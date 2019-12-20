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جوجة كباب..!


عزيز الإبراهيمي

 

الصراحة اقرب بلد الى قلبي (بعد العراق طبعا) ومقصدي للزيارة والسياحة هو ايران تدرون....ليش؟
لا لا ... مو لأني ذيل فقط 😁 اكو أسباب اخرى
لان الصراحة ردت اروح للكويت فشفتهم يتعاملون وياي كقاصر او كشاذ جنسيا وگلولي تحتاج كفيل كويتي فشفتها ما تسوى هي الكويت شكدها يعني اذا تريد تمشي السيارة ما تقبط سرعتها ١٠٠ تخلص الكويت لذلك غضيت النظر ؟!
گلت خل اروح للأردن شو ذولي يتلگونك بالحدود بگل شمخرة ويگلولك : انت شيعي لو سني 🧐🤨😏 يحسسوك انهم شرطة زياد ابن ابيه فصرفت نظر عنهم ... ولا مغزر نفطنا وياهم
ردت اروح للسعودية فما تكدر تروح الا بحملة وللمدن المقدسة فگلت ان شاء الله من اقدم للحج للان الصراحة رؤية هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعاملهم مرتين بالعمر تسرع الموت
سوريا بيها مشاكل
تركيا بس فلوس الطيارة من البصرة لإسطنبول يكفنك تروح بيهن لايران من مشهد لعبادان والسفر كله بطيارة بين المدن الإيرانية
فما تبقى الا ايران البلد الجميل السياحي المليء بالتراث والمناظر الخلابة ومعاقل الامتلاء الروحي
مرقد الرضا ع ... اخلمند .. طهران بلد الجمال . شمال طهران وسواحل البحر وچالوس وأصفهان وماااااااااا ادراك ما اصفهان غير الما اندله ...
اصفهان نيمه جهان (نصف العالم) ولا أنسى حلقات الزور خانة حيث تمتزج الرياضة مع الطقوس الروحية
فوق كل هذا الإيرانيين ناس طيبين وأهل ذوق
كلها بصفحة و مأكولي المفضل اللذيذ (جوجة كباب) بصفحة
الصراحة تسافر الى كل هذه المناطق مع طيران داخلي مع السكن المحترم والاكل اللذيذ كل هاي الهوسة ما تكلفك ٤٠٠ الف
فخلوا عنكم ترهات البعثية ولاتحرموا انفسكم متعة السفر الى ايران
نصيحة: شفت العراقيين خاصة الجنوب ما يعرف أصول السياحة الي أهمها تحدد مبلغ من المال وتقرر تصرفه بينما الكثير يخلصها عملة من يطلع لمن يرجع على الزغيرة والچبيرة يداهر ويضيع متعة السفر غلبني لوما غلبني
هاي الصورة بهاتفي في حديقة الزهور في مدينة اصفهان الرائعة قبل اشهر برفقة ذيلين اخرين

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الخلاصة من وجهة نظر شخصية..!
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