لن تكون رئيسا للوزراء يا فلان

قبل ان اكتب مقالتي اوصوني اصدقائي بعدم ذكر اي اسم من الذين يتعاركون على المناصب تاركين هموم شعبهم ومظلوميته وراء ظهورهم حتى تعم اللعنة على الجميع كزيارة عاشوراء الذي نفاها مرجعهم المقبور الذي لن اذكر اسمه هو الاخر

لعل العراقيون شاهدوا وقراوا ان فلانا يخرج للاعلام بين فينة واخرى يتحدث عن قصور الحكومة وعدم تقديمها الخدمات ويشن هجوما شرسا ضدها وكأنه لم يكن يوما رئيسا للوزراء ولا يعرف البئر وغطاه كما يقول المثل . وكأنما ضغوطات الكتل السياسية عليه لم تكن سوى زقزقة عصافير

احب ان اقول لك يا فلان لن تنفعك امريكا عندما وعدتك بالملك العقيم وتصر ان تكون انت رئيسا للوزراء فالشعب عرف حقيقتك وعرف حقيقة باقي الكتل السياسية التي تتغنى وتتراقص على جراح الشعب العراقي وتلقي قصورها على الحكومة التي للتو اكملت السنة متناسية انها كانت معشعشة طوال 16 عاما والان وجهت سهامها ضد هذه الحكومة التي ستؤسس لدفنكم الى الابد وسنتذكر في المستقبل ان الحزب الفلاني كان يفعل كذا فعل والتيار الاخر الذي يدعي انه كبير وعريض فعل هذا الفعل او ذاك التيار الذي يعتمد ارث ابائه ويستخدمه لاغراضه الدنيئة ويكذب على اتباعه وانشأ لجان تقوم بحرق العمارات والمولات لانهم لم يعطوه الجزية حتى ان اللجان انفسها كشف فسادهم واقالهم كل هذا سنتذكره في المستقبل القريب ونتندر عليكم .

وها هي بشائر الخير قادمة فقانون (( من اين لك هذا )) سيتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء واياكم ايها النواب بانواعكم ان ترفضوه فالويل كل الويل لكم ومن خلاله سيتاكد الشعب تماما انكم لصوص بدرجة امتياز وسيكون حصاد اموالكم الحرام على قدم وساق .

يا فلان وفلان ويا فلان احزموا امتعتكم من الان وفتشوا عن مكان اخر لتعيشوا فيه بقية العمر فماكنة القانون ستبدا بفرم اموالكم الحرام التي سرقتموها من ابناء هذا الشعب الابي المظلوم وستقولون عندها يا ليتنا كنا ترابا