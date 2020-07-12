التظاهرات غير "شرعية" لغياب الفارة والعگرورگة والوصخ عنها..



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

✍️ إياد الإمارة || ▪ هذه التظاهرات خارجة عن قانون "ستيفن" وآخرين على شاكلته من الأبطال الألكترونيين، لأنها لم تقم بتوجيه دعوة رسمية شرفية إلى رموز العراق الوطنيين "جداً" وهم كل من: ١.الأستاذ الدكتور فارة. ٢.الاستاذ الدكتور عگروگة. ٣. الأستاذ المساعد الدكتور جريدي. ٤. الأستاذ المساعد الدكتور الوصخ. ٥.المدرس الدكتور حميد العربنچي. ٦. المدرس الدكتور لميعة الحفافة. ولذلك تعتبر هذه التظاهرات غير شرعية وغير رسمية وخارج أسوار "الوطن" الذي تطالب بعودته الحفافات.. سوف لن تقوم أي عتبة مقدسة بتوزيع ما يحتاجه المتظاهرين من أطعمة وأشربة ولا حتى "بطل" مياه معدنية على إعتبار الجوء يسمط سمط وكهرباء ماكو! تظاهرات الفقراء باطلة .. باطلة ما لم تكن مجوزة "ومتزوجة" من السفارات الأمريكية والسعودية والإماراتية ودوائر مخابرات هذه الدول المارقة.. تظاهرات الفقراء باطلة .. باطلة لغياب الجوكرية المعنيين بحرق دوائر الدولة والممتلكات الخاصة.. تظاهرات الفقراء باطلة .. باطلة لأنها غير محمية من قوات مكافحة الدوام الوقحة.. على المتظاهرين العودة إلى منازلهم قبل أن ينعق ناعق الشر "الأغبر" فتخرج لنصرته الأبالسة والشياطين من الجحور والمؤمن لا يلدغ لا من الجحر ولا من جحره عشر مرات "أصبحت عشر مرات بعد قرار دستوري عراقي بالتمديد لهذا العدد" والحر تكفيه الإشارة ولا يستحق الزيارة.