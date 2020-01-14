فوبيا التقسيم..!

عزيز الإبراهيمي

روي عن امير المؤمنين عليه السلام : رُدُّوا اَلْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَإِنَّ اَلشَّرَّ لاَ يَدْفَعُهُ إلا الشر

اكبر المخاطر التي تطارد الشيعة في العراق والتي أضعفتهم وضيعت عليهم كثير من الفرص وكذلك ستفعل !! هي الفوبيا من التقسيم

الفوبيا من تهمة الطائفية

الفوبيا من الأقلمة

خليط الفوبيا هذا جعلهم ينفقون على هذا البلد الدم من عروقهم والنفط من تحت ارجلهم والنتيجة بقية المكونات تأخذ الأمن والثراء ثم تهدد بالانفصال

يجب ان يتبدل هذا الخوف الأحمق والحب من طرف واحد الى أمرين

الاول المجاهرة بمقولة ( تريد تنفصل ياخي وطززززززززز انفصل)

الثاني ان يرسم الشيعة حدود إقليمهم الكبير الذي يمتد من كركوك حتى البصرة ولا يقبلوا بغير ذلك لا يسكتوا حتى يكون الآخرين هم الذين يفصلون لهم الحدود ففي ذلك مهانة وذلة وجبن

لا تمثلون دور الحكيم راجح العقل او تلبسون قميص السيد السيستاني دامت بركاته في الأمور الكبيرة وانتم تتعاركون على اتفه الأسباب

مرات البلاء والشر لا يدفعه الا الاستعداد له والتهيؤ .... كما روي عن الامير عليه السلام في أعلاه ...