جهاد ونعوضك عليه، واذا انجرحت لو متت انت شهيد وندفعلك تعويض وتقاعد وما نعوفك.

انا الفقير صدگت وشفت الفلوس بيدهم وصدگ انطوني فلوس، التظاهر الفارغ بهذا السعر، اتظاهر واحرگ يزيدوني، اطلع اشتم وافشر بالفضائيات بعد ينطوني أكثر فلوس، اما اذا أطوع بفوج مكافحة الدوام فينطوني امتيازات ضابط بالفدائيين وي صدام!

وصار الصار وطلعت بالتظاهرات وكلشي سويت وصاروا الجماعة بالحكومة!

اشو محد ذكرني؟

ولا واحد منهم گال هذا صاحبنا.

نسوا گعداتهم وياي بدائرة المخابرات يلقنوني الدروس.

نسوا وعودهم النا، وبقينا بغير والي، الإنجرح من روحة والمات إلى جهنم والناس الگلولي أطلع تظاهر بالحكومة قوط وسيارات وتعيينات وانا بيش رحت وبيش رديت.

 

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