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بإعتراف السفير الألماني: أمريكا تمنع الكهرباء عن العراقيين.


✍️ إياد الإمارة||    إيران برة .. برة ▪ التصريح الخاص بموقف الولايات المتحدة الأمريكية -السلبي وغير الأخلاقي والذي ينتهك السيادة العراقية بالكامل- من توفير الطاقة الكهربائية في العراق، صدر من السفير الألماني! لم يصدر من  ديبلوماسي إيراني أو سياسي عراقي محسوب على طرف معين، سفير ألمانيا هو الذي قال أن أمريكا تقف حائلاً دون تزويد العراق والعراقيين بالطاقة الكهربائية.. وحقيقة الحال أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من موضوع الطاقة الكهربائية ومنعها عن العراقيين موقف عدواني واضح وصريح يضاف إلى كل مواقفها العدوانية السابقة بضرب فصائل الحشد الشعبي التي تقاوم داعش، وموقفها العدواني الخاص بإغتيال قادة النصر الشهداء رضوان الله عليهم، ودعمها للمخربين الذين شوهوا صورة التظاهرات في العراق من خلال دفعها لحفنة خونة أوغاد أحرقوا دوائر الدولة وقتلوا أطفال أبرياء وحشديين أبطال.. امريكا دولة عدوان هذه الحقيقة الكاملة، وهي سبب رئيسي في كل مشاكلنا، فعلت كل هذه الجرائم بإعترافات وشواهد واضحة للعيان، ولا يمكن لأي حر كريم بعد ذلك القبول بتواجد قواتها العدوانية الإرهابية على الأرض العراقية، بل لا يمكن القبول بوجود بعثاتها الديبلوماسية على الأرض العراقية، لأن نشاطات هذه البعثات عدوانية إستخبارية تخريبية بعيدة كل البعد عن الديبلوماسية.. ومن هذا المنطلق فإن على جميع القوى الوطنية "أهل الغيرة" رفض الوجود الأمريكي بكل أشكاله رفضاً قاطعاً والمطالبة بإخراجه بكافة طرق وأساليب المطالبة، وإن إمتنعت عن ذلك يكون الطريق الأنجع هو طريق المقاومة المسلحة، وكما قاوم العراقيون الصناديد داعش عليهم أن يقاوموا الوجود الأمريكي، وبغير ذلك فلا نتحدث من الكرامة والعزة والرجولة والحرية..
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