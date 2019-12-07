قريبا ...... في واحة الفيس بوك..!

عزيز الإبراهيمي

(أرجوا الله ان يخيب توقعي)

سيغير الجميع صورهم الى منظر طبيعي او حكمة جميلة، ستتغير الاسماء الى الإنكليزي او الى اسماء وهمية، سيتغير ما ينشرون الى امور عامة ودعوات بالعافية والأمن!

سيشرع الجميع بترديد كلمة سلاما ياعراق، سيوقف الجميع تداول المنشورات التحريضية

سيهجر الكثير منصات التواصل لانها ستصبح محطات للتهديد، وسيكف الكل عن نشر صور أطفاله الجميلة ..

سيحب الانسان ان يكون مغمورا وغير معروف سيتمنى العيش في جزيرة نائية، لان الشهرة ستورث الندامة.

س....الخ

اذا حلت الفتنة والاقتتال وتمردت العصابات وتغولت، تتكلم اليوم بملء فمك لان الفتنة لازالت نائمة ولكن اذا استيقظت سوف تخرسنا جميعا ... لان صوتها مرعب مخيف!

لازالت الفتنة نائمة ولكنها على وشك ان تستيقظ بل بدأت بالتمغط ليلة البارحة، اليوم نستطيع ان نفعل ما يرجعها الى سباتها ....

ولكن ان فتحت عيونها سوف تبصرنا فردا فردا وترى فينا جميعا اعدائها ....لا تتوقع انك بعيد عن متناولها فليس للمنطق دخل لخياراتها فقد تستفتح بمن كان يحاول ان يجعل نومتها تطول وقد تبدأ باخر صوت ايقظها ....

اليوم لازلنا قادرين ان نجعلها تغوص في نوم عميق ولكن ان تأخرنا سوف نفقد تلك القدرة ..