المقالات

الحلم الكردي هل سيتحقق بفتح وتوسيع القنصليات


يوسف الراشد

 

لازال انشاء الدولة الكردية حلم يعيش ويترعرع في عقول ومخيلة القادة والساسة الاكراد

وكذلك الجمهور الكردي وهو حق مشروع اقره الدستور والقانون العراقي ولكن اذا توفرت

له الارضية والمناخ الملائم والمناسب  وان هذا الحلم ليس هو وليد هذه المرحلة او وليد هذه

الساعة بل هو حلم ازلي ......

 حلم الاجداد والاباء والابناء والاحفاد الكرد وان الحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق منذ عهد  ( الحكم الملكي  والحكم والجمهوري وحتى يومنا هذا )

 لم تتوافق او تتوصل الى حل المسالة الكردية وعند قراءة المشهد العراقي منذ 2003 وحتى

 2019 سعوا الساسة الكرد بكل ما اتوا من امكانياتهم وقدراتهم واتصالاتهم ومن خلال مشاركتهم بالحكم بعد سقوط نظام البعث ومن خلال تمسكهم بوزارة الخارجية لعدة دورات وتعاقب عدة حكومات للمشهد العراقي وحصولهم على الحصة الاكبر في تعيين السفراء والملحقيات الخارجية وباسم العراق ولكن العمل والولاء هو للاكراد وانهم حاولوا وبكل والوسائل والطرق والتسهيلاتوتقديم التنازلات من اجل القضية المركزية وهي انشاء الدولة الكردية ....

 لقد قام هؤلاء السفراء وخلال تواجدهم في هذه الدول الاجنبية والعربية بمد جسور التواصل وانشاء العلاقات والتحالفات  وتقديم جميع التسهلات الاقتصادية والتجارية والسياحية من اجل فتح ممثلية او قنصلية في الاقليم او في هذه الدول وبالفعل فقد نجح الاقليم بهذا المسعى وجاء الإعلان عن قرب افتتاح ممثلية لحكومة إقليم كردستان بالعاصمة التركية أنقرة ليمثل نجاح جديد لسياسة الدبلوماسية الكردية الناعمة التي  يتبناها رئيس الإقليم عبر سياسة تصفير المشكلات مع الدول الاقليمية والتي تبناها عقب أزمة الإستفتاء التي حصلت في كردستان والتي فشل فيها الاخوه الكرد بهذا الاستفتاء وبمعارضة حكومة المركز او معارضة دول الجوار وخاصة تركية وايران وسوريا.

 ومن هنا لجا الاقليم الى سياسة تصفير الازمات مع حكومات أنقرة وطهران وبغداد وتطبيع هذه العلاقات ومن هنا سعت  حكومة الإقليم بافتتاح ممثلية خاصة لها بأنقرة وهي شهادة جديدة تضاف لسلسلة نجاحات حكومة  الاقليم  فى ظل وجود أكثر من 16 ممثلية لها  بالدول الغربية  اضافة الى جمهورية مصر العربية وينشط الوجود الكردي ببداية الألفية الجديدة حيث تم افتتاح ممثلية لحزب الإتحاد الكردستاني عام 2007  وافتتاح ممثلية للحزب الديمقراطي عام 2016 وأن علاقات جيدة بين حكومة إقليم كردستان والقاهرة كفيلة بتدشين مرحلة انتقالية فى تاريخ الإقليم تنقله من خندق أنقرة وطهران الى مرحلة جديدة من العلاقات مع الدول العربية الباحثة عن أى وسيلة  قادرة على جعل مصر ومن خلفائها السعودية وأبو ظبي قوة داعمة للحقوق الكردية فى أى مفاوضات بين أربيل وبغداد بل أن هذا الثلاثي قادر على اجبار الحكومة العراقية على الإلتزام ببنود الدستور وتطبيق المادة 140 بما تحويه من حقوق

 كبيرة للأكراد تصر حكومة بغداد على تجاهلها ويبقي تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر

وحكومة كردستان وافتتاح ممثلية لحكومة الإقليم بالقاهرة مرهون بإرادة سياسية حقيقة  ورغبة جادة فى إحداث طفرة فى علاقات الإقليم ومحيطة الخارجي ......اذا هو حلم يسعى ويتطلع له الشعب الكردي  في ولادة دولتهم في ظل الصراعات الاقليمية والمحلية التي تشهدها المنطقةوالتي يرغم الساسة والنواب والوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصليات الكردية  من

استثمارها وتوظيفها  لصالح  قضيتهم ......

فهل سينجحوا في هذا المسعى .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امريكا ستهزم..فصائل المقاومة على كلمة سواء
China چاينه
مقترح لإنقاذ الاتفاقية
الحلم الكردي هل سيتحقق بفتح وتوسيع القنصليات
الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة
الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة
الاسلوب الصحيح للحداد على شهداء التظاهرة
الحلبوسي مغردا
هم الحرية
الموظف المتقاعد قادة الماضي وخبرة الحاضر
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك