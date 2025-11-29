لا اعلم ماهي الرسالة الاعلامية الثقافية للدكتور فيصل القاسم / الجزيرة للمشاهد ؟ هل البحث عن كثرة مشاهدات ؟ فهذا امر سهل جدا أي موضوع تافه يحشر معه علم من اعلام الفكر مهما كانت جنسيته او معتقده فانه يحصل على مشاهدات كثيرة ، هذا البرنامج الذي اخذ شهرة منذ ان انطلق في التسعينيات وذلك بفضل اختيار الشخصيات المتحاورة ، وهنا اعتب على كل من شارك في هذا البرنامج حتى الاستاذ فادي ابو دية ، لماذا اعتب ؟ لان الحق بين والباطل بين ، وعندما يناقش الحق البين الباطل البين فانه ينال من صورة الحق طبقا للمثل لا تربط الصحيح الى الجرباء خوفا على الصحيح ان يجرب .

المعلوم والمعروف عندما يتناقش اثنان مختلفين في الراي يحاول كل طرف اثبات صحة رايه وهذا النقاش السليم ، ولكن في الاتجاه المشاكس يشتم الراي الاخر وحتى ولو كذبا من اجل ان ينتصر في الحوار ، وهذا هو اسلوب تعامل الكيان الصهيوني في المنطقة .

ما يحصل في لبنان ان المواطن اللبناني وتحديدا الجنوبي يريد ان يعيش على ارضه في الخيام و مزارع شبعا و الناقورة وغيرها، الكيان الصهيوني يرفض ذلك ، المواطن اللبناني يحمل سلاحه فيدافع عن ارضه وينتصر كما في 2006 ويهزم الكيان ، يقوم الكيان بضرب المواطن اللبناني في طرابلس او أي منطقة فيها سني او مسيحي او درزي ويقول لهم قولوا للمواطن الجنوبي ان لا يدافع عن ارضه ونحن لا نقصفكم ، هذه معادلة عادل امام ( لابسه من غير هدوم ) وفي العراق نقول ( ارجع الى الامام ) .

هل هنالك عاقل واحد في كل العالم يقول ان الكيان يلتزم بعهوده؟!!! ، والكلام عن هذا الموضوع ممل ومكروه وكما يقال كثرة المساس يعدم الاحساس .

الحلقة الاخيرة من برنامج الاتجاه المعاكس هو مكمل لكل حلقاته منذ الانطلاق والى اليوم ، مجرد امتعاض وتنافر وهذا لا يعني اننا نرفض ثقافة المتحاورين لكن ظهورهم في هذا البرنامج يؤسف له ، نعم من حقكم ان يكون لكم راي وموقف ومهما كان وان تدافعوا عنه ايضا لكن تفرضون على الاخر وتحطون من مكانته هذا امر مرفوض .

ماهي المعايير التي على اساسها يعتمد في نقاشه من يخالف وجهة نظر حزب الله ويشهد الله ليس دفاعا عن المقاومة فهم يكفيهم شرفا حكمة القرار في التعامل مع هذه المواقف ، لكن لنسال وننتظر الاجابة ، من هو صاحب الارض الشرعي اللبناني في لبنان ام الصهيوني في فلسطين ؟ من اعتدى على من، اللبناني على الصهيوني ام الصهيوني على اللبناني ؟ من ادعى ان ارض الاخر لي، اللبناني ادعى تبعية فلسطين له ام الصهيوني الذي ينادي من النهر الى البحر وعلنا وفي الامم المتحدة ؟ من مارس الغدر والاغتيالات بحق الاخر او من الذي بدا ؟ من يتواجد على ارض من اللبناني على ارض فلسطين المحتلة ان الصهيوني على ارض لبنان ؟

يشهد الله فقط ماساة البيجر التي عانى منها لبنان بطريقة خسيسة فانها اثبتت ان الذي اقدم عليها وتامر مع الكيان ان ابستين وعاهرات ابستين اشرف منهم جميعا ، لان ابستين تعود قذارته عليه وعلى من ياتي بنفسه الى جزيرته ، اما جريمة البيجر فانها اعتداء على قيم الانسان والانسانية، والله نور بصر مواطن لبناني واحد فقده في هذه العملية الخسيسة يعادل من حكم امريكا منذ ابادة الهنود الحمر والى يومنا هذا .