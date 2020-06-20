حفافات "الوطن" ومخنثيه أين أنتم من الإحتلال التركي للعراق؟

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✍️ إياد الإمارة|| ▪ وكأن على رؤوسهم الطير هؤلاء الذين أزكموا مسامعنا بنباح "نريد وطن" ضيعوه من قبل ومن بعد بما قاموا به من أعمال يندى لها جبين هذا الوطن.. الوطن الذين جبنوا ولم يبادروا للدفاع عنه أمام هجمات كل البغاة عليه، لم يحركوا ساكناً وأمريكا تعري رجالهم ونسائهم وتعرض صورهم من داخل السجون أمام الملأ بكل وقاحة، وتركيا تتغول عليهم تمرغ أنوفهم بالتراب تسرح وتمرح وتبني قواعدها فوق أرض "الوطن"، والسعودية تتبجح بأعداد الإرهابيين الذين تجمعهم وتمولهم وترسلهم لكي يمزقوا أرض الوطن، وكل الشذاذ والمارقين ومعهم فلول البعثيين يتجمعون ليحولوا نسائهم إلى سبايا تباع وتشترى.. لم تسعفهم رجولتهم في الدفاع عن "الوطن" أمام كل هذه الهجمات وأكتفوا بإحتساء كميات كبيرة من الخمر "الخايس" وجلسات غناء بأصوات قبيحة وموسيقى هي مجرد ضجيج يترنم على وساخته المخبولين والشواذ! "الوطن" يا أبناء قراد الخيل من حفافات ومخنثين ومدمني خمر ومدونين أوسخ من "كرسف" عاهر يناديكم لتنقذوه من إحتلال تركيا غير المبرر فأين انتم؟ "تتحرك دكة غسل الموتى وانتم لا تهتز لكم قصبة" اين رجولتكم؟ أين عنترياتكم الفارغة بقطع الشوارع ومنع الطلبة من الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم؟ أين أنتم من الوطن وقد كنتم من قبل تحرقون دوائر الدولة بحجة البحث عنه؟ هل إن رجولتكم لا تنتفخ إلا على إيران التي لم يساعد "الوطن" غيرها بإعتراف الجميع؟ هل كانت كل شجاعتكم يا شذاذ الآفاق أن تحرقوا صور من أنقذ الوطن وأعاد له هيبته؟ ثم انتم يامن وقفتم مع الحفافات وقطاع الطرق وحارقي الممتلكات العامة والخاصة ولم تقفوا مع مطالب الناس الحقة، أين أنتم وعدوان تركيا على العراق يشتد أكثر من ذي قبل؟ أين منابركم؟ أين السنتكم المسمومة التي كانت تمزق الشعب ولا تكلف نفسها بالدفاع عنه هذه المرة؟ لقد بحت أصواتنا ونحن نقول لكم أنكم في واد والعراق في واد آخر وعند الله تجتمع الخصوم.