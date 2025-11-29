عصر الانبطاح ام عصر ابستين ؟

كذبوا على النعامة عندما اتهموها بانها تدفن راسها في الرمال عند الخطر واتضح انها خرافة وكذبة شائعة النعامة لا تدفن رأسها في الرمال، بل تهرب بسرعة عالية عند الشعور بالخطر أو تدافع عن نفسها بقوة بركلاتها القوية. قد يبدو وكأنها تدفن رأسها لأنها تحفر حفرًا صغيرة في الأرض لوضع بيضها، ثم تقوم بتقليب البيض بوضع رأسها في الحفرة من وقت لآخر

لكن من روج لهذه الكذبة هي اصلا صحيحة لكنه توهم عندما راى حكام العرب خصوصا يضعون راسهم في الرمال وينبطحون تاريكين مؤخراتهم في العراء عندما يتعرضون الى الخطر وتوهم انها النعامة ويا ليتهم لو كانوا مثل النعامة لا هم يهربون ولا هم يدافعون بل ينبطحون .

سمعنا وسمع الجميع وعربد ترامب ومعه البوقجية عن وقف اطلاق النار في غزة ، وقالوا قبلها التوصل الى وقف اطلاق النار مع لبنان ، والان ماذا يجري يا حكام العرب خصوصا الوسطاء والجمع عموما وانتم ترون وتسمعون ارهاب واجرام الكيان الصهيوني بحق فلسطين ولبنان ، واما اليمن وايران فانهما قمة الشرف والسيادة والشجاعة والامل معقود عليهما.

حزب الله بين معضلتين معضلة الحكومة المنبطحة ، او الحرب فيتحقق امل النتن في اشعال الحرب ليلتزم بمقولة بن غوريون وهي ان الكيان الصهيوني يتنفس على الحروب ولا يعيش ان عم السلام في المنطقة .

واما الجولاني في سوريا فان الرجل اصلا لا يفهم لغة الانبطاح لانه بلا ستر ولا ملابس اصلا انه عارُ وعارٍ وشعب سوريا العظيم في اقسى محنه اليوم هذا الشعب الذي كان عصيا على الكيان جاء الاخوان ليسلموه على طبق من روث الى الكيان .

فليقولوا ما يقولوا لا برأت الذمة لمن يتمكن وفق ضوابط التمكين من توجيه حجارة او سكين او طلقة او صاروخ فرط صوتي ضد الكيان وكل من له علاقة مع الكيان ولم يرمهم بها .

كفى مقابلات وتحليلات وشماتة وتنديد وتوقعات ، على ارض الواقع اولاد ابستين يعبثون بارض القداسة وشعوب الشرف ، هذا هو واقع العالم عموما والعرب خصوصا .

توماس باراك الذي قال عن الصحفيين في لبنان بانهم حيوانات تبين انه لواط بامتياز وعلى جزيرة ابستين والان يملي على حكومة لبنان ، وهل تعلمون لماذا وافق ترامب على عرض وثائق ابستين لانه يؤمن بمبدا علي وعلى اعدائي ، لان هنالك فضائح اكثر من فضائح ترامب ستعلن ان اعلنت حقا ، هذا المبدا الذي يؤمن به الكيان الصهيوني لان ابستين اصلا عميل موساد وجند لهذه الفضائح وان عرضها في هذا الوقت جاءت بعدما ظهرت اصوات في الكونغرس تنتقد الكيان الصهيوني، وقد ذكر احد المتحدثين بخصوص طبيعة الكيان الصهيوني وهو جريس بولص من تلفزيون احنا على اليوتيوب ان اوربا تدعم الكيان الصهيوني خوفا منه ان يضرب اوربا بالنووي لانه كما قلت يؤمن بمقولة علي وعلى اعدائي واصدقائي ، وله تحليلات وفق معلومات خطيرة ومنها ما يخص الدين الابراهيمي هو الشيطاني (https://www.youtube.com/shorts/PWT-8oMAEKQ).

واخيرا انا لا اخاطب من لا حياء له لان من يرى افعال الصهاينة هو بلا حياء ومن كان بلا حياء يعني بلا ايمان وهذا واقعا ما يتصف به كل حاكم ساكت على الباطل الصهيوني ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "الحياء والإيمان في قرنٍ واحدٍ، فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر" ، وقال الامام الصادق عليه السلام : "لا إيمان لمن لا حياء له"

اخاطب الشرفاء لا سيما شعوب اوربا ورجال افكر والفن والعلم الغربيين الذين اثبتوا وقفتهم الشريفة مع فلسطين ان يكون لهم دور في انهاء الكيان الصهيوني اليوم