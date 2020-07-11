ما شگ هدومه من گطعوا عنه الراتب  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ هذه الأهزوجة مني لهؤلاء الذين مزقوا "ثيابهم" زوراً وبهتاناً في مشاهد مفبركة مدفوعة الثمن ولم تحقق شيئاً لأنها مشاهد غير واقعية وليست من أجل قضية حقيقية..

في حين كانت ولا تزال لدينا الكثير من القضايا الحقيقية التي تستحق أن نمزق ثيابنا من أجلها..

الفساد كان ولا يزال مشكلة حقيقية، الفساد الإداري والمالي والأخلاقي، الفساد في كل شيء..

الخدمات التي أصبحت من المستحيلات في العراق ولن يستطيع أحد توفيرها إلا بمعجزة تضاف إلى معاجز الدنيا السبع.

توفير فرص عمل للخريجين غير الحزبيين أو المصيحچية أو المدونين، أمر مستحيل هكذا قال ملا طلال.

هذه مشاكلنا المزمنة اضيفت لها مشاكل جديدة ليس أولها كورونا ولا آخرها موضوع رواتب الموظفين المتأخرة التي تتعطل على الموظفين دون معرفة أسباب ذلك الحقيقية..

كنت اتمنى أن ارى مشهداً غاضباً واحداً يعبر عن قضية تأخير الرواتب غير المبررة!

أو إنتهاكات السيادة العراقية من قبل(الأتراك والامريكان وأتباع الكسنزان) المتكررة!

أو كل التعيينات "الطايفة" المبعثرة..

أو و أو ثم أو ولا أواه.

چا ما شگ هدومه النشمي

وهذه أهزوجة ثانية