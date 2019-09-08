فاطمة العليلة اجت وي ابوهه الكربله ما ظلت بالبيت ! حسينيات بالعاميه الحلقة السابعة

مهند ال كزار

البارحة بعد أن رجعنا من المجلس الحسيني, وصلنا للبيت تقريبا ساعة12 بالليل؟ واجواء محرم تجبرك ان دظل للصبح, بعدني ما مغير ملابسي والحجيه اجتني تركض يمه اجت الملايه؟ انا هم فزيت والفزه اجتني من شغلتين الاولى: الساعة 12 بليل هاي الملايه وين جانت وياهي الظاله وياهه لهسه؟ والثانية: انا شنو علاقتي بالملايه كتلهه حجيه انتي اكيد مشتبهه لان البنات بالغرفة الثانية كاعدات وانتي تصيحين بذاني اجت اجت خاف ما عدج احد وتريدني اشد الملطم؟ المهم مثل ما كتلكم طلعت صاحبتنا وياه بس اثنين ويغفن كوه كاعدات, انا هم ما كعدت راحه كتلهه جا حبايبج وين اليوم كالت مو اليوم كلهن يطبخن للعباس سلام الله عليه, بس ام جواد عليلة, كتلهه جا ما اجت طلبت مراد من الحسين واليوم ليلة اخوه وعزيزة ابو فاضل, كالت كتلهه بس هي دكول انا شلون اطلع جا العليلة موش هم مريضة ومن طلع الحسين ما طلعت وياه وظلت عد اهلهه, وحتى ما كالت ابوي راح تاكله الشمس وانا ظاله هنا جا انا شلون ترديني اطلع؟ كلتلهه والله ام جواد تعرفلهه الوطنية توهه اجت وطكهه السبلت كالت عليمن بعد اطلع وانا معذوره والحسين خو ما متعطل عليه, وتعذرت بهاي السالفة.

بعدين الحجيه اخذتلهه رشفه من استكان الجاي ودربتهه عليه:- اكلك يمه جا ليمت ليلة العليلة؟ كتلهه ياهي ام اجواد, كالت لا يمه شل القصة العليلة بت الحسين ع هاي المكروده الظلت بالدار ومحد بحالهه, هسه انا اريد انام لان تعبان من اللطم, لان انتم خاف ما تدرون انا شادود, والشادود مو مثل اللطام العادي, فرق كلش هواي, لازم عنده بكلوريوس وعنده خدمة لا تقل عن سنة ونص, واديه طوال, وجفه عريض, ويلطش الا بالنص ما يزحزح لو يطلع يزيد من كبره, ومن ايطب واحد وياه عيونه دظل تجادح ويخوزر, والمشكلة احنا اللطامه ثلث ترباعنه شواديد, كل احنا شاجخين رواحنه بالنص وبحلك المنبر والحسينية كلهه فارغه, والرادود هذا المكرود فوك شابع من ظيمين الاول ظيم الوطنية كلساع تطفه, والثاني ظيمنه احنا كل شوية انطكه ب( اعد رحم الله والديك), وهو يحشم يمعودين ارجعوا, يمعودين المكان فارغ, واحنا عمك ما يسمع رعيد, كلش خلصانه رواحنا عل الحسين شلون نرجع ليوره .

المهم سالفة ام جواد ذكرتني بالعليلة الي ظلت بالبيت وما اجت وي اهلهه؟ وهاي وحده من طلايبنه الي نتعارك بيهه بكل سنة؟ واحد يكول الحسين ع ما عنده بنيه ظلت بالمدينة؟ او واحد يكول الحسين ع عنده بس بت وحده اسمها فاطمة وهاي راحت وياه لكربلاء؟ او واحد يكول انتم روحكم بالبواجي واطلعون هاي السوالف من جوه الكاع بس كون بالمجالس تبجون الوادم؟ وكمتوا تختلقون سوالف وقصص من جوه الكاع؟ وكأنما احنا ما عدنا شغل وعمل بمحرم بس نعيد ونكرر بهذني السوالف, او ولا واحد بينه صفن وي روحه وكال الحسين طلع ضد الفساد, والسوالف المكسره.

مرات من نصفن نكر اكو هواي شغلات تطلع وي محرم الحرام، واغلبها ما نعرف شنو الغاية من عدها، يعني انا لليوم مااعرف شنو علاقة الجكارة بكتل الحسين ع؟ نسوان وزلم مكيفه تشتري لفروخهه جكاير، والله شكلك خليه اليوم حجه؟ وليش البيارغ خضر وحمر وصفر وسود عبالك قوس قزح؟ او ليش فروخنا شايله خشبه تشبه الطراده مدري شني ومشتعله نار وتركض بيهه؟ او ليش بنت الحسين هاي الطفلة ظلت ما اجت وي ابوهه وامهه وظلت بس هي بالدار؟ او ليش الجماعة طفروا من مسلم ابن عقيل؟ هاي كلهه اسئلة متشابهه ماكو فرق بين واحد او واحد, وهنا راح نقسم الناس الراضية والناس الما راضية بموضوع العليلة الى قسمين وانت اختار ويامن تريد تصير :-

الاول:- الي يكول الحسين ع عنده ابنيه ظلت بالبيت ما اجت وياه, لان هيه طفلة مريضة وخاف عليهه خاف تموت بالدرب, وانتم تدرون هو المستشفى بي اسعاف وحده وتبريدها عاطل, يعني حتى اذا انت بيك مجال اظل عدل هم تختنك وتموت من الحر, وبعد وحده:- هو هم خاف عليهه تنصدم من تشوف ابوهه ينذبح واخوهه وكل اعمامهه, ودوسه الخيل, والكاع من الدم صايره حمره, يعني انت طلع ابنك الصبح وخل يشوف امفاشخ التطبير وريحة الدم وشوف شيصير بيه, فكالك هي حجه بحجتين هم مريضة وهم حتى ما تشوف الظيم الي راح نشوفه, وانتم تدرون ام البنين ظلت هناك فخله البنيه عدها وكالهه يمه دير بالج عليهه, وهذا القسم من الوادم يسمونهم (مشهور المتأخرين) معتمد على رواية وحده بس ماكو غيرهه تكول بهذا الشي, وماكو تواتر بيهه, والرواية الوحده تحصل الشياع عند الشيوخ, وهاي الرواية يسمونهه رواية ( الغراب ) الي مر وهو طاير وانهطر وطاح بارض كربلاء, واتبللت جنحانه بالدم مال الحسين ع, فهذا الغراب هم مثل النسوان روحه بالكالات, شلون دظل السالفه ببطونهن ايظلن يحوسن لازم يسولفنهه, كالك هذا هاي خوش سالفه, طك زوج وشلع ومعدل 180 على الدولي, بس مو صوجه صوج المرور الحاطله رادار عاطل يقشمرون بيه عل الوادم, ولمن وصل المدينة عند العليلة, ونزل على الحايط من شافته كامت تبجي وعرفت ان ابوهه انقتل, وهاي الرواية معروفه وتكدرون تطلعون عليهه بسهولة بهواي كتب .

القسم الثاني:- الي يسمونهم ( مشور المتقدمين ) يكولون ان الحسين ع عنده بس بنيه وحده بأسم فاطمة, هي الي الهه خطبة بالكوفة ويذكرها ارباب المقاتل, وهي الي رادهه هذا الملعون الكاعد بديوان يزيد جاريه اله, وزينب كالتله هذا ما يصير لا الك ولا ل ابوك؟ وهي الي اجاها الجندي ينزع بتراجيهه ويبجي وكالتله ليش تبجي, كالهه شلون اخذهن وانتي بت رسول الله؟ وهي كالتله انهجم بيتك اي والله جا اذا انت هيج سبورت ما تخليهن ليش تاخذهن؟ كالهه مو حرامات ياخذهن غيري, وهي الي سافرت وي عمتهه زينب ل مصر, وهي صاحبة المرقد المعروف باسم فاطمة النبوية هناك, بعد هاي فاطمة العليلة منين جبتوهه .

هسه احنا هنا لازم نحجي بما يرضي الله, جماعة القسم الاول عدهم بس رواية وحده الي هي مالة الغراب, وهم مقتنعين بيهه لان انقلت باكثر من مصدر ومحد يكدر ينفيها بالجزم, وجماعة القسم الثاني هم عدهم مصادرهم ومقتنعين بيهه وادلتهم هواي, او ويامن نصير ذوله وله لو وي ذوله, هنا القضية تختلف وانا شخصيا راح أخذ رأي مرضي للطرفين, هم اثنينهم اجاويد وساده وناس خيره ما نريد نطعن بواحد من عدهم من دون دليل واضح, احنا شنكول:- اذا ذكرنا قضية العليلة بالنعي والبواجي واللطم تأثر على الحسين ع ونهضته لو ما اتأثر؟ تقلل من شأن هاي النهضة لو لا؟ طبعا مابيهه تأثير, سواء كلنا عنده ابنيه او ماعنده ترى كلش عادي, يعني الجماعة كبل ترى ما عدهم دائرة جنسية او بطاقة وطنية, والي يراجع حتى يحصل على بطاقة لازم يصلي الفجر ويطلع لان ساعة 8 الصبح بعد ما يستلمون معاملات, ولا خايف من حرورة بنكات السبالت والشمس التصكع بهامته اربع ساعات من يكضع الشباج بالترك حتى يدقق معاملته, ولا عدهم صورة قيد عن اطفال الحسين بذاك الوكت, بشرفكم احنا مو نص وادمنا مسجلينهه بواحد تموز وهي هاي ذاك اليوم جا الصارلهه 1400 وفوك شلون نحل قضيتهم؟ .

عدم ذكر العليلة مو دليل على عدم وجودهه, يعني الرواية الوحده كلش كافية, ما دام الي نقلهه ما مجبور يجذب, ويخترع شخصية وهمية, وحتى لو فرضنا العكس ترى الشيوخ عدهم المهم شلون يبجيك ويخليك تتفاعل عاطفيا وي المصيبة, هسه نوبه يكلك شاله ومدده ما بين اخوته, ونوبه يكلك خوية حسين خليني بمجاني, ونوبه الرباب وجهه اصفر وتباوع على علي الاكبر, وانوب شلون هاي الطفلة ظلت وحده والدنيا ليل, هاي الامور تنذكر حتى تثير عاطفتك ويخليك متفاعل وي هول المصيبة, وبنفس الوقت ما تأثر على نهضة الحسين لا من بعيد ولا من قريب, يعني تريد الشيخ يصعد ويكلك ترى كتلوا الحسين ع, وكطعوا ادين العباس ع, وينزل من المنبر لا يبجي ولا يثير عاطفتك؟ معناها انعزل بعد وكلمن يروح لهله, انت هم خليك مسترخي شوية واخذ الموضوع برحابة صدر وتفاعل مع الحسين ع بصورة كليه وعوف هاي الجزئيات الي ما توكل خبز.

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