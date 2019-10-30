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الى المتظاهرين من اتباع التيار الصدري الاولى ان تطالبوا بحقوقكم من وزراء ومسؤولي التيار في الحكومة


الى الاخوة في التيار الصدري لاشك انكم مظلومون جدا وقد وقع الظلم عليكم حتى ممن ينتسب اليكم من المسؤولين والوزراء الذي تسنموا مناصب في الحكومات السابقة فبالتالي الاولى لكم ان تطالبوا بحقوقكم من هؤلاء الذين يجلسون على كراسي المسؤولية وهذه قائمة باسمائهم فاذهبوا وخذوا حقوقكم منهم . 

الوزراء:  

علي الشمري  وزير الصحة 2006

سلام المالكي  وزير النقل 2006

يعرب العبودي وزير الزراعة 2006

عادل مهودر وزير البلديات 2010

محمد صاحب الدراجي وزير الاعمار والاسكان 2010

نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2010

مهند سلمان السعدي وزير الموار المائية 2010

د علي الشكري وزير التخطيط 2010

د لواء سميسم وزير السياحة 2010

د ضياء نجم الاسدي وزير الدوله 2010

بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء 2014

طارق الخيكاني وزير الاعمار والاسكان 2014

محسن الشمري وزير الموارد المائية 2014

محمد صاحب الدراجي وزير الصناعة 2014

الهيئات: 

فلاح شنشل رئيس سابق هيئة المساءلة والعدالة

فلاح الياسري عضو مفوضية حقوق الانسان

محسن الموسوي عضو مفوضية الانتخابات ورئيس دائرة الانتخابات

الوكلاء:

علي الابراهيمي  وكيل وزير التربية

فالح العامري  وكيل وزارة الاسكان والاعمار

سلمان البهادلي  وكيل وزارة النقل

حاكم الزاملي  وكيل سابق وزارة الصحة

جاسب علي مدير عام صحة الكرخ

علي بستان  مدير عام صحة الرصافة

صباح الحسيني  وكيل سابق لوزارة الصحة

جليل الشمري  وكيل سابق لوزارة الصحة

مظفر الشمري  مستشار وزير الاسكان والاعمار

قيس حسن رشيد  وكيل وزارة السياحة لشؤون الاثار ورئيس هيئة الاثار

اللواء صباح الشبلي  مدير مرور عام

العميد عبدالكريم فاضل  مدير شرطة الكهرباء

كاظم ناشور  مدير عام المصرف الصناعي

كاظم منشور  مدير عام مصرف الرافدين

العميد رياض  مدير عام جوازات بغداد

عادل مهودر محافظ ميسان 2004-2009

علي محسن عاصي محافظ بغداد 2013-2017

مهند رحيم  معاون محافظ البصرة للشؤون الاقتصادية

احمد الحسني  نائب محافظ سابق البصرة

احمد سعدون  مدير بلدية البصرة

هيثم سدخان  مدير بلديات محافظة البصرة

محمد طاهر التميمي  نائب محافظ البصرة

وكثير من الاسماء والادارات العامه في المحافظات وغيرها لا يسعني ذكرها لان القائمة تطول اضافة الى ذلك لم اذكر اي احد من حكومة عادل عبدالمهدي

الاسماء ذكرت من 2006 الى 2018

وحالياً جعفر الصدر سفير العراق في لندن

وأحمد الصدر سكرتير أول في الخارجية

حميد الغزي امين عام رئاسة الوزراء 

٥٦عضو برلمان 

وهذه الدورة اكثر المناصب هي للتيار الصدري  .

لذلك عندما تتكلم عن الاصلاح والفقراء والناس والتجاوزات 

8 سنوات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بحكم التيار الصدري ولم تحقق شئ للمواطن

عن اي اصلاح تتكلمون…

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الى المتظاهرين من اتباع التيار الصدري الاولى ان تطالبوا بحقوقكم من وزراء ومسؤولي التيار في الحكومة
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