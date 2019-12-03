يا اهل النجف خلونا نشتري دهينة من ال cosmopolitan city

عزيز الإبراهيمي

مدينة عالمية افضل وصف يمكن ان توصف به مدينة النجف فهي على طول التاريخ شهدت توافد واستقرار ناس من جميع البلدان سكنوا وتوالدوا وأصبحوا من سكانها الأصليين.

ليس في هذه المدينة شلالات ولا مرافق سياحية تجذب السياح ولا جوها معتدل ولا هوائها عليل فهي تقع على أطراف صحراء عظيمة تمتد الى المحيط الأطلسي كما انها تخلوا تقريبا من الموارد الطبيعية كالنفط والغاز ولكن رغم ذلك فهي اليوم المدينة الاكثر توافدا للسياح من جميع أنحاء العالم كما تشكل الحوزة العلمية التي تعتبر مركز علوم اهل البيت عليهم السلام عنصر جذب للأجانب للدراسة وبالتالي عنصرا مهما في تفعيل حركة التجارة وحركة المال

بصراحة ما يجعل النجف قبلة للسياحة والمدينة الاولى في العراق في إعداد توافد الأجانب والعراقيين، ما يجعلها كذلك هو شيء واحد لا غير هو القبور

قبر امير المؤمنين عليه السلام الذي هو ربيع قلوب الشيعة ومعقل حنينهم وأساس وجود الحوزة العلمية

وكذلك قبور أرحامنا وقبورنا في المستقبل ، قبور العلماء والأولياء والصالحين ....

مصدر ثراء النجف المستقبلي يعتمد على مدى تقدير اَهلها للقبور وجعلها محطات راحة واستقرار وطمأنينة للوافدين الذين ينفقون أموالهم في بضاعة اهل النجف وبالتالي توفير فرص العمل للنجفيبن الكرام

لو فكر اهل النجف في مستقبلهم ومستقبل اولادهم وتجارتهم لعرفوا ان القبور هي الجاذب الرئيسي للسياحة التي نطلق عليها السياحة الدينية

تزيين القبور والاهتمام بها وجعلها أمنه لمريدها لابد ان تكون اولوية في تخطيطهم للمستقبل كما يمكن بناء مرافق سياحية اخرى ترغب السائح في البقاء مدة اكبر في هذه المدينة العزيزة

ليعلم اهل النجف الكرام ان هناك عقيدة مخفية لدى الشيعة وهي ان الذي يزور النجف ولَم يأتي بدهينة فهناك خلل في قبول زيارته 😁

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