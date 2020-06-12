كلمتان دولة الرئيس الكاظمي..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ الكلمة الأولى من إستقطاعات رواتب المتقاعدين الذين كانوا في مرمى ضربة السيد رئيس الوزراء "الحقوقي" مصطفى الكاظمي الأولى، الإستقطاعات التي تم إستقطاعها وإرجاعها لهم مرة أخرى سريعاً بحجة عدم توفر "السيولة" أم بحجة أخرى الله اعلم!

وعلى العموم الخطوة لم تكن موفقة، يبدو أنها غير مدروسة تعكس طريقة عمل دولة الرئيس الجديد "غير المدروسة"..

المتقاعدون فقراء هذا البلد وضعفائه وهؤلاء قبل غيرهم كانوا أكثر عطاء للعراق أفنوا أعمارهم وانحنت ظهورهم وهم يقدمون للعراق ما عجزت عنه عملية سياسية كاملة تمتد قرابة العقدين من الزمن..

المتقاعدون من موظفين في دوائر ومؤسسات الدولة في المدارس والجامعات والمستشفيات صورة من صور الوطنية الناصعة التي ضاعت بين طغيان جرذ العوجة وفساد حقبتنا هذه وعلى مَن يدعي الوطنية أو أنه يريد المضي على المسار الوطني إنصافهم وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

دولة الرئيس الموقر حيتان الفساد ومن أهدر المال العام ومَن تسبب بكل ما نحن فيه ليسوا هؤلاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة، لا يا بعد بيتي .. انا وانت وكل العراقيين نعرف الفاسدين وفسادهم كلش زين.

الكلمة الثانية حول موضوع المعركة مع الفساد والفاسدين التي سيحددها دولة الرئيس الكاظمي ولن ينجر لها وموقف الكتل السياسية!

ها عماد تروح تنام؟

لو تبقى تتفرج على فلم السهرة الكوميدي؟

نحن يا دولة الرئيس الموقر لا نزال في دولة "الكتل" و "القتل" و "الفتل" وليس من المعقول ولا المستطاع أن يتغير هذا الواقع بيوم وليلة أبداً..

نحن قسماً بالإمامين الجوادين مع تغيير هذا الواقع المؤلم لكنا لا نرسم أمانينا على رمال السواحل ليمحوها الموج بسرعة..

أتمنى لك صادقاً داعياً الله تبارك وتعالى لك بالموفقية وأنت تواجه الفاسدين "الإرهاب الثاني" لكن القضية ليست سهلة، ولا أتمنى لك أن تُطلق تصريحات يوثقها الإعلام وتكون "لزمة عليك" بعد حين ونرجع للمسكين عماد ونگلة روح نام!

نحن نعلم عن موضوع "الكتل" بكل أنواعها وأشكاله وإشكاله الكثير إذ انكشف كل شيء وبان كل شيء ولا يوجد ما هو مخفي إطلاقاً، قد لا نستطيع الحديث بوضوح حول تفاصيل هذه المعلومات لكننا نهمس مع بعضنا البعض عنها بكل صراحة وإن بشيء من الخوف..