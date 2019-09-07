شلون السجاد رجع دفن ابوه وهو مسجون !! #حسينيات_بالعاميه الحلقة السادسة

مهند ال كزار

البارحة الشيخ جاب طاري الواقفية الي اجوا للامام الرضا وكالوله انتم مو دكولون الامام ما يصير يجهزه احد للدفن الا امام مثله؟ هو كللهم صحيح كالوله انت شلون دفنت ابوك وهو ابغداد وانت بالمدينة؟ يعني لو انت مو امام لو ابوك مو امام؟ هسه انتم هم صفنتو بيهه مو تمام؟ انا كبل تذكرت قضية دفن الامام الحسين ع وابنه السجاد ع محبوس بالكوفه؟ غير لازم الامام هو يدفن الامام, الحسين ع مات والسجاد محبوس عند الجماعة؟

هسه انا هم حركت دماغي شوية كلت الجثث مكطوعة الرؤوس ولا جثه عليهه راسها, واغلبهه سحكتهه الخيل وخاصة جثة الامام, زين اذا مو واحد ابنه او اخوه شلون الوادم تعرفه هو هذا الحسين؟ واحنا كل احنا ندري ان الحسين ع لبس ملابس رثه ومال ناس فقره, وانت من هاي وقيس؟ فقير ولابس ملابس عادية ويطب للديوان او للفاتحة او للعرس اكو واحد يكله الله يساعدك؟ اكو واحد يكوم عن مجانه خاصة جماعة السدور ويخلي يكعد بيه؟ اكو واحد يكله الله بالخير؟ اذا مو لابس قاط, لو صايه والعطر الخبط يعط من عنده, ويجي يتمشى على كيفه ونافخ روحه, ومن تسلم عليه كون انت تروحله وهو بمجانه, ومن تريد تحاببه ما يدنك لو يلوي ركبته؟ مو صحيح جا اذا مو السجاد دفن الحسين شلون بني اسد عرفوه ودفنوه وهم لايعرفونه ولا شايفينه ولا عاركوا وياه بالمعركة؟

هسه هنا نجي نحلل الشغله :- السجاد ع لو طلع بمعجزة من الله سبحانه وطوى اله الارض وخلاه خلال رمشة عين دفن ابوه واخوه وعمه وكل الوادم الجانت فازعه وي الحسين ع وماتت بالمعركة من دون ان يعرف بي اي بشر؟ لو طلع من السجن من دون ان يحس بي اي احد وراح دفن الاجساد او ورد؟

نبدي بالاحتمال الاول:- الي يكول ان الله سبحانه طوى الارض للسجاد ع خلال دقيقة خلاه دفن الشهداء ورجع برمشة عين, شدكولون هذا وارد لو مو وارد؟ انتم لا تنشدوني انا عندي وارد وكلش طبيعي, فنكم ليش لان اذا اكو دليل عقلي او وياه دليل نقلي معناه القضية ثابتة وما بيهه اي نقاش, هاي شلون:- يعني اكو قاعدة دكول ( ادل دليل على الامكان هو الوقوع ), يعني يمكن عقلا تغيير مدار الشمس في يوم من الايام؟ اكلك اي يمكن مو ردت الشمس ل علي ابن ابي طالب لو لا؟, بعد وحده:- يصير عقلا مره تولد طفل بدون اب؟ اكلك اي يمكن جا مريم منين جابت عيسى من دار الايتام لو من سوك العورة؟ الشغله المهمة الي نريد نركز عليهه يصير عقلا تطوى الارض؟ اكلك بالعباس يصير جا سليمان مو كللهم ياهو يكدر يجيب عرش بلقيس وكاله شيخ من شيوخ الجن, مو من شيوخ الاسناد, انا اجيبه كبل لاترمش عينك؟ يعني هذا الشي وقع لو ما وقع؟ اي وقع والقرأن اثبت هذا الشي جا منا غفور رحيم ومناك شديد العقاب, كل هاي السوالف مقتنعين بيهه بس بشغلة شلون السجاد رجع دفن جسد ابوه هاي ما تصير .

هسه واحد يكول يله طبيعي هذا الموضوع ويصير وطويت اله الارض مثل ما كلت جا شلون طلع من هاي الجيوش الي هاجمتهم الي عددهم 100 الف او واحد يكول 22 الف او واحد يكول مدري شكد ومحد شافه؟ هنا اكله تذكر من المشركين حاصروا الرسول بالبيت من كل صفحه, وهو طلع نثر التراب على روسهم ولا واحد شافه او ولا واحد درى بيه؟ هاي شلون جا غير الله راده يطلع ومحد يشوفه, هسه السجاد وصل للحسين دفنه, شلون وصل هاي يم الله هو يخلي يوصل, هو يبسطله الامور, هو يشيل السيطرات, هو يخلي الوادم ماتشوفه, هسه دكلي هاي ما تصير جا الله شلون سواهه وي الرسول.

اما الاحتمال الثاني:- الي هو طلع من السجن ومحد يدري بي, وصعدله فرس نشمي او وصل دفن ربعه او رجع, وهاي الشغله تره كلش عادية, لان السجاد ما محبوس بسجن الحوت, ولا مخلين عليه سيطرات وحماية من الشرطة الاتحادية وقيادة عمليات الرافدين, لو حاطينه بغرفه طين, لو شدو اديه بنخله وانتهى الموضوع, وهو السجاد مو فرخ جاهل حتى يعض ثوبه ويشرد والوادم تركض وراه, هذا امام معصوم ما عنده هاي السوالف التعبانة, او وصل الى كربلاء ولكه جماعة بني اسد وكللهم هذا الحسين وهذا العباس وهذا علي الاكبر وهذا حبيب وهذا فلان وهذا فلان, وهذا ادفنوه هنا وهذا هنا وانا رايح في أمان الله, شنو المشكلة بالموضوع .

المهم اريد اوصل وياكم ل نتيجة:- الي يكلكم السجاد ع دفن الحسين ع والله طواله الارض وخلال ثانية دفنه ورجع وشفتوا مقتنع بهدا الكلام كلوله اي جا هاي مو صعبة على الله, والي يكلكم السجاد ع دفن ابوه ورجع بالليل ومحد يدري بيه كلوله هو هذا الصحيح لان احنا الامام ما يجهزة الا امام مثله, وهذا الشي حصل وي الرسول الوادم تتقاسم الكيكه حدر سقف ابن ساعده الي اخذ رئاسة الوزراء, والي اخذ الامانة العامة, والي اخذ الداخلية والدفاع, والامام علي ع يجهز بيه, وحصل وي فاطمة الزهراء ع, او وي الحسن ع, او وي الحسين ع, وكل امام معصوم, وهذا الموضوع ثابت بالعقل والنقل, عن طريق اهل البيت والاجاويد والوادم الخيره .