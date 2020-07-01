كلمتان في مئوية الثورة..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ الكلمة الثانية

بعد مرور مائة عام على ثورة العشرين الخالدة..

وين خالدة؟!

التي أطلق شرارتها الشعب في حزيران عام (١٩٢٠) وقادها الشعب وتحمل تبعاتها الشعب أقول للسياسيين العراقيين "البعض منهم" احتفلوا بمئوية الثورة على طريقتكم بأن "تعتقلوا" الشعب وتُطلقوا سراح كل المعتقلين في السجون وتشملوا بالعفو كل الخارجين عن القانون الفارين من العدالة، وبذلك سنصل جميعاً إلى نفس النتائج التي قادتنا لها ثورة العشرين عام (١٩٢٠) بلا فرق، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل!

اعتقلوا الشعب فهو يستحق ذلك وافسحوا المجال أمام المعتقلين من القتلة والسراق والفاسدين "حتى ياخذون راحتهم"، ولا تنسوا المجرمين الهاربين الذين طالت غربتهم!

أعيدوهم واحسبوا مدة هروبهم "خدمة جهادية" واعطوهم رواتبهم التي إنحرموا منها طوال هذه السنوات.

اعتقلوا الشعب..

اقطعوا رواتبه..

امنعوا عنه الخدمات..

نكلوا به..

لا تعطوه أي فرصة للحياة..

دعوه لكورونا تفتك به بالجملة..

وإن عادت داعش من جديد دعوها تمتص دمه .. لا تعطوا أي فرصة للحشد الشعبي أن يدافع عنه.



