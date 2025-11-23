المقالات

السنوات الثلاث بعهد رئيس الوزراء الحالي من الناحية المالية فقط

129 2025-11-23

بقلم المرشح الفائز مصطفى سند 

سأوصف لكم السنوات الثلاثة بعهد رئيس الوزراء الحالي، من الناحية المالية فقط .

سأستعير جملة تاريخية قالها (درواس بن حبيب) ل(هشام بن عبد الملك) حين قال له : "يا أمير المؤمنين إنه أصابتنا سنون ثلاث، سنة أذابت الشحم وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم"

وهذا تماماً ما حصل لنا مالياً في عهد هذه الحكومة :

السنة الأولى أذابت الشحم، والشحم هو المخزون الغذائي الذي يكون تحت الجلد ويحمي اللحم، ومالياً هو المخزون المالي الذي يحمي الموازنة والخزينة وهو الفائض الذي استلمته حكومة شياع أول سنة ومقداره (٣٤ ترليون دينار)

السنة الثانية أكلت اللحم، وهو النسيج الاساسي للجسم المسؤول عن الحركة وحماية العظم وباقي الجسم، ومالياً هو الايرادات النفطية وغير النفطية المباشرة، وتم استهلاكها مباشرةً عن طريق الرواتب والموازنات والعطايا والهدايا والانفاق المبالغ به (الحنطة والنفط والقمم ومشاريع المجاملة للدول والمقربين والداعمين).

السنة الثالثة دقت العظم، وهي هذه السنة، حيث تم سحب احتياطيات المصارف الحكومية الثلاثة وسندات الخزينة وحساب الامانات الضريبية وحساب صندوق الرعاية الإجتماعية وغيرها.

على مرشحي رئاسة الوزراء حالياً مدام (إذنيهم شغالة قبل ما يصابون ب(الصم) لاحقاً) ومدامهم ينطقون (بلي) قبل ما يصابون ب(البكم) بوقت لاحق، أن يسمعوا مقترحاتنا ومقترحات الأساتذة الاقتصاديين والخبراء واصحاب التجربة، وراح تكون خدماتنا بدون مقابل أو مكاسب، والجمهور يشهد علينا، ما نعرف نطبخ بالظلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السنوات الثلاث بعهد رئيس الوزراء الحالي من الناحية المالية فقط
السعودية تحت مطرقة نوزيك وسؤال موجّه إلى الحكومات العراقية
يا كُل العراق
ماهي عظمة المرأة التي يكون رضا الله من رضاها؟
من الافضل تدخلا في الشأن العراقي ؟
مقعد في الجنة لا في البرلمان
الانتخابات وسيلة يستغلها العقلاء لتحقيق الإنجازات
أطفال 'داعش' المنسيون: تداعيات جهاد النكاح والمستقبل المجهول
ثبت الحجر ثم انقش افهم الفقه ثم ناقش
الانتخابات وسيلة طرفيّها الناخب والمُرشح
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك