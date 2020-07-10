المقالات

متظاهرون وجوكرية


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ حري بالعراقيين جميعاً التظاهر والخروج إلى الشوارع والساحات للتعبير "بسلمية" عن غضبهم وعدم رضاهم على ما يقع عليهم من حيف وظلم شديدين.

العراقيون بلا خدمات كل الخدمات بالمرة، والبطالة بمعدلات مرتفعة، والمحسوبية في كل شيء، فأما أن تكون جهوياً أو من حواشي "المسعور"، لو ما تعيش، تصير حسرة عليك لگمة الخبر، وإذا أنت موظف وما عندك ظهر بعد شد راسك سواء كنت أگرع لو عندك شعر!

حصر البعض الدولة فيئاً له ولأولاده ولذراريه ولمَن يلوذ به وتركوا العراقيين حيارى وما هم بحيارى وخير العراق وفير..

وإن تحدثنا عن المماحكات والمناكثات والنزاعات والخصومات التي عطلت مؤسسات وأوقفت بناء "مستشفيات" وألغت مشاريع فلا حرج في ذلك!

تظاهر العراقيون..

خرج الفقراء ليقولوا لبعض الطواغيت "الدود البشري":

 كفاكم سلباً ونهباً وتعدياً على المساكين.

ليقولوا لهؤلاء:

لقد ضاق بنا العراق بما رحب ونريد أن نتنفس، نريد أن نعيش، دعونا نعيش..

الله ينتقم من بدلكم "البدائية" ودشاديشكم الملونة وسراويلكم المتهرئة وبعض عمائكم العفنة..

"ولكم ملاعين نريد نعيش".

خلال هذه الفترة كانت سفارات ودوائر مخابرات وبعض جهات، تعمل على تدريب (جرذان، وضفادع "عگروگة"، ووسخين، وحفافات، ورواگيص، وشرابة عرگ خايس، ومخنثين، ومدونين يعملون بالأجرة مع مَن يدفع) ومنحتهم رتبة ولقب جوكري، لتوقت لهم توقيتاً مناسباً وتزج بهم بين العراقيين المتظاهرين لا لكي تدعم مطالبهم الحقة، بل لتذكي صراعاً يعطل تلك المطالب ويحوّل العراق إلى ساحة حرب داخلية طاحنة لا تبقي ولا تذر..

ماذا فعل الجوكرية؟

- أحرقوا دوائر الدولة وممتلكات خاصة.

- منعوا الدراسة في المدارس والجامعات.

- أوقفوا مصالح الناس وأرزاقهم.

- أسقطوا كل القيم والرموز ليكون الرمز عگروگة وجريذي ووسخ..

- اعتدوا على الحشد الشعبي، وهنا يكمن سر الأُحجية، فما للحشد ومالهم؟

هل كان الحشد سبب مشاكل العراقيين منذ عام (٢٠٠٣)؟

هل قصر المهندس وابو كوثر الشاوي وابو مجاهد المالكي والمحمداوي وغيرهم في الدفاع عن العراق في مواجهة زمرة داعش الإرهابية؟

انظروا إلى ما فعله الجوكرية..

دققوا في هويات مَن وقف معهم ومَن ساندهم..

أي وسائل إعلام طبلت لهم..

سوف يتضح وبما لا يقبل الشك لدى كل عاقل ومنصف أن هؤلاء ليسوا من تظاهرات الناس المطلبية في شيء، ليسوا مع الخدمات وبعضهم أو أغلبهم بوظيفتين وأكثر من راتب وتمويل من خارج الحدود.

هؤلاء من البعثيين الذين خربوا ويخربوا العراق.

هؤلاء من الذين فشلوا في الفكر والسياسة وأصبحوا أسمالاً بالية في اليسار.

هؤلاء من أذناب السفارات ودوائر المخابرات المعادية.

هؤلاء من بغال الذبح التي يعلفها ابن سلمان وأبن زايد..

هؤلاء من الدواعش ومن أنصارهم ومريديهم الذين خسروا في مواجهة العراقيين..

لذا نحن نقول:

متظاهرون وجوكرية، نفرق بين حق وباطل، نفرق بين الوطن وبين ما هو خارج الوطن ولا يريده، نفرق بين الحشد الشعبي المقدس وبين داعش والبعث.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معاول هدم الدولة  
قول على قول « مَنْ أفتى بتشكيل الحشد عليه أنْ يُفتي بحلّه).
أقلام سوداء تكتب التاريخ !!  
متظاهرون وجوكرية
قريباً..محكمة الحريري في بغداد !  
الشباب مابين الأمل واليأس  
التاريخ يعيد نفسه  
لماذا أكره أمريكا - الجزء الأول      
تعالوا نصطف إسماعيل بعد إسماعيل فداء لدولة الفقيه  ..  
مجزرة بادوش..  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك