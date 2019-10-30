الى المتظاهرين من اتباع التيار الصدري الاولى ان تطالبوا بحقوقكم من وزراء ومسؤولي التيار في الحكومة

الى الاخوة في التيار الصدري لاشك انكم مظلومون جدا وقد وقع الظلم عليكم حتى ممن ينتسب اليكم من المسؤولين والوزراء الذي تسنموا مناصب في الحكومات السابقة فبالتالي الاولى لكم ان تطالبوا بحقوقكم من هؤلاء الذين يجلسون على كراسي المسؤولية وهذه قائمة باسمائهم فاذهبوا وخذوا حقوقكم منهم .
الوزراء:
علي الشمري وزير الصحة 2006
سلام المالكي وزير النقل 2006
يعرب العبودي وزير الزراعة 2006
عادل مهودر وزير البلديات 2010
محمد صاحب الدراجي وزير الاعمار والاسكان 2010
نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية 2010
مهند سلمان السعدي وزير الموار المائية 2010
د علي الشكري وزير التخطيط 2010
د لواء سميسم وزير السياحة 2010
د ضياء نجم الاسدي وزير الدوله 2010
بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء 2014
طارق الخيكاني وزير الاعمار والاسكان 2014
محسن الشمري وزير الموارد المائية 2014
محمد صاحب الدراجي وزير الصناعة 2014
الهيئات:
فلاح شنشل رئيس سابق هيئة المساءلة والعدالة
فلاح الياسري عضو مفوضية حقوق الانسان
محسن الموسوي عضو مفوضية الانتخابات ورئيس دائرة الانتخابات
الوكلاء:
علي الابراهيمي وكيل وزير التربية
فالح العامري وكيل وزارة الاسكان والاعمار
سلمان البهادلي وكيل وزارة النقل
حاكم الزاملي وكيل سابق وزارة الصحة
جاسب علي مدير عام صحة الكرخ
علي بستان مدير عام صحة الرصافة
صباح الحسيني وكيل سابق لوزارة الصحة
جليل الشمري وكيل سابق لوزارة الصحة
مظفر الشمري مستشار وزير الاسكان والاعمار
قيس حسن رشيد وكيل وزارة السياحة لشؤون الاثار ورئيس هيئة الاثار
اللواء صباح الشبلي مدير مرور عام
العميد عبدالكريم فاضل مدير شرطة الكهرباء
كاظم ناشور مدير عام المصرف الصناعي
كاظم منشور مدير عام مصرف الرافدين
العميد رياض مدير عام جوازات بغداد
عادل مهودر محافظ ميسان 2004-2009
علي محسن عاصي محافظ بغداد 2013-2017
مهند رحيم معاون محافظ البصرة للشؤون الاقتصادية
احمد الحسني نائب محافظ سابق البصرة
احمد سعدون مدير بلدية البصرة
هيثم سدخان مدير بلديات محافظة البصرة
محمد طاهر التميمي نائب محافظ البصرة
وكثير من الاسماء والادارات العامه في المحافظات وغيرها لا يسعني ذكرها لان القائمة تطول اضافة الى ذلك لم اذكر اي احد من حكومة عادل عبدالمهدي
الاسماء ذكرت من 2006 الى 2018
وحالياً جعفر الصدر سفير العراق في لندن
وأحمد الصدر سكرتير أول في الخارجية
حميد الغزي امين عام رئاسة الوزراء
٥٦عضو برلمان
وهذه الدورة اكثر المناصب هي للتيار الصدري .
لذلك عندما تتكلم عن الاصلاح والفقراء والناس والتجاوزات
8 سنوات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات بحكم التيار الصدري ولم تحقق شئ للمواطن
عن اي اصلاح تتكلمون…
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