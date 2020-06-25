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"مختصبة" حقوقنا..وهل تحقق التحرير؟!  


 

✍️ إياد الإمارة

 

▪ السهو وارد جداً ولا لوم عليه حتى إن الله سبحانه وتعالى يغفر للساهين وهناك أحكام واردة لمن يسهو في عبادة أو معاملة.

رقم "الملايين" ليس دقيقاً بالمرة فهو في ساحة التحرير لم يصل إلى هذا الحد إطلاقاً، ولا لوم على ذلك أيضاً إذ لا توجد إحصائيات دقيقة حول الأعداد الفعلية، والعين ليست ميزاناً دقيقاً يعتمد عليه في تحديد رقم واقعي في مثل هكذا ظروف، ولعل السيد ملا طلال أراد أن يشير إلى مجرد الكثرة، "ولو مو هل الثووخن".

بقي لي أن أشير إلى "التحرير"، التحرير الساحة، والتحرير التحرير "حتى التحرير".

أولا ما هي آخر أخبار ساحة التحرير؟

التي تحرر الأسماء والمناصب على طريقتها بعيداً عن أي قواعد .. نحوية وإملائية!

و "حتى التحرير" وهل تحقق التحرير؟

يا ملا طلال ايها المتحدث الرسمي الجديد هل تحررنا فعلاً؟!

هل أُخرجت القواعد الأمريكية من العراق؟

هل تمكنا من الفاسدين وقطعنا الطريق على عودتهم إلى مناصبهم وإمتيازاتهم؟

هل وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب على أسس مهنية موضوعية بعيداً عن تدخلات المصالح؟

 التحرير الجديد ابو قسور العزيز بأوضاع صحية مأساوية غير مسبوقة، وبعده صوت الوزير علاوي يرن في مسامعنا..

والتحرير الجديد بلا رواتب للموظفين وينبچي على حالهم..

والتحرير الجديد "الو عماد، نام عماد،... الخ" وكلشي ما شفنة ولا سمعنا عن تحرير..

يبدو أنك سأمت البقاء في التحرير مدة أطول فقررت النزول عن جبل أحد خوفاً من أن يفوتك شيء.

وإن شاء الله ما يفوتك شيء حبيبنا ابو قسور الورد السفرة ممدودة.

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