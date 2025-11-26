المقالات

تحذير إلى من يهمه أمن واستقرار العراق بخصوص فتنة السفارة الجديدة المسماة بالغرفة الزجاجية…

65 2025-11-26

تشرين أخرى بمسمى جديد. مشروع فتنوي تقوده السفارة ومرتزقتها والهدف واضح ومحدد .

الغرفة الزجاجية بمكانها وزمانها وتوقيتها تثير الريبة وخاصة بعد اعلان نتائج الانتخابات والطرف الفائز فيها

مازلنا نتذكر تشرين التي قدمت لنا نماذج مشوهة موبوءة عفنة أرادت أن تقود تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق بقيادة حسوني الوصخ وأضرابه بشعاراتهم التي خدعوا بها السذج والهمج الرعاع وخاصة دونية الشيعة وبقية سقط المتاع تحت شعار

 ( رايد وطن ، ماكو وطن ماكو دوام ) وغيرها

لقد خططت السفارة وقتئذ ومولت ودعمت ومعها كل دول الاعراب في المنطقة بملايين من الدولارات، ولم تبقى عاهرة ومومس وقض أبناء الشوارع إلا ولعب دوراً فيها حتى وصل إجرامهم إلى تعليق الاطفال في ساحة الوثبة.

واليوم،  تحولت تشرين إلى غرفة زجاجية بحجة جمع الاموال والتبرعات للمحتاجين تماماً كما بدأت تشرين بمظاهرات مطلبية محقة لتتحول إلى مشروع فوضوي لاسقاط الحكومة.

 غداً ستتحول هذه الغرفة المشبوهة إلى غرف عمليات لقيادة الفوضى والانفلات الامني، وستبدأ دورة تعطيل الحياة مرة أُخرى، وسيقوم القتلة الذي استأجرتهم السفارة بقتل الابرياء من الجانبين حتى توقد جحيم المواجهة بين المنحرفين وقوات حفظ النظام.

سيخرج علينا فائق دعبول و حسوني الوصخ  والجوكرية واصحاب القبعات الخضر ويعطلون عمل الدولة ومؤسساتها ويطالبون باسقاط العملية السياسة تنفيذاً للأجندة المناطة بهم. 

ستخرج علينا مايعرف بمنظمات المجتمع المدني التي تم تدريبها في مشروع ( IYLEP ) الامريكي لتدمير الدول من الداخل ويطالبون بحرية الجندر والشذوذ الجنسي وغيرها.

ستكون لمومسات السعدون وعاهرات البتاوين وفاجرات مواخير أبي نؤاس كلمة فيما سيحدث وستخرج علينا ماري ام البيبسي وتتوعد باغراق الشوارع بالبيبسي ، أما في الخارج فلن يبقى زنيم من أعداء العراق إلا وسينادي بالحرية للمعتصمين وتحقيق مطالبهم العادلة على حد زعمهم.

إذاً… ومن منطلق المسؤولية في الحفاظ على أمن وأمان واستقرار بلدنا العراق، فإننا ندق ناقوس الخطر ونشير إلا مكامنهِ و نُحذر الحكومة وكل الاجهزة الامنية ومن يهمه السلم والسلام المجتمعي ونطالبهم أن يتحملوا مسؤولياتهم من الان والضرب بيد من حديد على رؤوس كل من يحاول إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى واعتقال ومحاكمة كل من يريد أخذ البلد إلى حافة الهاوية.

وعليكم جميعاً بالاستفادة من دروس لوثة تشرين الاولى التي كاد العراق أن يضيع منا لولا الله ولطفه .

احذروا فتنة الغرفة الزجاجية وراقبوا مايحدث وما ستسفر عليه الايام والاسابيع المقبلة، فان كان العدد اليوم بالعشرات فغداً سيكون العدد بالالاف وستكون مرتعاً للتخطيط والمؤامرات والمخدرات واللواط والقتل والسحل.

احذروا فتنة السفارة الجديدة، وإياكم والغفلة عما تعده من مخطط شيطاني جديد فاعقروا الجمل، وهدموا السقيفة ولات حين مناص.

اللهم إني بلغت

اللهم فاشهد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير إلى من يهمه أمن واستقرار العراق بخصوص فتنة السفارة الجديدة المسماة بالغرفة الزجاجية…
السنوات الثلاث بعهد رئيس الوزراء الحالي من الناحية المالية فقط
السعودية تحت مطرقة نوزيك وسؤال موجّه إلى الحكومات العراقية
يا كُل العراق
ماهي عظمة المرأة التي يكون رضا الله من رضاها؟
من الافضل تدخلا في الشأن العراقي ؟
مقعد في الجنة لا في البرلمان
الانتخابات وسيلة يستغلها العقلاء لتحقيق الإنجازات
أطفال 'داعش' المنسيون: تداعيات جهاد النكاح والمستقبل المجهول
ثبت الحجر ثم انقش افهم الفقه ثم ناقش
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك