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هلو ذيل ..!


عزيز الإبراهيمي   خرجت من المطعم (يابسة وتمن مو عبالكم قوزي😉) فوجدت هذه السيارة محملة باليطقات وبعض الحاجيات وتبين لي انها لاحد فصائل الحشد الشعبي والولد نازلين لأهلهم بالبصرة ظليت اتباوع بالبدي وشفت ولد لابس زي الحشد فسويت نفسي ادور عن شيء في أغراض السيارة فالولد إجه عليه وكال : السلام عليكم رديت عليه : هلو ذيل ... كال: ها 😳 گتله : اسكت يخوي تره أصيح هذا إيراني وتروح بيها .. گال : انت صدك تحجي لوتتشاقى گتله: لا عمي انا اكثر واحد يحب الحشد الشعبي ويعتبرهم قوة العراق وفخره دخليني اخذ منك بوسة يابطل ... 😘 گتلة : شسمك بروح الحسين گال: وسام من البصرة : خوية بالعباس اريد اموت من القهر احنا نروح لطريبيل ونتعرض للدواعش باستمرار وكلها هينة بس من اشوف كرايبي لو ابن ولايتي يسميني ذيل سچينة ويطگني بخاصرتي وبعدين گال: بالعباس گبل چنة ننزل بسلاحنا لان تعرف الطريق من طربيل خطر ومن گامت بعض الناس تشوه صورتنا گمنا نخلي سلاحنا بالمشاجب وننزل ونطر الصحراء واحتمال يلاگونه دواعش ويحلتونا حلت گتله : ليش گال: بلله لاكونا شباب وشافونا عدنا سلاح وكالوا ذوله اجو يقمعون التظاهرات شنسوي اقلها بلايا سلاح علمود ما نتورط بدمهم واحنا چنا نقاتل عنهم الصراحة احس بيه صب علي طن من الحسرات والألم النفسي صبرته ببعض الكلمات واتفقنا ان الشباب الذين يطلقون عليكم هذه التهم يحتاجون بعض الايام حتى يعودوا الى احترامكم وتقدير ما تقومون به من حماية هذه البلاد وترسيخ عزتها دتعال خل نچرخنا صورة مادامنا ذيول 😄
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