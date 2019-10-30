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صوملة العراق ..ماذا بعد عبد المهدي؟!


عزيز الإبراهيمي

 

خل نحجي بصراحة

فليذهب عادل عبد المهدي وللنناقش بروية بعض الاحتمالات للفترة التي تعقب استقالته

الاحتمال الاول : ان يكون العراق بردا وسلاما ويرجع المتظاهرون الى اهلهم ويستعدون الى انتخابات جديدة بعد ان تستقيل الحكومة ويحل البرلمان نفسه ...... وهذا الاحتمال وارد جدا خصوصا مع اقتراب الشتاء واستمرار الكهرباء وقلة المنغصات المحرضة على التظاهر ولكن هذا الامر هو مجرد تاجيل للمشكلة فقانون الانتخابات ساري المفعول ومفوضين الانتخابات التابعين حد العبودية للاحزاب لازالوا يديرون العملية الانتخابية والرواتب والامتيازات على حالها وسوف ينسف ابسط اعتراض لدى المحكمة الاتحادية قرارات البرلمان ليلة امس ويبقى الامر على ماهو عليه

الاحتمال الثاني: ان يقوم السيد الصدر بحركة سريعة ويجري اتصالات تقود الى ان يأتي شخص مرضي من قبله ومدعوم من قبل الاحزاب السياسية الاخرى لغرض اعصاب الامر برأسه عسى ان يكون بابا لنجاة العراقيين وهذا الاحتمال وارد ولكن هناك الكثير من الامور اذا استذكرنا تجعله مستبعد وغير قابل للتحقق منها ان السيد الصدر ومن خلال دراسة سلوكه السياسي لا يريد تحمل المسؤولية الحكومية ويفقد رصيده الشعبي فهو يحاول جاهدا ان يمسك الحكومة في الخفاء ويقود الشارع في العلن وليس من المرجح ان يتخلى عن سلوكه هذا في هذا الفترة الوجيزة ..ولنقل انه فعلها واخذ الكتاب بقوة كما يقول القران الكريم فهل هذا الخيار هو ما يطالب به المتظاهرون الم يخرج المتظاهرون على حكومة عمودها الفقري من قبل السيد الصدر وهو صاحب اليد الطولى فيها ولنقل جدلا ان الشعب رحب بهذه الخطوة فكيف له ان يدير العلاقة مع امريكا وهل ترتضي حكومته ام انها تقوم بالالاف الحيل لافشاله وكأنك يابو زيد ما غزيت

الاحتمال الثالث ان المتظاهرون لا يقتنعون باستقالة الحكومة والبرلمان ويبقى المعتصمون والمتظاهرون يتظاهرون على لا احد .... وهنا بداية الفوضى فرويدا رويدا تكون الحكومة غير قادرة على اداء مهامها بتصريف الاعمال ويحدث عجز عن الايفاء بالتزاماتها من اعطاء رواتب وغيرها فتشل حركة الاقتصاد في البلاد وتعم الفوضى ........

هذه الفوضى تكون وتيرتها سريعة فهناك فصيل موتور من فصيل سياسي اخر ولديه قتلى وهو يمتلك امكانية الرد اضافة الى عشائر متعطشة لثارات وشعب مسلح باغلبه وعصابات جاهزة للظهور

قد يقال ان هذه الفوضى قادرة امريكا على فضها بسرعة بالتدخل السريع وتشكيل حكومة طوارئ من قوى عسكرية

وهذا الاحتمال لا ياتي الا بعد ان تسيل الدماء ابحر وتعرف جيدا ان الشعب قد مل من التيار الصدري والعصائب وغيرهم والا فهي تحمي ابار النفط فقط ولنا في دخول داعش امام انظارهم عبرة لمن القى السمع وهو شهيد

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