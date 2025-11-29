المقالات

الاتجاه المشاكس


 

لا اعلم ماهي الرسالة الاعلامية الثقافية للدكتور فيصل القاسم / الجزيرة للمشاهد ؟ هل البحث عن كثرة مشاهدات ؟ فهذا امر سهل جدا أي موضوع تافه يحشر معه علم من اعلام الفكر مهما كانت جنسيته او معتقده فانه يحصل على مشاهدات كثيرة ، هذا البرنامج الذي اخذ شهرة منذ ان انطلق في التسعينيات وذلك بفضل اختيار الشخصيات المتحاورة ، وهنا اعتب على كل من شارك في هذا البرنامج حتى الاستاذ فادي ابو دية ، لماذا اعتب ؟ لان الحق بين والباطل بين ، وعندما يناقش الحق البين الباطل البين فانه ينال من صورة الحق طبقا للمثل لا تربط الصحيح الى الجرباء خوفا على الصحيح ان يجرب .

المعلوم والمعروف عندما يتناقش اثنان مختلفين في الراي يحاول كل طرف اثبات صحة رايه وهذا النقاش السليم ، ولكن في الاتجاه المشاكس يشتم الراي الاخر وحتى ولو كذبا من اجل ان ينتصر في الحوار ، وهذا هو اسلوب تعامل الكيان الصهيوني في المنطقة .

ما يحصل في لبنان ان المواطن اللبناني وتحديدا الجنوبي يريد ان يعيش على ارضه في الخيام و مزارع شبعا و الناقورة وغيرها، الكيان الصهيوني يرفض ذلك ، المواطن اللبناني يحمل سلاحه فيدافع عن ارضه وينتصر كما في 2006 ويهزم الكيان ، يقوم الكيان بضرب المواطن اللبناني في طرابلس او أي منطقة فيها سني او مسيحي او درزي ويقول لهم قولوا للمواطن الجنوبي ان لا يدافع عن ارضه ونحن لا نقصفكم ، هذه معادلة عادل امام ( لابسه من غير هدوم ) وفي العراق نقول ( ارجع الى الامام ) .

هل هنالك عاقل واحد في كل العالم يقول ان الكيان يلتزم بعهوده؟!!! ، والكلام عن هذا الموضوع ممل ومكروه وكما يقال كثرة المساس يعدم الاحساس .

الحلقة الاخيرة من برنامج الاتجاه المعاكس هو مكمل لكل حلقاته منذ الانطلاق والى اليوم ، مجرد امتعاض وتنافر وهذا لا يعني اننا نرفض ثقافة المتحاورين لكن ظهورهم في هذا البرنامج يؤسف له ، نعم من حقكم ان يكون لكم راي وموقف ومهما كان وان تدافعوا عنه ايضا لكن تفرضون على الاخر وتحطون من مكانته هذا امر مرفوض .

ماهي المعايير التي على اساسها يعتمد في نقاشه من يخالف وجهة نظر حزب الله ويشهد الله ليس دفاعا عن المقاومة فهم يكفيهم شرفا حكمة القرار في التعامل مع هذه المواقف ، لكن لنسال وننتظر الاجابة ، من هو صاحب الارض الشرعي اللبناني في لبنان ام الصهيوني في فلسطين ؟ من اعتدى على من، اللبناني على الصهيوني ام الصهيوني على اللبناني ؟ من ادعى ان ارض الاخر لي، اللبناني ادعى تبعية فلسطين له ام الصهيوني الذي ينادي من النهر الى البحر وعلنا وفي الامم المتحدة ؟ من مارس الغدر والاغتيالات بحق الاخر او من الذي بدا ؟ من يتواجد على ارض من اللبناني على ارض فلسطين المحتلة ان الصهيوني على ارض لبنان ؟

يشهد الله فقط ماساة البيجر التي عانى منها لبنان بطريقة خسيسة فانها اثبتت ان الذي اقدم عليها وتامر مع الكيان ان ابستين وعاهرات ابستين اشرف منهم جميعا ، لان ابستين تعود قذارته عليه وعلى من ياتي بنفسه الى جزيرته ، اما جريمة البيجر فانها اعتداء على قيم الانسان والانسانية، والله نور بصر مواطن لبناني واحد فقده في هذه العملية الخسيسة يعادل من حكم امريكا منذ ابادة الهنود الحمر والى يومنا هذا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عصر الانبطاح ام عصر ابستين ؟
إرهاصات الزوال.. قراءة استشرافية في مستقبل دولة الاحتلال..!
العرب وبعض العراقيين والدين التركي؟!
الاتجاه المشاكس
وزارة الخارجية للأغلبية حصرا
اسباب ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع العراقي
تحذير إلى من يهمه أمن واستقرار العراق بخصوص فتنة السفارة الجديدة المسماة بالغرفة الزجاجية…
السنوات الثلاث بعهد رئيس الوزراء الحالي من الناحية المالية فقط
السعودية تحت مطرقة نوزيك وسؤال موجّه إلى الحكومات العراقية
يا كُل العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك