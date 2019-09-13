ليش ابن الحنفية ما طلع وي الحسين ع #حسينيات_بالعاميه الحلقة التاسعة 

مهند ال كزار

الامام علي بعد ان الجماعة اغتصبوا الخلافة من عنده, وده على صاحبه ابو ذر, كاله اريدك تروح تفتر ما تخلي لا دربونه ولا شارع ولا كهوه ولا كازينو ولا حديقة اذا ما تروح الهه, شغلتك بيهه تبين للناس حقنه بالخلافة او فساد الرئيس الحالي, والاموال الي اهدرها بدون حسابات ختامية اوما قدم بيهه شي لهاي الوادم الفقره, وهاي شوفة عينك تمشي بالشوارع عبالك صاعد بعربانه, كلهه تراب ولا تبليط بي خير, لا كهرباء, شط نذب بي مجارينه ونشرب من عنده, الماي يجينا بس وره 12 بليل عبالك سحير الليل, جا بعد كل ذني وتريدنا نظل ساكتين, هذا صاحبنا ولا كال باطل دهر الوادم دهيره, ما خلصوا من عنده منا لمن نفوه من الولاية, حتى المكرود مات بالنفي وحده ولا واحد من اهله وربعه يمه.

انا هنا الي شاهد:- البارحة بالليل الاجواء حلوه, تطلع تتمشى هذا اليطيك جاي, هذا الي يجيبلك حليب, هذا كاكو, وكلهم مبتسمين بوجهك ومكيفين بخدمتك, تحس بيهم ملائكة مو بشر, بس انا دائما اكول وره هاي المواقف تجي مشيجيخه تخرب الاول والتالي, وصدك اجت وصلت للموكب الي يم الجسر لكيت واحد اخرب بيتي ريجه يابس من الهوسات والنصائح والموعظه، لمن وصلت يمه كلت لا حول الله هذا وين وابا ذر وين, شوف الامام شلون اختار وهذا الموكب شلون اختار, انا ادري بربعنه كلش زين المجامله والمستحه ومرات ام السان غلابة النسوان, ماخذه عليهم, ومخلين هذا يشك ويخيط بكيفه, والمشكلة الجبيره الوادم اهل الولاية كلهه تعرفه، وظاله بس تستهزء بيي وتضحك على خرابيطه, هسه هنا احنا نتحمل مسؤولية مثل هاي لو ما نتحمل؟ طبعا نتحمل جا اذا المتصدي للكلام عن الحسين هو هذا النموذج شلون بينه باجر من توصل للعظم، ويلزمنا الحسين ع ويلوي اذانه ويكللنه ليش سكتوا عن الفاسدين الي دمروكم وانتم نايمين بس تتمغطون، وياريت عدكم كهرباء مثل الوادم كل ساع طاكه المحوله.

المهم؛- سالفتنا مال اليوم عن محمد ابن الحنفية, الي سواله عمله بينه وخله الوادم كلهه تجيب وتحط بانزين عل النار، هو هم صوجه ما كال انا شلون اقنع ربعي بشغلة ظلتي بمكة، وانا اعرفهم روحهم بالسوالف عايفين الحسين ع ويبجون عل القيمه والهريسه, ناسين مصيبة اهل البيت وحاطين رجل على رجل ويتنشدون:- عود ليش ابن الحنفية ما طلع وي اخوه؟ شماله زغيرون لو عوزه عوز؟ غير هو الجبير والمفروض يتحزم اول الوادم؟ هذا الموضوع هم مشيجيخه من مالات ربعنا ومجبورين نسولف بيهه .

انتم تدرون هذوله ولد علي ابن ابي طالب, يعني مو شي عادي, ما تربوا بدار الأيتام لو عند الشريجه, منا ابوهم ومنا امهم ومنا جدهم ومنين ما ملتي غرفتي, من يردون يسون شغله ما يسونهه من دون ان يحسبون الهه الف حساب, الامام علي بأيام حكمه شكل لهشام ابن الحكم كله انت خوش حجه وتسفط سوالف, اريدك ماكو مشيه ما تحضرهه, تلبس خاجيتك وتفتر بين العربان, وكل مشيه تروحلهه تصورهه وتنشرهه عل الفيس هذا هم نشاط يحسبونه الك, وحتى الوادم تعرفك انت حجه ومضبوط, وهم يكتبولك منور الشيخ, من هاي انت راح اطش وتنعرف بين الشيوخ وتصير عمله صعبة, وكل ل ابان ابن تغلب, كله انت:- شغلتك الفتوى, تكعد تفتى للوادم, تحط مخدتك وتنتجي وياهو عنده شغله تخص دينه يجيك عليهه, خوش ل مو خوش.

انوب افترك على سلمان كاله:- انت الخليفة الثاني اختارك تكون والي على المدائن, وانت تدري انا الخلافة الي والجماعة اغتصبوهه كوه, هو كاله مولاي صدك جذب شتريد انا حاضر, تروحلك فدوه المدائن, هو كاله لا بالعكس انا اريدك بهذا المكان حتى تساعد ربعك وناسك وشكو واحد محتاج تقدمله خدمه, وممنوع تسد تلفونك لو تغير رقمك, وممنوع تصعد المضلل وتمشي عكس السير, وممنون تجيب قطع سكنية مميزة لحمايتك ومكتبك, وممنوع تروح للحج التجاري, وممنوع تلبس ربعك سيت قوط موحد وتفتر بيهم بالولاية, سمعت لو لا؟ الي اريد اوضحه هذوله اصحابه وكل واحد عنده واجب وشغل يشتغل بيه وتريد ولده كلشي ما عدهم لا شغل ولا عمل وما يعرفون تكليفهم شنو؟ يعني عبالكم مثلنا مخلصينهه منور او هلو ورده؟ انتم كل عقلكم لو تتشاقون وياي.

أنتم تدرون ان محمد ابن الحنفية عمره 14 سنة وكان قائد في معركة صفين, وابوه انطاه درع على دوره بالمعركة وهو ما قبل كاله: انا درع لكل اخواني وهاي هيه جائزتي, يعني هذا الي تربى باحضان علي ابن ابي طالب يمكن ان يخون اخوه, ويفضل نفسه رغم كبر سنة على كل اخوته وعوائلهم؟ معقولة شخص مثل ابن الحنفية الي حضر مراسيم تكليف الحسن ع بالامامة من ابوه, وسمعه من كاله من بعدك تكون لاخوك الحسين ع, ومن بعدك تكون لهذا الطفل؟ وهنا يقصد الامام السجاد ع, ما يعرف شنو تكليفه الشرعي؟ يطلع لو ما يطلع؟ ومنو اله الرأي بهذا الموضوع؟

لذلك من تريد تسولف عن هذا الموضوع تكعد صفح، وتنفخ صدر، واجعبن عل الوادم اجعبن، كللهم تدرون ليش محمد ابن الحنفيه ما طلع وي اخوه، هسه راح ينظرون الك بستهزاء عود عبالهم انت ما تعرف، هنا العبهه صح وكول؛-

الراي الاول :- يكول ان ابن الحنفية مريض, وكان مشلول لو بأديه لو رجليه, يعني ما يكدر على السفر, وركوب الخيل, لو تردون يجيبوله جارجر ويحجزوله الصدر حتى يروح كوه وياهم، انت من تصخن لو تنشل الدبه مال الماي الارو ما دكوم تترسهه مو يله تروح للحرب ؟

الىاي الثاني:- يكول ان المعصوم هو يعرف تكليف كل واحد من ولده واخوانه او وربعه, وهو الي كلفهم بشغلهم, جاب العباس كاله انت حامل اللواء وحامي ضعن اختك زينب, جاب علي الاكبر كاله انت دير بالك على امك وخواتك, جاب السجاد ع كاله انت راح تكون الامام من بعدي واريدك اداري عيالي وتدفني, وجاب زينب كلهه انتي قناتنه الاعلامية بديوان شيخ يزيد, وهكذا كلمن واله شغله.

من وصل التكليف ل محمد ابن الحنفية كاله خوية انت هم مريض وهم انا محتاجك هنا بمكة وما اريدك تروح ويانه دربنا بعيد, وانت ما تحمل انا عندي شكم وصية اريدك تحافظ عليهه, او عندي ودائع وهواي شغلات راح اكلك بيهه, لان انت جبير بالعمر والك احترامك او وجاهتك كدام العشاير, واريدك تحافظ على وصيتي وهذا هو تكليفك الشرعي من امامك المعصوم الي هو اخوك.

وهذا هو كل الي صار:- الي يريد ياخذ بالراي الأول خوش، والي ما يريد ياخذ بالثاني، أما نظل نطلع حجي من جيوبنا أو نريد عود نبين للوادم احنا ماخذين على مكاتب المتنبي هاي كلش واكفه وما تصلح وي الحسين ع، او خلي انا وياكم نحترم علي واولاد علي, ونطلع من روسنا كل هاي السوالف الي ما الهه كل داعي, واذا تردون تتاكدون من صحة هاي السوالف ترى كلش سهلة وبسيطة, وما تاخذ من وقتك نص ساعة, وانا من الناس اتعب نفسي ولا انقلي سالفة او كاله بدون ما اتأكد من عدها .