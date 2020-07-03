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مقارنة ظالمة/ ربيع محمد بن سلمان آل سعود واسترداد أموالنا المنهوبة  

31 2020-07-03

خالد القيسي ||

 

كثرة الأحداث والتطورات ألهامة ألهدامة في العالم العربي ، ورائها عقلية سعودية نافذة ،  مشايخ ، شلة الافتاء ، أمراء وملوك ، لا تعرف ضبط النفس في أنفاق الاموال على الملذات ، وحروب الاعتداء على الغير بالمرتزقة منذ زمن غابر وحديث.

  العهد الحالي الذي يحركه محمد بن سلمان ، كان مهندس الاعتداء على اليمن بائتلاف عاصفة  { الجرم  }  ، في ظل تواصل صمت عربي مشترى ودولي مباع ، وقمة اسلامية عربية جمعتهم بترامب الذي أخذ الجمل بما حمل.

 ترقية هذا الشخص من لا شيء الى أصغر وزير دفاع ثم الى ولي ولي العهد ثم الى ولي العهد ووريثا للعرش في عهد والده الملك سلمان هوشأن داخلي ، لكن عند مجيئه  صعد الخلاف مع ايران بألتحالف مع محور امريكا واسرائيل ، وتمت موافقة السعودية ، و السيسي ، ومحمد بن زايد زميله في الجهالة، على نقل السفارة الأمريكية الى القدس المحتلة التي هلل وزمر لها الصهاينة في نصرهم على العرب بخذلانهم وتفرقهم عن الحق انتصارا للباطل .

حصل محمد بن سلمان على دعم فئات مهمشة عندما خفف بعض القوانين الجائرة الخاصة بالمرأة ، منحها الحق في قيادة السيارة، ممارسة النشاط التجاري ، دخولها خدمة الجيش ، السماح لها بحضور نشاط رياضي ، واعادة فتح دور السينما ، وألاهم ترشيحها للانتخابات ،وكبح جماح هيئة كبار علماء الوهابية والتكفيرية وتحجيم بعض من ادوارها ودعى الى اسلام معتدل ظاهريا وما بطن يعلمه الراسخون من افراد العائلة الحاكمة والحاشية. 

كذلك فاز بالدور الامني بعد تجريد ونزع أنياب آل سعود المقربين من ادارة ألامن والمال ،  بعد أن حجزعلى كبار التجار وألامراء من اقرباءه ، بحجة ألاحتيال وغسيل الأموال في فندق الرديس كارتون الفاخر في الرياض العاصمة وأعلن استرداد مبلغ 100 مليار دولار.

الذي يهم من هذه العملية درسها ألظاهري لنا ، في استرداد أموالنا المنهوبة بطرق متعددة شائنة بالمليارات؟ ( سرقة، فساد ،غسيل أموال من بنوك ربوية ، كومشنات ، رشوة ، إستغلال منصب ، وابتزاز برلماني)  كل هذا الفيض إحتيال لم نجد له تفسير ومثيل؟ ومثال على من كان حافيا من زمر وعصابات اصبح مليونيرفي ليلة وضحاها ! في الاستيلاء على الاراضي المملوكة للدولة وفي قلب ألعاصمة ! وبيعها بعد تقطيعها الى مواطن مشارك في الجريمة ، أو بناء عمارات عليها تؤجر بملايين الدنانير ، وهي لا يصح أن تسكن أوممارسة العمل التجاري فيها شرعا لأنها ارض مغصوبة !! هل الاجابة بعد عقدين أخرى !!

 وعودة للتفصيل الذي لا يعرف ألابن ألاكبر(محمد) للملك سلمان سيكون الملك القادم للسعودية بسن 33 عام ويعمرفي الملك سنوات طويلة وطويلة حتى مشيئة الرب ، دخله السنوي 480 مليون دولار ، اشترى اغلى لوحة بالعالم لوحة المنوليزا بــ  450 مليون دولار معروضة في متحف دبي ، ولديه مجموعة رائعة من العجلات  بعدد 18 سيارة تقدر اقيامها بـــ 22 مليون دولار ، واشترى قصر في غرب باريس سعره 300 مليون دولار ، ويخت من مالك روسي ثمنه 500 مليون دولار ، وكثير ألكثير من الاموال المنقولة وغير المنقولة ، وهيك البخت ولا بلاش.

ختاما اعتقد او أجزم ان الاخوان من تبؤ الحكم بعد 2003 قد فاقوا ولي العهد السعودي في مقارنة ظالمة فهو (فرد ) وهم (جمع ) واحدهم بالف !! وكما يقول المثل الشعبي العراقي ( خلوه إبجيبهم ) .

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مقارنة ظالمة/ ربيع محمد بن سلمان آل سعود واسترداد أموالنا المنهوبة  
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