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افحمتهم وأحرجت نفسي..!


عزيز الإبراهيمي
كدأب اَي مراهق في المجالس العامة كنت مفتونا بإظهار نفسي في تلك الايام من سنين عمري
كانت جلسة لاعمامي جرى الحديث خلالها عن الناس الأولية وكيف انهم افضل من هذا الجيل وبالغ احدهم حتى قال: واحنا احسن من الي ورانا والورانا احسن من الي وراهم
وبنزق المراهق قلت له : چا راح نصير قرود !!!
قالوا : شلون
گلت الهم: يعني اذا احنا اسوء منكم والي ورانا اسوء من عدنا ووو بالنهاية راح نطلع من خانة البشر و نصير قرود ..... 😁
احسست عندها بالانتشاء لان حجتي كانت قوية ولكني أصبت بالإحراج نتيجة لتبريراتهم التي لم تقنعني في ذلك الوقت
اليوم لم اعد مستغربا من قناعتهم تلك ولعلهم كانوا يقصدون امور بت أدركها اليوم بعد ان راكمت السنون خبراتها
يبدو اننا نسير للقردية بشكل اسرع مع منع المدارس وتعطيلها وضياع الكثير من اخلاق الطيبة والكرم والشهامة مالم نتدارك أنفسنا
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