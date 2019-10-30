الي يفوخ گلبة يخرب بيته..!

عزيز الإبراهيمي

اصلاح الوضع السياسي بدون ضغط جماهيري يبدوا انه بات امرا مستحيلا في ظل وجود قوى سياسية ادمنت الامتيازات والاموال وتجاهلت رأي العقلاء لذلك كانت المظاهرات هي من حرك ضمائرهم الميته خوفا لا يقظة وتوبة

ولكن ...

لو اردنا الاصلاح الحقيقي فان وجود عادل عبد المهدي الى اشعار اخر هو افضل الخيارات لاجراء اصلاحات حقيقة في القوانين النافذة والتهيئة الجادة لانتخابات جديدة تتمثل بها ارادة الناس في ظل مفوضية جديدة وقانون انتخابي عادل ...

عادل عبد المهدي يجب ان يستقيل ولكن استقالته الان وحل البرلمان دون اجراء تغيير في القوانين وتشكيل مؤسسات جديدة كمفوضية الانتخابات وغيرها يعني امرين كلاهما سيء

الاول هو تاجيل المشكلة لان اسباب بقائها موجودة

الثاني فوضى تدوم وازمات ربما تكون شديدة

المطالبة باستقالة عبد المهدي هي عبارة عن تفويخ گلب لا اكثر

ما هو الرجال مستقيل مستقيل حي على الصلاة خليه تحت الضغط يهيئ الارضية لوضع افضل وبعدين يطالب بالاستقالة

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