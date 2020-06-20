مرة أخرى تهزمنا صفحات مواقع التواصل الإجتماعي  

✍️ إياد الإمارة ||

▪ لكي تكون قوياً ومهاباً ومحترماً ومطاعاً ومشهوراً وصاحب رأس مال في هذا الوطن الكبير "العريق" كن مدوناً لك حضورك في مواقع التواصل الإجتماعي وإن كنت لا تجيد قواعد النحو والإملاء أو لا تجيد قواعد السلوك السوي ومن الأفضل والأسرع لتحقيق ما تريد، هو أن لا تجيد قواعد السلوك!

تجاوز واتهم جزافاً وكن سليط اللسان ستنال ما تريد أسرع، سينحني أمامك الساسة "بعضهم" وغيرهم "كلهم" وستمول من داخل العراق ومن خارجه، الظرف ظرفك والزمان زمانك!

وبيت گطيو والنومي بصرة ووزارة النفط وشغلة "العفط" والشفط واللغط، هي لك وحدك والهوى "هواك" وبظهرك..

بصفحة واحدة تستطيع أن تصفع وتصفح عمن تشاء بما تشاء فأنت صاحب البضاعة المرغوبة ومَن يحدد سعرها!

لقد كتبتها قبل سنوات وقلت:"وقعنا في الأسر، اسرنا في الوقع، وقعنا في الفخ، فخخنا في الوقع، ... الخ" وأكلناها بتبنها..

البعض عرف نقطة ضعفنا وأجاد اللعب علينا من خلالها مرة أخرى حتى انه تمكن الآن من تحريك أحاسيسنا ومشاعرنا ومعها خطواتنا بالطريقة التي تعجبه من خلال نقرات خفيفة على أزرار هواتف وحواسيب "لملوم" مرتزقة هابطين أسماهم "الجيش الألكتروني" .. لبسهم قوط "بدل" وانطاهم فلوس وسوالهم صفحات هابطة جداً مولها كثيراً، لنسمر عيوننا نحوها ونتحرك حسبما تريد..

يا لسذاجتنا..

يا لرخصنا..

يا يا..

حتى الأموال الطائلة التي استحوذنا عليها أو سنستحوذ عليها لاحقاً في الوزارات الجديدة، لاحقا سيستردها هو، لن ننفقها وتكون حسرة علينا، بل سيستردها وهو يوجه فوهة صفحات مواقع التواصل الإجتماعي إلينا ولن نستطيع الرد عليه أو عليهم!

عود كيانات ومؤسسات وواحدهم ما يگص وجهه "الطبر" نافخين أرواحهم وقدسيات وشأنيات وولد الولاية وكيشوانيات، كل ذلك لا يعني ولا "يسوة" شيئاً أمام صفحة واحدة على موقع من مواقع التواصل الإجتماعي!

والله عيب

والله عيب

چا خابصينا چنتوا عليمن؟

وكل قدركم "صفحة" وهمية على الأثير قد تدار من حانة أو غرفة في فندق بلا نجوم أو من مكتب صغير منزوي في مكان ما، ليش يا بوية؟

ليش يبعد عيني؟

مو چنتوا تگولون الفلوس وصخ دنيا؟

مو چنتوا تگولون ما كان لله ينمو؟

وين الباقيات الصالحات؟

كلهن "بالگونية" حتى البسطال "القندرة"؟!