حسينيات بالعامية..تره اللطم والبجي عل الحسين حرام..!

مهند آل كزار

طلعت كالعادة من البيت رايح للقرايه, وهاي القضية طبيعية بأيام محرم لان حزنانين على الحسين ع والمصيبة الي صارت بي هو وعائلته, الحمد لله الولاية كلهه لابسه دشاديش سود, اقل وحده بيهن سعرهه 25 الف وقبل محرم كانت ب15 الف بس الاخوان معذورين لان هذا موسم وفرصة كون الواحد يستغلهه, وهم احنا خلصنا عمرنا بس نشتري اخرك:- مرة لعيد الفطر ومرة لعيد اضحيه, ومرة لمحرم, ومرة للاربعينية, ومرة للمدرسة, وغيرهن من الي نسيتهن, لذلك خل يصعدون علينه الاسعار لان احنا ما نتوب من سالفة المشترى .

المهم :- من جنا صغار جنا نشوف بعيونه الناس تكض ال يبجي واليلطم على ابوه او اخوه او اي شخص اله علاقة بيه ويصيحون عليه ولك حرام؟ ولك حرام؟ لا تبجي لا تلطم؟ ما يصلح تلطم وتبجي عل الميت راح تعم عليه ويعذبونه بالكير؟ وهذا الحجي من ناس كبار بالعمر, حتى كمنا نكره كل واحد يطك صدره او يشك زيجه او دشداشته على ميت, لان كل شي ولا واحد يكللنا الله يذبكم بالنار, وكنا متأكدين ان ذوله الي يسون هيج الله يذبهم بالنار.

من يجي محرم شو ذوله نفسهم الي خوفونه من البجي واللطم على الميت هم اول الي يلطمون, واول الي يشكون دشاديشهم, ويثاغبون للصبح؟ مو بس ذوله الدنيا كلهه نسوان وزلم، الزين والشين، بما فيهم الي يخلي الطماطه الزينه بالوجه وينطيك الخايسه هم ماكل روحه لحم, والي يغش بالميزان, والي عايف ابنه بالشارع للصبح, وذوله الي فروخهم تسبح بالشط بهل الليل ومن يغرك يصير هو وبس وتبتلي بي الوادم الخيره، وغيرهم هواي.

هسه هنا اختلفت عدنا الموازين, هذا الحجي الي كنا خايفين من عنده طلع هواء في شبك, الناس مدري منين جانت تجيبه, لو ذوله الي جانوا يخوفون بينه جانوا مثلنا كل شي ما يعرفون؟ لو اللطم بمحرم حلال وغير ايام حرام؟ لو اللطم عل الحسين ع وربعه يختلف عن اللطم عن الناس العاديين؟ لو احنا جنا ماخذنه الرجيف والخوف وحدنا؟

بعدين من كبرنا كامت تطلع السوالف, ليش الشيعة تلطم عل الحسين؟ ليش يبجون مثل النسوان؟ ليش هل الصراخ والعويل شنو يعمي زلمه صارله اكثر من 1400 سنة من انكتل وانتم لهسه تلطمون وتبجون، و كاتلين رواحكم عليه؟ بدل ما تبجون وتلطمون اصلحوا نفسكم؟ اطلعوا على الي باكوكم، على اللي فرهدوكم ، على اللي سادين الشارع لان فتحوا بيه محكمة، على الي يأخذون واردات من الدنيا كلهه وما يعرفون يشترون حاويات تذبون بيهه الزبايل، على الي ما يطلع يفرز قطعتك اله تحضرله غداه وكروته، مثل ما هو طلع عليهم بذاك الوكت؟ هسه هنا احنا هم راح نجاوب بس جوابنا للي يريد يفهم ليش مو للي يسأل حتى يستنقص من عندك .

احنا تاريخنا معتمد على القصص والشواهد, حتى القرأن كان يستدل بأحاديث وقصص صارت بين الانبياء وبين الناس بذاك الوكت, هسه المصادر كلش هواي من نريد نجيب طاريهه هنا ولا واحد راح يقرأ هذا البحث، لان هو صفحتين ومحد اله خلك يقراه كله, اذا تريد تتأكد من حديثنا راح تلكاه بكتب السنة كبل الشيعة, بس راح نستدل بشواهد بسيطة حتى الوادم تصدك بينه، مو الامام الصادق يكول:- لقد شققن الجيوب, ولطمن الفاطميات الخدود, على الحسين ع وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب؟! يعني هاي توصية من الامام الصادق, بعد خل اذكركم بوحده:- دعبل الخزاعي من وكف يم الامام الرضا والقى قصيدته المشهورة ( افاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشاناً بشط فرات . إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات ) والامام كاعد ويسمع, ويبجي والدموع تصب, جا ما كاله انت شجاي تخربط هذا الحجي حرام وما يصير لو الامام استحى ؟ لو خاف ما يعرفلهه ؟

خل الح بالموضوع شوية:- كلكم قارين بزيارة الناحية المقدّسة (برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الوجوه لاطمات)؟ هاي اجت على لسان المعصوم هو هيج يكول مو انا ! وهو اذا ما راضي بهذا الفعل ليش يسكت عنه, وهذا مو انا وانت هذا امام معصوم, ومن رجعن السبايا إلى كربلاء ولكوا جابر بن عبد الله الأنصاري املخ روحه اخرب بيتي وجماعة من بني هاشم، وجماعه من آل الرسول كالبين الجو بالبواجي واللطم، ومسوين عزاء اوبقوا على هاي الحاله لايام, وكل الدنيا تدري أنّ الإمام السجّاد(عليه السلام) كان وياهم .

عمي هو اليحجي ما يدري أن اللطم هو ابراز الحزن والأسى على فقدان عزيز،! جا ليش الشيعة المكاريد بس يلطمون بمحرم ويبرزون حزنهم على ابن رسول الله تقوم القيامة عليهم ، وحتى المخدد للظهر يصير براسهم ابو العريف، وهاي عود اكو روايات وشواهد من طرف اهل البيت خاصة ترجح البكاء على الحسين واللطم حزنا وجزعا عليه، حتى ورد (كل الجزع مكروه إلا الجزع على الحسين) حتى النبي مثل ما اجه بالروايات العامة بجه على الحسين ع عند ولادته بعد أن كاله جبريل ترى وادمكم هم يكتلونه بكربلاء، وانطاه شوية من تربته وأنطاهه لأم سلمة ويوم انكتل الحسين ع السلام صارت القارورة دم أحمر، وبالعباس هاي وارده عند اهل السنة موش بس عند الشيعة، جا هو الي يريد يصير براسنا خوش آدمي ما يكول ليش تلطمون على الحسين ع بمحرم، لا الآدمي والنشمي واخو خيته الي يروح يكول للجماعة ليش يوم العاشر عدكم يوم فرح وسرور ومستحب صيامه من دون الايام؟ هسه هاي وين نخليهه بيا خانه يبعد كلبي كلبك؟ انا اكلك ليش هم حقهم لان يصادف يوم نجاة النبي موسى وجماعته من فرعون من اغرقه بالبحر!! هجم بيت المحنه اي والله.

هم بعد وحده خل نمر عليهه ؛- عمي ياهو من عدكم ما مار بحاله انو يريد يبجي حتى يرتاح لان حاس بروحه مخنوك؟ مو لو لا ؟ كل احنه مارين بيهه هاي الحاله، ترى البكاء واللطم هو انفجار داخل جسم الانسان لازم يطلع لبره، واحساس ماكو واحد يكدر يسيطر عليه، وامشي عليكم العباس الي يريد يتأكد يروح يقرأ كتب علمية عن فائدة البكاء في المواقف المحزنة جدا، ورحم الله والديكم عوفونه من العرب روحوا اقروا مصادر اجنبيه، ترجموهه على كوكل واقروهه وانتم تحكمون على هذا الموضوع.

يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، لان أصحاب الكساء الي كانوا أكرم الخلق على الله عز وجل كانوا خمسة، من مات النبي بقي الامام علي ع, ومن مات الامام علي ع بقيت فاطمة ع, ومن ماتت فاطمة بقي الامام الحسن ع, ومن مات الامام الحسن ع, بقي الامام الحسين ع, ومن قتل الحسين ع بعد ما بقى أحد من أصحاب الكساء، وصار اليوم الي انكتل بي مثل كتلهم كلهم بيوم واحد، وكان وجوده كأنما كلهم موجودين، فلذلك صار يومه أعظم الأيام مصيبة.

تدرون الحسين ع كدر يخلي ثورته رسالة مفتوحة لكل الأجيال وكل العصور، و في كل موقع ومكان, لان الي تحقق ما كان شي هين حتى ينسي بسرعة، المصيبة الي صارت بي اهتزت الهه كل الإنسانية ، وارتعش الهه وجدان كل ضمير حي، واللطم هو وحده من الوسائل الي تعبر بيهه الوادم عن استنكارهه لهذا الحدث، لذلك إحياء ظلامة الحسين ع هدف إبقاء الجهاد ضد الظالمين حياً في النفوس، حتى الجماهير ما تظل بحالة من الشلل و الركود و الاستكانة للظالمين و المفسدين، وتشبك الاستسلام وتكعد بالبيت، الشعائر الحسينية هي دافع لهاي الوادم حتى تغير واقعها المأساوي، ولحد يكلي وينه هذا الحجي شو الوادم تنطبق عليهه كولة ( نايم ياشليل الصوف نايم والحرامي يحوف )؟ اكلك كل شي واله يوم وراح يجي اليوم الي الناس اطبق هاي الثورة الى افعال .

المهم حتى نخلص من شلعان الكلب هذا، لازم نفهم ان المواكب الحسينية بكل أشكالها المشروعة ضرورة، والبكاء يعتبر حالة إنسانية طبيعية، هذا ورغم إختلافهه سواء باللطم، او الزنجيل، او المشي، هاي كلهه ترمز لهدف واحد هو احياء فاجعة كربلاء الأليمة حتى تستفاد من عدها الناس واطبق أهدافها على حياتهه اليومية، وتمنع حدوثه بالمستقبل على اي انسان على الكره الارضية.