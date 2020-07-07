لن يقفوا معكم انتم أصحاب المطالب الحقيقية  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ لن يقف معكم أي جوكري كان يتظاهر بالأجرة، ولن تنادي بمطالبكم كل الحفافات من سوح "الثورة" المزعومة، لن يرقص لأجلكم أي إباحي رخيص تدرب على الشغب في عواصم عرب الجوار الجرباء، هذه هي الحقيقة أيها العراقي الأعزل المطالب بفرصة للتعيين أو بتوفير الخدمات أو بمحاربة الفساد، لأن مطالبك حقة وانت تريد وطن، وكل هؤلاء على باطل ارادوا أن يضيعوا الوطن بكل نباحهم وشغبهم وارتمائهم باحضان دوائر المخابرات والسفارات المعادية..

كانت القضية واضحة من البداية وقد تحدثنا وكتبنا عنها بالتفاصيل ووقف مِن الحمقى مَن وقف بالضد منا وراح يهتف "يبغج" كما تهتف الحفافات وبائعات الهوى في سوح الرذيلة، قلنا ان هؤلاء وهم يمنعون الدرس ويحرقون دوائر الدولة يريدون أن يضيعوا الوطن الذي يبحث عنه المساكين في فرصة عمل بسيطة وتوفير الخدمات الضرورية.

مَن عاثوا الفساد بتظاهراتكم حصلوا على كل ما أرادوه، حصلوا على أموال ووظائف وإمتيازات كبيرة وأنتم كما أنتم لم تحصلوا على أي شيء، وقد بشركم ملا طلال بعدم وجود وظائف وتعيينات خلال هذه الفترة، ولا وجود لخدمات، بل قد نصل وانتم إلى ما هو اسوء مما نحن فيه الآن!

أصحاب الشهادات الأعزاء الرزء فادح والخسارة كبيرة والمصاب جلل..

هذه هي الصورة من حمودي الوصخ لعگروگة إلى ستيفن إلى كل سيء لا يفهم الوطن و لا يؤمن به وشنف أسماعنا بنباحه عنه.

كان الأجدر بكم لجم هؤلاء وطردهم ومنعهم من أن يتسلقوا على أكتافكم ليصلوا لما يريدون وأنتم تراوحون في أماكنكم لا تتقدمون خطوة واحدة.