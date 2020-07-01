شافت أهلها راحلين وتريد..  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ بداية ساخنة في شهر ساخن بأحداثه وبدرجة حرارته المرتفعة خصوصاً في محافظة البصرة مدينة النفط والخليج "الرطِب" الخالية من الرطَب بعد أن كانت سلته الكبرى عالمياً!

تموز في العراق شهر "فگر" نحس جداً في هذا الشهر نزى الأشرم وعصابته الدموية على الحكم بعد مجزرة الرحاب التي أتت على كل العائلة المالكة العراقية يرحمهم الله، بلا ذنب أو جريرة أرتكبتها نساء وأطفال عزل، لكن عقدية الأشرم ومَن معه من "ساديين" فتكت بهم بدم بارد لينتهوا القتلة بعدها نهايات مخزية..

وفي هذا الشهر الأسود جاء البعثيون وهم الأشد كفراً ودموية من الذين سبقوهم بعشرات المرات.

كم كان البعث قبيحاً ودموياً ومتخلفاً وطائفياً وبدائياً وبلا ثوابت..

▪ ويبدو أن تموز هذا العام (٢٠٢٠) ساخن جداً فكورونا تفتك بالعراقيين بلا هوادة، وهم بلا رواتبهم الشهرية، إذ لم تفلح حكومة مصطفى الكاظمي في توفير رواتب موظفي الدولة في مواعيدها المحددة أو انها لن تفلح بتوفيرها البتة خلال هذا الشهر والأشهر الصعبة المتبقية من هذه السنة الثقيلة.

حديث متواتر بين الأطناب عن نية جهات معينة القيام بتظاهرات!

شوكت تحديداً؟

وليش؟

على گولة البغادة من يتنغوصون: "محد ميدري"!

يعني الكل يدري والمصيبة أطگع.

محكومون يعودون وينالون صكوك الغفران من جهات لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له والراسخون في التآمر على العراقيين، وأوامر إعتقال مجهولة المصدر لمَن كان سبباً في خلاص العراق والعراقيين من أعتى زمرة إرهابية عرفها تاريخنا المعاصر!

الخارطة السياسية العراقية تتغير ونحن في بداية هذا الشهر وهي ستتغير بعد هذا التغيير، إذ لن يصمد هذا التغيير طويلاً وسيكون مصيره مصير كل التغييرات السياسية التي سبقته بلا "بلابل" تغرد داخل العراق..

وأعود إلى التي "شافت" اهلها وهم يشدون امتعتهم للسفر "وصرخت" بيهم صوت:"أريد رجل"

بلا هسة وقتها؟

لا بشرفكم -احلفكم بالغالي- عراقيين هسة وقتها؟

وهاي تريد رجل..

لا يا ..

لا يا ..