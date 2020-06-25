هل فشلت حكومة السيد الكاظمي بالتصدي لجائحة كورونا؟  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ نحن نقف وجهاً لوجه أمام كارثة حقيقية بعد أن تجاوزت أعداد الإصابات بالفيروس في عموم العراق "الألفين" مع تزايد في أعداد الوفيات جراء الإصابة..

الأخبار عن شحة المواد الطبية وعدم قدرة الملاكات الصحية على مواجهة الفيروس (نتيجة قلة التجهيزات وإرتفاع أعداد المصابين) مقلقة جداً.

من الناصرية الوضع خطر للغاية ومناشدات أطباء مستشفى الحسين "ع" تبين حجم الضرر في هذه المحافظة.

لحد الآن لم يقدم السيد وزير الصحة العراقي"التميمي" ما يبعث على الإطمأنان في نفوس العراقيين، وكأن التقصير والعجز هما ما يبدو واضحاً من المشهد الحكومي في بغداد!

لا بد من معالجات سريعة..

ـ استعينوا بتجربة الوزير السابق لا حرج ولا ضير في ذلك.

ـ استنفروا كل طاقاتكم.

ـ اتركوا المكاسب وتحقيق أكبر قدر من الأرباح بأي طريقة ولو لفترة محدودة.

ـ استثمروا الإعلام من أجل توعية الناس فلا يقع اللوم عليكم "الحكومة" لوحدكم ويتحمل الناس قدراً كبيراً من المسؤولية وهم يستهينون بالتعليمات الخاصة بالوقاية من الفيروس.

علينا أن نتعاون شعباً وحكومة لتخطي هذه العقبة الكأداء ولا نتهاون قبل فوات الأوان.

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