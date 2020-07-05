أمريكا تطلق صواريخاً داخل بغداد؟! ‏  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ هل حدث ذلك فعلاً؟!

هل قامت السفارة الأمريكية بمناورة عسكرية فوق سماء بغداد؟!

هل قامت سفارة أمريكا بعملية اطلاق صواريخ من طائرات مسيرة لتجربة "منظومة دفاعية" وهي تحاول حماية نفسها في العاصمة بغداد؟

هل كل ذلك حدث فعلاً؟!

صايرة دايرة عمي أهل السيادة؟!

لو أمريكا ما مشمولة بشغلة السيادة والكرامة والرجولة وحب العراق وعدم العدم..، وكل ما صدعت به رؤوسنا أفواه نتنة وأقلام مرتزقة تردد ما يُملى عليها بلا وعي أو أدنى شعور بالمسؤولية؟!

أين فضائيات البغي ومواقع الخزي وصفحات الوقاحة؟!

وينهم؟

أحفاد ضاري قاطع الطريق وعميل الإنگليز، الذين زورا تاريخاً كاملاً بلا أي خجل أو حياء؟!

لن نسمع لأي معلول من هؤلاء حسيساً ولا نجوى، ولن ينبتوا ببنت شفة، ولن تتحرك كرامتهم أو رجولتهم ليشجبوا ذلك أو يستنكروه، لأنهم بلا كرامة وبلا رجولة ولا ينتموا لهذه الأرض "العراق" قدر انتمائهم إلى الغرائز والشهوات حفلة ماجنة إباحية وبطل عرگ خايس.

وحدهم هؤلاء الذين أُحرقت مقاراتهم وتم الإعتداء عليهم لا لذنب أو جريرة "الشعب الأصيل الشجاع" هم من يلقن هؤلاء الأعداء الدرس وسيكون..