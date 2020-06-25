شكراً للبصريين والدعوة مستمرة للإلتزام بالحظر..  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ إلتزام أبناء البصرة الغيارى بحظر التجوال الذي أقرته خلية الأزمة لمواجهة أزمة جائحة كورونا المتفاقمة يدعو للفخر والإعتزاز بهم، وقد عودونا على مواقف مشابهة في مختلف الظروف..

أعداد الإصابات في العراق بصورة عامة وفي البصرة على وجه الخصوص تقتضي المزيد من الحيطة والحذر وتحمل تبعات هذا الحظر الذي قد يكون ثقيلاً على البصريين الكسبة الذين لا يملكون قوت يومهم الواحد، مع ذلك فلا سبيل لنا إلا الصبر والتحمل حتى مرور الجائحة ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى بسلام آمنين.

وبقدر ما نقف شاكرين هذا التعاون البصري الكبير من قبل مواطني المحافظة الأكارم لا بد لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للسادة:

ـ الملاكات الصحية لما تبذله من جهود إستثنائية كبيرة تُحسب لهم وهم في خط الصد الأول.

ـ القوات الأمنية المرابطة في الساحات والشوارع وهي في خط صد متقدم.

ـ الملاكات الصحفية التي تعمل بوطنية ومهنية وتساهم مساهمة كبيرة في التوعية والإرشاد ونقل المعلومة الدقيقة.

علينا مرة الأخرى أن تتواصى بيننا بظرورة الإلتزام بالحظر، ونتعاهد بعضنا بعضا بسد حاجاتنا بيننا بقدر إستطاعتنا، وأن نتحلى بالصبر والحيطة والحذر، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وبه نستعين.

ـــــــــــــــ