الشيعة هم كتلوا الحسين ع ؟! #حسينيات_بالعاميه الحلقة الثامنة

مهند ال كزار

اليوم راح نحجي على ربعنا الي كتلوا الحسين ع, اهل الكوفة الي ودوله اكثر من 12 الف كتاب, يكلوله بي اقبل يا ابن رسول الله, نفسهم الي صلوا وره مسلم ابن عقيل والي وصل عددهم اكثر من 4 الاف شخص, حتى بيهه من خلص صلاته ما لكاله بس واحد ظال كاعد وراه, كاله همزين حجي انت ظليت هم نعمة الله واحسن من الماكو, هذا الحجي هم ما ظماهه بكلبه وسكت, لا كاله والله تريد الصدك, انا لا كاتلتني الصلاة, ولا الخط الاول الي كاتلين رواحتنا عليه, ونجي كبل الصلاة بساعة حتى نحصل السدور, ونصير من كبار القوم اذا شجخنه روحنه بي, انا العطلني انت كاعد تصلي على عباتي واريدك تخلص حتى البك زوج واشرد بالعزيزة, واكو سالفة دوم نسمعهه بالشارع, واحنا ماشين واحنا كاعدين, خاصة من ذوله السبورتيه, من يشوفون الناس كاعده بره تسمع القرايه, لو تلطم وره رادود, هذوله السبورتيه الي مسوين شعرهم كفشه, ويلزمون الجكارة بالمكلوب, ومن يكعدون يحطون رجل على رجل, ومن يسلمون ما يكلولك سلام عليكم؟ لا يابه لا, يكلولك مساء الخير اذا كان مساءا, وصباح الخير اذا كان صباحا, كبل يكولون ( عليمن تبجون وتلطمون جا غير انتم الكتلتوا الحسين ع )؟

هاي الحجاية بالضبط تذكرنا بحجاية معاوية من كالوله ترى عمار ابن ياسر انكتل, كالهم يا سبحان الله كالهه رسول الله من زمان, كالوله صدك شكال, كالهم كال (يا عمار تقتلك الفئة الباغية) كالوله تقصدمن كالهم:- علي ابن ابي طالب, لان هو طالع وياه بالحرب الي ما الهه كل داعي وراح ضحيتهه هذا المكرود, هذا الحجي هو نفسه الي حجينا بالبداية ماكو اي فرق بيناتهن, الحسين ع دعوا اهل بالكوفة فطبيعي معناتهه اهل الكوفة هم الي كتلوا .

المشكلة انوا اكو من الشيعة نفسهم الي ينتاقلون هذا الحجي, ومقتنعين بي لان الحسين ع انكتل بكربلاء, والي دعوا لنصرته اهل الكوفة, ما دام هيج اذن هم الي جذبوا عليه وجابوا حتى يكتلونه؟ مو هيج تسمعون لو لا؟ انا اكلكم اي صحيح هيج نسمع, بس من نسمع غير نكون نفكر شوية, نشغل دماغنا ولو ثانية وحده, البشر ترى يسمع اشكال والوان بس خو ما يصدك بيهه كلهه, احنا كل احنا سمعنا مو تمام, هسه نجي نشغل عقلنا ونحلل الموضوع بحياديه ما النه علاقة لا باهل الكوفة ولا بالشيعة نريد نوصل ل حل يرضينا حسب الادلة والبراهين .

اول كتاب وصل للحسين ع موقع من خمسة من شيوخ الشيعة الي هم (سليمان بن صرد الخزاعي، والمسيب بن نجبة، ورفاعة بن شداد البجلي، وحبيب بن مظاهر الاسدي، وعبد الله بن وائل), سليمان بالسجن, وحبيب انكتل وي الحسين ع, ورفاعه هو نفسه الي ثار وي المختار, وذولاك الاثنين هم بالسجن, هسه لحد هنا واضحة الشغلة, انوا كبار الشيعة بمجرد ان سمعوا بجية مسلم ابن عقيل كلهم ذبوهم بالسجن, وللمعلومة ترى كل الشيعة الي بالكوفة عددهم (15) الف, يعني سبع سكانها, من عدهم (12) الف نوموهم بالسجون, والباقي شردوا بين الموصل وبين خراسان وقسم ما خلوهم يوصلون للحسين ع مثل بني غاضرة, يعني هي صح كانت كبل يحكمهه الامام علي ع, بس مو معناها كلهه شيعة؟ ولا معناها كل الي صلى وراه هو شيعي او قاتل بجيش علي ع, لان الامام كان الخليفة الرابع وهذا العنوان يخلي الوادم تصلي وراه.

زين هم بعد وحده:- عليكم العباس اللوكيه وحجاية الوجهين والخايفين على مكانتهم الاجتماعية, او الي فكر يحصل على غنيمه, او الي خاف من القتل على ايد جماعة الحسين ع, من يسمعون اكو جماعة مراسلين الحسين ع, وهذا ابن علي ع, وسبط الرسول, وهو أحق بالخلافة, وراح يجي يصير خليفة, شيسون؟ غير يكلبون الدنيا؟ غير ما يخلون لا دفاتر ابو الميه, لا سجلات, لا رسائل عل الخاص, لا رسائل على العام, اذا ما يودونهه للحسين ع, ويثبتون وجود بيهه, الي اريد اوصله ان اكثر الشيعة بالكوفة صحيح, لكن مو اكثر الكوفة شيعية؟ والدليل موجود بوكت علي ع راد يغير التراويح والوادم كامت تجعر (وا سنة عمراه), جا اذا شيعيه جان كبل هوسوا (علي وياك علي), وبهاي القضية نكشف الي دعوا الحسين ع وكانوا من شيعته صادقين ذوله كلهم بالسجن, واليحبون خايفين, والمنافقين والدجالين صاحوا كل احنا وياك بس توكل على الله, بس فزعنا وشوف شما بينه ومن تصير صدك ويرشح تنتخبه بس مرته؟ ذوله الي كتلوه لان هم اصلا اصحاب مصلحة ولا الهم علاقة بالحسين لا من قريب ولا من بعيد.

زين تذكرون برير من صاح بيهم لان منعوا الماي عن الحسين وكللهم (يمعودين انعلوا الشيطان ولكم هذا ماي الفرات تشرب من عنده الخنازير والكلاب وتمنعونه عن ابن الرسول) وهم يردون عليه (يا برير تره انت تسولف هواي, واحنا مابينه حيل نقرأ كل ها المنشور رحمه على والديك, ومخلص الحجي الحسين ع لازم يموت عطشان) وكتلوه وكطعوا راسه, وداسوا جسمه بالخيل, وسبوا نساءه, فرضا لو ذوله شيعه وخافوا من السلطة وارتدوا يسون هاي السوايه بالحسين ع؟ اكيد ما يسونهه ولا يرادلهه روحه للقاضي.

بعد هم اكو وحده :- جا الحسين مو خاطبهم وصاح عليهم (ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون يوم المعاد فكونوا أحراراً في دنياكم هذه، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون)! جا ما كللهم يا شيعة علي؟!

مو هاي هيه لا خليك مركز وياي:- انطيني واحد من المتامرين واصحاب القرار والزعماء الي كتلوا الحسين ع معروف بتشيعه؟, وانتم تدرون ما يطير طير بضباب؟ ياهو الشيعي (شمر لو حرمله لو شبث لو عمر بن سعد لو حجار لو ابو الحتوف لو سنان لو منقذ لو خولي لو حصين) لو ياهو بس اريد افتهم؟ غير هم ذوله الي يقودون جيش الكوفة .

الي كان والي الكوفة ياهو غير زياد بن أبيه, خلاه معاوية وكان حافظ بيوتهم بيت بيت, حتى الوادم الي من غير ديره تدري انوا ولا بيت شيعي ظل بالكوفة بسب الحكومة المحلية الي بيهه؟ يعني الناس صحيح اكو بيهه تحب الحسين ع, واخذهه الواهس وكاتبته, رسايل وبلاش جا نمونه, بس من شافوا الحكومة ما راضيه, وكامت ادور المعارض الهه بروح, خافت وظمت روسهه, كالتلك احنا شجابنه لهاي الطلابه, حالهم حال اهل مكة من دخلت جيوش المسلمين كلهه اعلنت اسلامهه عن خوف مو عن أيمان, وهسه نصهه هسه ظامه روسهه من حكم ال سعود اكو واحد يكدر يتنفس اذا ما ياخذون راسه, واكو واحد جان يفك حلكه بوكت صدام, مو جنتوا تخوفون حتى الفروخ ودكلون لولدكم (اسكتوا الحايط اله اذان), هو ذاك الوكت ترى ما يختلف عن هذا وكتنا .

بالاخير نريد نوصل لنتيجة:- الي يكول الشيعة هم كتلوا الحسين ع, هذا باطل, ونتحداه اذا عنده دليل واحد موش اثنين, والي اشترك بالقتال هم الي ادعوا تشيعهم لغاية في نفس يعقوب, وعمدة الجيش هم الامويين, والي قتل الحسين ع, هو النظام السياسي الفاسد, الي دفن المكاريد بالمقابر الجماعية, والي شرد نص ابناء المحافظات الجنوبية, والي اشترى ضمائر الناس, وارعب الباقين وخلالهم عايشين بأرق وخوف, نظام المؤسس مالته زار قبر الحمزة ودفره برجله وكاله (قم يا ابا عمارة، وانظر، فان الذي نازعتنا فيه، ها هو اليوم بيد صبياننا), وشيعة الحسين ع, هم الي استشهدوا بين اديه, سواء بكربلاء او بالكوفة,بعد ان طلعوا من السجون .