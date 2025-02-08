ملك الاردن والسيسي اين المفر ....... ترامب من امامكم وداعش من خلفكم ؟

ابلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي كل من ملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس المصري السيسي عزمه نقل مايقارب مليون ونصف مواطن فلسطيني من قطاع غزة الى مصر والاردن على ان تتحمل الولايات المتحدة الامريكية نفقات النقل والسكن والطعام والدعم اللوجستي مع حلفاؤها الاخرون من دول الخليج .

وأعتبر ترامب هذا القرارهو امر لانقاش فيه وعلى الاردن ومصر تنفيذه وتهيئة الارض المناسبة لسكن مواطني غزة وستباشر دول الخليج بتهيئة الاموال اللازمة لبناء المساكن والمرافق الاخرى وستقوم امريكا بتهيئة ورفع الانقاض وبناء المستوطنات في غزة لليهود

وعلى الرغم من تصريحات السيسي وعبد الله الثاني رفضهم لترحيل وتسكين الفلسطينين في مصر والاردن الاان ترامب لمح ولوح بتغيير هذه الانظمة وتحريك اخوان المسلمين وتنظيمات داعش لخلق البلبلة والفوضى مثل ماحدث التغيير في سوريا فاين ستذهبون من السوط الامريكي المسلط على رقابكم فان ترامب من امامكم وداعش من خلفكم .

فما عليكم اذا اردتم المحافظة على كرسي السلطة وبقاؤكم في الحكم الا الخضوع لامريكا وتنفيذ اوامر الادارة الامريكية والا سيكون التغيير سيطولكم وتفقدوا السلطة ..... فالمشروع الامريكي لاسرائيل الكبرى سيطول لبنان وفلسطين والاردن ومصر وسوريا وضمها لاسرائيل وتهجير الفلسطينيين.

ان تهجير الفلسطينيين من غزة حلم يراود اليهود لانشاء وتوسيع وضم الاراضي لاسرائيل الكبرى فهل سيتحقق هذا الحلم مع وجود الضغوط الامريكية والتهديدات المبطنة للدول العربية للرضوخ لهذا المقترح واذا تحقق هذا الامل للامريكان فستكون هناك صفحة ثانية العراق لم يكن بعيدا مجرياتها الايام والاشهر القادمة ستكشف الحقائق .