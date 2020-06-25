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أين الوعي الصحي ؟!  


محمد مكي آل عيسى ||

 

قبل يومين ذهبت الى إحدى الكليات لإنجاز عمل معين . . ومن المعروف أن مجتمع الكلية يعتبر هو الأرقى والأكثر وعياً . . لكنني تفاجأت بما رأيت . . كثير من المتواجدين هناك لا يعرفون الى الآن أهمية ارتداء الكمّامات والبعض يرتديها اسقاطاً للواجب ليس إلّا فيقوم بإنزالها عن أنفه وفمه ويكتفي بوضعها معلقة في رقبته . . ما أتحدث عنه ليس في الفضاءات والهواء الطلق إنما أتحدث عمّا رأيته داخل الممرات وفي أماكن تواجد عدد كبير من الطلبة . .

وقد كانت مظاهر المعانقة والتقبيل جارية على قدم وساق ناهيك عن المصافحة . . رأيت اثنين من الطلبة يتهامسان بينهما والمسافة بين وجهيهما تزيد على الشبر بقليل يتنفس أحدهما أنفاس الآخر !! وبلا كمّامات طبعاً . .

يقوم أحدهما بإمراض الآخر وهو لا يشعر !!

وكان أعجب المواقف أني رأيت طالبتين وقد ظهر عليهما الشوق إحداهما للأخرى فقامتا بخلع الكمّامات ومعانقة وتقبيل إحداهما الأخرى ثم عادتا  لارتدائها مرة أخرى !! موقف مضحك مبكي , وشرُّ البلية ما يُضحك

وكأن صديقتها معصومة من المرض !! أو أن المرض الذي يأتي من صديقتها كحلاوة العسل !! أو لربما تحب صديقتها فتريد مشاركتها السراء والضراء !!

أف . . ثم . . أف

تساءلت كثيراً مع نفسي إن كان مجتمع الكلية الأرقى والأوعى بهذه السذاجة والسخف بالتعامل مع وباءٍ فتّاك . .ماذا سننتظر من المناطق الشعبية التي تحكمها العواطف ؟؟ ماذا سننتظر من بسطاء الناس الذين لم يتلقوا نصيبهم من العلم والمعرفة ؟؟ ماذا سأرى في مجتمعات تعتبر أقل وعياً وحكمة ؟؟

من خلال تتبعي المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي أجدها لم تقصّر في بيان أهمية اتقاء هذا الوباء وضرورة التباعد الاجتماعي فقد نشرت الكثير من المقاطع المصورة والكثير من الصور والنشرات التعليمية عن ذلك وأيضاً تعتبر فئة الشباب هي الأكثر تفاعلاً مع وسائل التواصل . . الم يشاهدوا تلك النشرات ؟ الم يراقبوا تلك المقاطع المصورة ؟ لماذا لا يسمعوا التوجيهات ؟؟ هل تم اعدادهم نفسياً لاستقبال الوباء واحتضانه وأصبحوا يريدون المرض كما كانوا يريدون الإنفلات  والفوضى قبل أشهر؟؟ . . نحن اليوم بحاجة للوعي الصحي كحاجة مستشفياتنا للأوكسجين . . نحن بحاجة لنشر التوجيهات الصحية وفرضها ولو بالقوة كحاجتنا للطعام والشراب . . هل من خطة للعمل على ذلك ؟؟ هل تعي الجهات الحكومية ما يجري ؟؟

إذا كان الوضع في الكليات بهذه الصورة . . كيف ستجري الامتحانات المركزية لطلبة الاعدادية وهم أقل حكمة ووعياً ؟؟  . . نسأل الله العافية

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