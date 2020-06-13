طوفان كورونا مستمر

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✍️ إياد الإمارة|| البصرة ١٢ حزيران ٢٠٢٠ ▪ الأرقام من مختلف دول العالم تشير إلى أن جائحة كورونا لا تزال في أوجها ولا مؤشرات لتراجعها الآن، حديث مؤكد من مختصين عن "هجوم" آخر لهذا الكائن الدقيق أكثر عنفاً من هجومه الأول، ولا أمل حتى الآن بمضاد "عقار" يقي الناس مخاطر الإصابة بالفيروس المميتة، الطريف إن إذاعة bbc البريطانية ذكرت خبراً اليوم في نشراتها عن شحة العبوات الزجاجية الخاصة بالدواء عالمياً في حال تم إكتشاف العقار! الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس كورونا بلغت (٧٥١٩٠٠٠) شخصاً، توفي منهم (٤٢٣٨٠)، وتماثل للشفاء قرابة (٣٣٣٣٠٠٠). هذه الأرقام نشرتها رويترز صباح اليوم الجمعة. أمريكا هي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، إذ سجلت حتى الآن أكثر من مليوني إصابة، و ١١٣ ألف حالة وفاة. ومن حيث عدد الوفيات تحل بريطانيا في المرتبة الثانية بأكثر من ٤١ ألف حالة وفاة، ثم البرازيل ٤٠٩١٩ ألفا، ثم إيطاليا ٣٤١٦٧ حالة وفاة، فإسبانيا ٢٧١٣٦ حالة وفاة. ومن حيث الإصابات فإن البرازيل تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا، إذ سجلت حتى الآن أكثر من ٨٠٠ ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد. تأتي روسيا في المرتبة الثالثة بواقع ٥٠٢٤٣٦ إصابة، بينما لم تتجاوز وفياتها ٦٥٣٢. ثم تأتي الهند -بحسب رويتر- بالمرحلة الرابعة عالمياً من حيث الإصابة بفيروس كورونا.. في العراق وبحسب دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة فإن آخر الإحصائيات الخاصة بالجائحة اليوم الجمعة ١٢ حزيران ٢٠٢٠، بلغت الأصابات (١٧٧٧٠) شفي منهم (٦٨٦٨)، وبذلك يكون عدد الراقدين في المشافي (١٠٤٠٦)، أما الراقدين في العناية المركزة فهم (١١١)، اما عدد الوفيات فقد بلغ (٤٩٦). اعتقد أننا -مع هذه الأخبار وتوقعات بهجوم آخر للفيروس- علينا إتخاذ تدابير أكثر حذراً وشدة للوقاية من مخاطر إنتشار الجائحة بمستوى أعلى منه الآن، ولا يتعذر أو يحتج البعض بأن إجراءات الحظر الشديد سوف تؤثر على أقوات الكسبة، لأن ترك المجال مفتوحاً ويكون الحظر شكلياً سيؤدي إلى خسارات فادحة لا سامح الله.