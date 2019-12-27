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حكومة غير جدلية وليس مرشح غير جدلي!


عزيز الإبراهيمي

 

شنو الفرق؟!

انظروا كيف حرف السياسيون كلام المرجعية !!

المرجعية رغبت في تشكيل حكومة غير جدلية بمعنى انها لا تكون محل خلاف وتنازع وجدال طويل على المناصب والدرجات الخاصة وعقد الصفقات وجيب البرنامج الحكومي ورده ويكون مهمتها الرئيسية اعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات مبكرة كما يريده المحتجون

ولكن السياسيون اخذوا هذا المفهوم وكعدوه عَل التورنة وسولة شوية تحوير بحيث حولوه الى مرشح جدلي ... وصارت المسألة كيفية وهسة انت خليلك اَي مرشح يكعد عليه مفهوم او تهمة انه مرشح جدلي واليك بعض الأمثلة :

فائق دعبول : مرشح جدلي لانه من خانة العرگچية وهو رجل بذيء اللسان لايصلح ان يكون الرجل الاول في العراق وهناك جدل حول رغبته نقل العاصمة الى بعشيقة

رحيم العگيلي: هو ابن هذه الطبقة المتهمة بالفشل والفساد وهناك اشاعات حول اتهامات تلحقه ازاء عمله وجدل كونه مقرب من احدى التيارات النافذة

مصطفى الكاظمي : هذا ما تنعرف گرعة ابوه منين ويگولون عدة علاقات بامريكا وما ترهم تسلم البلد في هذا الظرف الحساس الى شخص مجهول تدور حوله الشبهات

حي الله تكنوقراط استاذ جامعي: همة ذولي بالوزارات ما دبروها وجانوا افشل وزراء مثل العيسى بالتعليم الي صارت وزارته خري مري وبعدين حوصلتهم زغيرة اقل ضغط ما تشوفة غير طافر ويهمبل انا وشهادتي وعلمي ... كما جرى في وزير الصحة قبل اشهر .. فشلون تريدون نسلم إشارة الكابتن لواحد لا عارگ بدريس ولا تافل بملعب على گولة اهل الطوبة

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