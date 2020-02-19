المقالات

أواجهك بتفوقي؛ لأحطمك!


إشراق علي

 

لماذا يلجأ الإعلام الصهيوني/الإسرائيلي الى ذكر تفوقه في شتى المجالات بأن يستخدم أسلوب احصاء منجزاته ويعضدها "بالتضخيم" سواء؛ اللغوي، الصوري، الفيديوي... ويشدد على أن يضع "العرب" -تحديدا- في الجهة المقابلة والتي يُجه لها سيل منجزاته مفتخرا بتفوقه علينا؟

قبل أن نجيب، لنسأل: ماذا يحدث في "داخلنا" من احتلاجاتٍ نفسية حينما يذكر صديق لنا "إنجازاته" ونجاحاته ونحن لا نملك أي إنجاز أو نجاح- يذكرها بأسلوب يزخر بالفخر؟

من الطبيعي -إن كنا نملك الحد الأدنى من النباهة- أننا سنقرأ هذه الحادثة على أنه يريد أن يُوصل لنا عدة رسائل، وأيضا، يريد أن يخلق ردة فعل عاطفية "سلبية"، لنقرأ ماذا يريد:

1- أنه يريد أن يوصل رسالة لنا مفادها: أنا متفوق عليك بما ذكرت لك.

2- كوني حققت هذه النجاحات فذلك يعني بأني "ذكي" وأنت غبي.

3- أنا أفضل منك وأكثر تقدما بينما أنت فاشل ومتخلف ورجعي.

4- أنا في قمة النشاط وأنت في قمة الكسل.

5- أنا أصنع ظروفي وأنت تنتظر أن تُصنع لك ظروفك.

6- أنا متحكم بحياتي وأنت مسير في حياتك.

7- أنا قادر وأنت "عاجز" تماما.

كل هذه الرسائل وغيرها بعد تلقيها وفهمها "نفسيا" ستولد ردة الفعل المنتظرة ألَا وهي: الشعور بالإحباط، واليأس، وعدم الثقة بالنفس. الأمر الذي سيؤدي الى مرحلة خطيرة جدا وهي: الشعور بـ(الشلل) التام نتيجة لتحطم الإرادة ووأد روح المقاومة، وقتل جوهر التنافس!

بمعنى: القتل المعنوي للنفس، لذلك، نبه الكتاب الى أنَّه: "من "قتل" نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا.. ومن "أحياها" فكأنما أحيا الناس جميعا".

والقتل ليس هو "الإماتة" أي بمعنى إنهاء حياة الشخص، لا، بل هو: الحد من النشاط والفاعلية والتأثير.

مثال: تقول العرب: اقتل الخمر بالماء، بمعنى، حُدَّ من تأثيرها وفاعليتها بأن تخففها بالماء.

مثال آخر: في العامية العراقية نقول للذي يحاول أن يشغلنا عن عملنا، أو الذي يحاول أن يتدخل بفضول في شأننا... (كتلتني/قتلتني)، فماذا نعني؟

نعني بأنه يحاول أن يشتت نشاطنا ويعرقلنا من إنجاز ما نقوم به من نشاط وفاعلية ما.

حتى في العامية الأمريكية تستخدم نفس الكلمة (كيل مي) اقتلني وفي نفس السياق أعلاه.

ونقول: اقتل الشك باليقين.. الشك هو تبديد وتشتيت لطاقاتنا الفكرية والنفسية (وهو نشاط أيضا) لذلك حين قلنا "اقتله" أي حد من نشاط الشك ولا تجعله يشتتك ويستنزف طاقاتك...وهكذا

حين ننتقل الى علماء النفس وعلماء وظائف الدماغ "العقلية" أنهم يجمعون على أن المشاعر السلبية تجعل الدماغ "ينغلق على نفسه" ويركز على المشاعر السلبية كالإحباط واليأس والحزن... فلا يستطيع بذلك رؤية خيارات أخرى قد تكون متاحة أمامه.(1) أي أن هذه المشاعر السلبية ستؤدي الى الحد من نشاط الإنسان، حرفيا، قتله!

الإعلام الصهيوني/الإسرائيلي ومن بعدهم العربي هذا ما يريدونه بالضبط، أن يحطموا ثقتنا بأنفسنا، وأن نشعر أمامهم بالعجز والإحباط المفرط الى أن نصل الى الشلل الكامل كما بين ذلك الدكتور حامد ربيع صاحب نظرية الحرب النفسية العكسية "العربية".

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كُلُّكُمْ اليَوْمَ مَسْؤُوْلٌ
دعائم تثبيت الخطاب الاسلامي
عن "الشروگية" والزعيم قاسم وطائفيي بغداد وسائقي "التكتك"
الامن الاقتصادي
الشهيد السيد محمد الصدر .... في ذكراه
تدنيس المقدس
تعال أسولفلك: بعد مشروع آيلب..السفارة الأمريكية تبدأ بتنفيذ مشروع فولبرايت
ولنا تجربتنا
من زمن البعث..حديث فاضل البراك
لماذا القنصل الامريكي يؤثر في الشباب ونحن لا نؤثر؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك