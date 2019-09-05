جذب ماكو شي اسمه عرس القاسم..!

مهند ال كزار

طلعت من الصبح رايح للدوام, لكيت جاري مخلي السماعة فوك الصحيات والصوت ينسمع بذاك الصوب, صفنت؟ كلت يروحي ازعم انا اليوم متأخر, لمن باوعت لساعتي لكيتهه بالسبعة وربع, زين يجوز الجماعة ناسينهه من البارحة تشتغل؟ يجوز اكو واحد من العايلة مايدري بمحرم صارله خمس تيام وهسه يله دره وكالك خل اعوض؟ يجوز الجيران كايليله رحم الله والديك ما نسمع؟ زين أفر سيارتي وارجع اكله بعد أخوك استرخي شوية ونصي سماعتك؟ لان هسه هو اكيد كاعد بالبيت ومشغل السبلت وساد الباب خو ما مكابلهه وكاعد؟ بعدين وصلت النتيجة كلت خليه هو بعد خمس تيام والمياه ترجع لمجاريهه, وبس تتعارك فروخه وين فروخ جيرانه يصير المكامش من الروس, بعد انا ليش اكسر واهس الوادم من الصبح .

المهم:- من وصلت بسلامة الحجيه تدري بالمول قريب على دوامي, الو:- يمه بلكي تجيب النه غراض الصينية؟ يمه ياصينية هاي من الصبح ؟ يمه صينية القاسم, جا يمه بعد وكت, لا يمه مو انا ملتهيه وي الملايه وانت تدري نسوان هواي, العجايز تريد جاي, وتريد ماي, وتتنشد هاي الطويلة بتمن, وهاي السمينه التاكل وي عميان مخطوبة يو بعدهي؟ جا شمالهه ام فلان تتعاير يوم تجي وثلث تيام لا؟ والبنات الحدث بعد اضبط وحده تريد عصير, وهاي التريد كلنس, وهاي الملتهيه بالسنابات, وهاي ما تتحرك خاف اظافرهه ينكسرن وينكسر كلبهه عليهن, او وسط هاي الهوسة خاف انساهه يمه جيبهه فدوه لعينك, صار يمه مو تدللين, جنج على صينية تبيض وجهج كدام الطوايف, بس يمه عود صدك هو القاسم صدك عرس بالطبك يو لاله؟

هسه هنا الحجيه هم ذكرتني بربابه ما تخلص من زمان مجلبين بيهه, وهي سالفة عرس القاسم بعشرة محرم, واحد يكول هو القاسم صدك عرس لو لا؟ زين متوازي عل العرس بهل الطركاعه هاي؟ شو ما سمعنا بالحسين ع عنده بنيه حديثه وحاله للزواج؟ هو بحال العرس لو بحال النسوان هاي التتكاعر؟ زين من عرس هم سوو زفه والسيارات تكطع الشارع وينزلون ربع العريس يبزخون ولاجن اكو بشر وراهم؟ هم طالعين من السيارات وعرايه بنص السوك الي كله نسوان وبنات حدث؟ هم شايلين تفاك ويرمون بنص الولايه؟ هم ودوا العروس للصالون واخذت على صبغ وجهه وتمشيط كفشتهه 350 الف؟ هم شرطوا عل العريس الا حاضر 10 ملايين وغايب 20 مليون خاف باجر يلعب بذيله ويطلك؟ هم الحبايب شرطن عليه يرحن وياه ل ابو الذهب وينزلن بكيفهن؟ هم اجن مصباح العرس جابن غراض العروس او وجهن ما يكصه الطبر ومكشخلات عل الوادم؟ هم وصن العروس ديري بالج يخلي رجله فوك رجلج؟ هم كاللهه ديري بالج تنطينه وجه من اول يوم تره بعدين يركبج؟

احنا قبل لا اناقش هاي الربابه وتفاصيلهه الي بعضهم كال عنهه هاي اسطورة شعبية؟ والثاني كال هاي خرافة من خرافات اللطامه !! لازم نعرف كلش زين تره هاي الشغله تاريخية يعني انت وانا مو ملزمين نتبع راي اي واحد بيهه حتى لو كان عالم, هسه دكلي شنو معنى هذا حجيك اكلك الي يبحث بالشغلات التاريخية الي شرط كون ما ترتبط بالعقيدة وما تكون متواترة او واضح سندها ودلالاتهه, من حقه ينطي رأيه بالموضوع بس كون يكدر يجمع مصادر كافيه عنهه, وما اعتقد هاي الشغله معضله اذا واحد راد يعرف اكو هيج يو لا, بس كون من يجي يدور عن هاي الشغلة يجي بتجرد عن كل شي ويكون منصف وي نفسه قبل لا يكون منصف وصادق وي الناس, وقصة زواج القاسم هي من هذا القبيل, يعني الفريقين الي رافضين فكرة الزواج بيوم العاشر, والفريق الي مؤيد للزواج اثنينهم يعرفون بأن هاي الحادثة ما مرتبطة بأي أصل عقائدي, ولا متواتره .

هسه يجي واحد يكول انت شتريد دكول:- انا اكول ما دام عرس القاسم مو قضية عقائدية ولا بيهه اي اثر على حياتنا اليومية, ولا بيهه اي اثر على الي صار بالطف, ولا بيهه اي اثر على الحركة الحسينية برمتهه بعد انا عليمن خابص نفسي بيهه؟ هسه عرس وله ما عرس شنو راح الي تغير عندي؟ وفرضا جابه عمه لبسه ملابس ابوه, وقرأ عليهم صيغة العقد, او خله ايده بأيد زوجته, وفرغله خيمه وكاله بويه هاي خيمتك وانا اريد اشوفك عريس قبل لا اموت لان هاي وصية ابوك, وانا ما اريد الاكي ربي وانا ما منفذ وصية ابوك؟ وهاي كلهه ما اطول حتى خمس دقايق, شنو المشكلة بالموضوع؟ يعني عبالكم عرس القاسم هوسه وطربكه؟ حنه وحاجزين قاعة ب250 الف ؟ لو مسوين جوادر اثنين وحاجزين صواني الفطح ؟ لا يعمي جا الحسين ع ما يعرف يراعي ظروف الحال والحرب, كل ذني ما موجودات, كل ما هنالك الامام الحسن ع موصي الحسين ع ان يزوج بنته لابنه القاسم والرجال نفذ الوصية وانتهى الموضوع .

إذن عمي ما يصير نطعن بقصة زواج القاسم بحجة والله اكو امور طلعت عند العلماء ترفض هاي القصة, من دون ان نعرف شنو اسباب الرفض؟ واذا كان الموضوع هلشكل ترى الي ايدوا قصة العرس من العلماء كلش هواي, سواء بشكل مضبوط او بالاحتمال, يعني بروح الحسين شكد باحثين كالو ماكو وجود لاي شخص اسمه عبدالله بن سبأ؟ مو صحيح كلش هواي وخاصة بالتلفزيون والفيس بوك وغيرهن, بس من تجيهه أعلام الشيعة ومجتهديها الكبار كالو اي صحيح هذا الشخص موجود ومنهم الشيخ الطوسي.

بعد خل انطيك وحده يجوز طول عمرك ما سامع بيهه:- مو كلنا ندري ان الشمر صعد على صدر الحسين ع وقطع راسه؟ مو حتى بالمقتل اخر شي من يكول ( وصعد على صدره. وقبض على لحيته المقدسه.وقطع راسه الشريف. وا حسيناه وا حسيناه ) اكو واحد يكدر ينكر هذا الشي, دوكف عل الجسر وكول عمي بالعباس تره شمر ما كطع راس الحسين وهذا الزلمه متهمينه باطل, والمتهم بريئ حتى تثبت ادانته, اذا ما صار كتلك عمل شعبي, بخيت اليحصل منك راشدي وجلاق, مو لو لا ؟, بس السيد الخوئي من انسأل شكال ( هكذا موجود في المقاتل, وأما بطريق صحيح فغير ثابت ) ها شلونكم بهاي, يعني ما ثابته بالدليل ان الشمر صعد على صدر الحسين ع وكطع راسه, وبالضبط هاي القضية مال العرس مثل قضية صعود شمر على صدر الحسين, يعني اي رواية ما ثبتت بالدليل يتم نقلها من باب الحكاية ومن باب الاحتمال, يعني القضية محتملة مثل اي حادثة بحوادث كربلاء, والسيد محسن الحكيم افتى بجواز تشبيه زفاف القاسم, بعد عليمن خابصين نفسنه بأشياء ما توكل خبز .

بس احنا بنفس الوقت من نريد ننقل حادثة العرس خو ما ننقلها بشكل يسيئ لكربلاء ومصيبة الحسين ع, ونصور القاسم ذاك الشاب الي كل همه يعرس ويدخل على مرته عسى ما تحترك كربلاء كلهه المهم هو يعرس, لا حبيبي ترى يوم الطف يوم ضيم, ومصايب, وعطش, وجوع, مو يوم عرس ونكاح؟ هو حتى الي مقتنعين بالقضية يكولون العرس هو عبارة عن مجرد عقد بالساعات الاخيرة من نزوله للميدان, والغاية استحباب تكميل الايمان بالعقد الشرعي, لان الائمة واولادهم يحبون يلقون ربهم وهم متزوجين, مو عزاب.

فيا بعد روحي الخلط الي جاي يصير عد الي يعترضون على قصة عرس القاسم هو ما تسويه الحجيه وحبايبهه, يسون صينية بيهه جكليت, وحلوى, ومكسرات, وإشعال الشموع, ويطفن الضوه, واهم شي يجيبن الكلوب الاحمر, واخ لو افهم شنو علاقة النسوان بالكلوب الاحمر جان ارتاحيت! المهم:- فهذوله شيظنون ان الي صار بكربلاء مثل هذا السونه الحبايب ؟ لا يعمي ترى هذا قصده تهييج القلوب, والاحزان على ذوله الشباب الي ما الهم كل ذنب, شاب بمقتبل العمر عاف زوجته وراح للساتر حتى يحافظ على المقدسات, ضحى بنفسه حتى يعم الامن والامان, حتى يتغير حالنا للأحسن ونخاف الله, حتى يصير عبره النه نكول ليش هاي الوادم مرتاحه واحنا شبابنا خلصوهه حروب ومطاحن, مو لو لا؟ الله كريم والعاجبه على خير ما دام بعد بينه نفس ونشتم الهوه, وداعتكم ما يصح الا الصحيح مهما طال الزمن, ودارت الايام, وقصة هذا الشاب المكرود خير دليل .