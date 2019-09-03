ليش ربع الحسين ع بس ٧٠ نفر !! حسينيات بالعاميه .. فيس بوك الحلقة الثانية

مهند ال كزار

احنا تعودنا كل فترة معينة يصير عدنا حديث ساعة, يوم انفجار, يوم قدسية كربلاء, يوم نفط كركوك, يوم تفجير مخازن الحشد, يدرون بينه نحب السوالف, بس بمحرم سالفتنه ثابتة, ليش المواكب تطلع العصر مو بالليل؟ وليش يسدون الشوارع؟ ليش ما نتبرع بالدم ابدال التطبير؟ ليش تصرف فلوسك عل المواكب وعايف الفقراء والمحتاجين؟ وليش هل البذخ والرياء؟ وهذا الموضوع كل سنة نعيده ونصقل بيه, وما نطلع من عنده بأي نتيجة مفيدة .

على العموم:- سالفتنه مال اليوم عن ربع الحسين ع لان البارحة من رحت للمجلس الحسيني لكيت ما شاء الله ماكو مكان بالحسينية فكعدت بره على الرصيف, ومن كعدت صارت كعدتي بالنص حتى اكطع الدرب عل اليمرون, خو ما اخليهم يعبرون من فوكي؟ ولان الرصيف صار ضمن العزاء الي يريد يمر لازم ينزل بالشارع، هي ساعة يتحملونهه شلون ما كان, وهم من كعدت فرشت على كبر رجليه حتى ما اخلي واحد يكعد يمي ويضايقني لان اخاف اتمغط او رجلي تخدر هم اريد اداري روحي شوية, جا كاعد ساعة كاملة هنا هنا والشيخ يسولف نفس السوالف مال ذيج السنة، وانا حافظهن على كلبي، وحتى من يون هم اون وياه, بس انا من كعدت عفت الشيخ وسوالفه لان اجتني مشيجيخه صفح, يمي شايب كاعد اسمعه يسولف عل ربعه يكلهم؛- انا والله دايخ بشغلة, الجماعة اليمه كالوله شنهي هاي الشغلة المدوختك كللهم انا هسه من اوكف براس الشارع مالتنه واصيح حيهم بس فروخنه التطلع وراي بيهم خمسين؟ اما اذا صارت وياي طلابة مدة يومين لو اسبوع لا كفيلكم الله اله اخلي البيارغ تهوس براس الشارع اسبوع كامل؟ جا شماله الحسين ربعه كلهم بس سبعين نفر؟ جا ربع جده وابوه التارسين المدينة ومكة وين راحوا؟ والعاركوا وي ابوه بالكوفة وطلايبهه وين صفى عليهم الماي؟

هسه انت من تجيهه هو هذا الشايب مو يستنقص من الحسين ع من يحجي بهل الطريقة, لا بالعكس بس هو طبيعة كلامه هل الشكل, عاد انا مالة الله هم كلت يروحي هاي خوش سالفة هو الشيخ طاير, باجر هم اجيه واعوض مال الليلة, بس انا اخوكم اول مرة صعدت عندي العاطفة وكمت اتراعش, والحماوه صارت مثل الحماوه الي ذكرناها بالحلقة الاولى, ومنا الدنيا حارة ودرجة الحرارة تتجاوز ال47 درجة, وانوب كل واحد من عدنه بيده كارتونه يهفي بيهه وكدامه كلاص جاي ابلاش من الموكب من هذا ابو 500 دينار.

فتريت وكتله حجي الله بالخير, كال هلا بوية, كتله حجي والله جنك بكلبي من حجيت هاي الحجاية, هو اخرب بيتي كيف اول مرة ونشنش ومهفته افترت حيل, وكتله حجي ولا يهون الربع خل نسولف شوية عن ربع الحسين ع بس قبلهه خل نعرف العشيرة الي عايش بيهه الحسين اول مرة لان من تريد تتكلم عن شخص مثل الحسين ع لابد ان تعرف عن بيئته وناسه ومنطقته الي كان عايش بيهه, وطبيعتها بذاك الوكت, الي تتكون من مكة والمدينة والكوفة والشام, حتى نعرف اول مرة ليش اختار الكوفة من دون المدن وليش الي طلعوا وياه بس ٧٢ نفر من كل هاي الولايات ؟

كال اي والله جا شعدنا كاعدين عل الرصيف, ونشرب جاي ونسولف, منا لمن تخلص نواعي الشيخ، كتله خل نبدي بالشام الي كانت عاصمة الحكومة الاموية يعني ما يمكن للامام ان يستنصرهه بذاك الوقت، لان معاوية ما خله اي وسيلة من الوسائل التي تحرض الناس على الامام علي الا وسواها، منها اختراع الاحاديث الي تمدح بني امية, والي تذم علي ع وصار سب علي ع كلش عادي في بلاد الشام, يعني وصلت لدرجة ان معاوية يقف يخطب على المنبر يكول ( ياأيها الناس ان الرسول قال لي انك ستلي الخلافة من بعدي, فأختر الارض المقدسة اي الشام, فأن فيها الابدال فقد اخترتكم فألعنو ابو تراب ؟ فعج اهل الشام بالسب والشتم؟والله عجيب, والدليل من انضرب الامام بالمحراب اهل الشام كالو ( أو كان علي يصلي )؟ انت تدري معاوية من عين المغيرة والي على الكوفة، كاله اوصيك بثلاثة لا غيرهن اولهن تترحم على عثمان والثانية تسب علي ع والثالثة ملاحقة اصحابه, يعني الشام كانت عدوة للحسين ع وهي مركز القرار والخلافة الي كانت ساقطة كليا, يعني هي الحكومة الدينية والسياسية ويا منعول والدين يطلع من شورهه بذاك الوكت .

اما المدينة خلصتهه بس انقلابات واول انقلاب حصل على الرسول وعلى علي عليه السلام, وكل احنا مطلعين على التفاصيل ما نريد نخوض بيهه, والامام ابتعد عن الحكم ومجالسته اكثر من 25 سنة, يعني الجماعة سووا الامام مثل البعبع عند الناس خلال هاي السنين, زرعوا في عقول الناس كل ما يمنع من الاقتراب من عنده, يعني الحسين عمره 50 من طلع للكوفة, يعني انت شوف شكد الناس بعيده عن اهل البيت الحسين ع يكللهم ( يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس محترمة مثلي لا يبايع مثله) ما يصدكونه؟ يعني الحسين ما عنده قيمه عند الناس, ولا اله احجايه تأثر بيهم, وماكو ناس خيره تكل للحسين الحق وياك, واحنا وياك وحجيك صدك تدري ليش ؟ عبالهم الامام صاحب مشروع سياسي وهاي قضية مختلفين عليهه هو ومعاوية, كل همه يريد الكرسي لا اكثر؟ احنا شنو دخلنا بالموضوع عسى ما نارهم تاكل حطبهم؟ انت تدري الامام الحسين قبل لا يطلع راح يشكي عند قبر جده الرسول ويكول ( انا الحسين سبطك الذي خلفته في امك فأشهد عليهم على انهم خذلوني ولم ينصروني ).

كبل لا يجي عل الكوفة، الامام سافر لمكة في وقت الحج استقر فيها حتى يحشم الوادم تطلع وياه, وهو كلش زين يعرف تركيبة مكة تركيبة عشائرية 25 بطن في مكة يعني عشيرة و23 عشيرة معادية اله ولاهل البيت, وذوله قلوبهم مليئة بالحقد والكره, لان الامام علي ع قتل زعمائم ورؤساء عشائرهم من زمان, وكل الموجودين هم ابناء واحفاد المقتولين, والحسين كاعد بنصهم وانت من هاي وقيس, وانوب قبيلة ال ابو سفيان هم الي كانوا يحكمون يعني الامام السجاد يكول ( ما بين مكة والمدينة 20 رجلا يحبنا ) لاحول الله ؟ يعني واصله لهل الدرجة, ومن حس بي يزيد استشار سرجون الرومي كله شسوي للحسين ع كله ( اصدر قرار بقتل الحسين ولو كان معلق بأستار الكعبة )؟ فتم طرد الحسين من بيت الله وقطع حجته وحولهه الى عمره مفردة وماكو ولا واحد ابن حلال كل اليزيد وربعه:- عمي انتم شجاي تسون هذا ابن رسول الله؟ كانت امة ساكته ومنكوسة, حجي هذا هو واقع مكة بعد هي مضمومة ؟

ومن طلع الحسين ع للكوفة بدوا الجماعة يضربون رؤوس كل الي يحاول يلتحق بركب الامام, يعني سعيد التميمي سمع كتاب الحسين وصل ليلة زفافه, اجه لامه كلهه يمه انطيني عدة حربي, كالتله خير ياستار كلهه والله صدري ضايق واريد اتنفس, اجته زوجته كالتله خيرك وين رايح من الصبح, كللهه تردين الصدك رايح للي اخير مني ومنج, هنا امه كلتله يمه بس حجايه وحده وتوكل على الله كللهه كولي: كلتله اذكرني عند فاطمة وسلملي على الحسين, يعني حتى هاي العجوز كانت تعرف اي واحد يلتحق بالحسين راح يقتل .

هسه هنا الحجي طفر بوجهي كال :- عمي دكول يالله شلك بهاي السوالف معقولة شخصية مثل الحسين ع ما كدر يطلع وياه حتى 100 نفر ؟ كتله اي بالعباس معقولة ؟ كول ليش :- عمي انت سامع بنبي الله عيسى لو ما سامع؟ جا غير جان يحيي الموتى, ويعالج الامراض المستعصية, وعلمه بالتوراة والانجيل, وكل ربعه وجماعته هم بس 12 لو لا؟ جا غير جانوا يسمونهم الحواريين, هسه هذا اذا مو صحيح يعني اعتراض عل القرأن الكريم واحنا مو كد هذا الموضوع رحمه على والديك .

تانيني بعد هم اكو وحده:- عمي انت سامع بالنبي موسى لو لا؟ غير دعى ربعه الف مرة حتى يحررون قرية من العمالقة مع ضمان النصر الهم من الله سبحانه وتعالى, الله يكلهم يمعودين بس روحوا عاركوهم انا انصركم؟ وتاليتهه يكلون ل موسى ("اذهب أنت وربّك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون"), صح لو لا؟ عمي جا موش بحضور الرسول محمد ص وكل شيوخ العشاير والسادة والاجاويد بيوم الخندق او واحد متعافي لزملهم الدرب او ولا واحد تنفس من عدهم والرسول يحشم لمن يبس ريجه لمن كام ابن ابي طالب كاله انا الهه ؟ جا هاي وين نخليهه بيا خانه؟ هم الرسول ضعيف وما يكدر على ربعه لو شلون تحلهه الي مو يبست ريجي؟

عمي رحمة لوالديك هسه احنا كل سنة نكعد ونتفلسف ليش الي طلعوا بس 72 وهم الف مرة الحسين ع كللهم ( أنتم في حل من بيعتي ، وهذا الليل فاتخذوه جملاً )؟ وانوب يكلهم لا مفرّ من الموت، وكربلاء هي موتكم التي راح تقضون نحبكم بيه, وهي الي راح تكون مأوى لأجسادكم المضرّجة بدمائكم ؟ وهم كل هذا ولا جنهم يسمعون هذا الحجي؟ لا وازيدكم من الشعر بيت تدرون الزلمه حتى أهل بيته هم أحلهم من بيعته ؟ يعني بإمكانهم يقررون الي يريدونه، ولا واحد منهم ، ولا من غيرهم يتوهم أنهم يواجهون وياه أي نوع من أنواع الضغوط ، أو أنهم مستحين من عنده، حتى لو كان قرارهم هو الانسحاب من المعركة وهذا معناه : أن المعركة ما مفروضه عليهم، والموت مو خيارهم الوحيد, وما خلاهم بفخ ما حاسبين اله حساب, هذا الكلام مستحيل الحسين ع ما يسويهه .

لكن ياحجي اسمعني الشيخ خلص وخل نكوم نستثاب شوية, بس اريد اكلك بشغله اخيره:- احنا لازم ما ننسى ان الحاكم افسد ضمائر الناس, تعودوا على أن الفوز بالمناصب والاموال يكون مع الحاكم, وان الحرمان والقتل يكون مع مخالفيه، وانقسموا قسمين قسم باعوا ضمائرهم بالمال وحب الدنيا, وقسم ثاني ماتت ضمائرهم خوفاً من القتل والتضحية، تعودوا على التجاوز على حقوق الاخرين, وعدم الاحترام, والنصب والاحتيال, واكل الربا, وهتك الاعراض والغيبة والنميمة, وقطع الارحام, وانتشار الفساد, والعقود الوهمية, وغيرها؟ لذك عرف الحسين ع انهم يحتاجون الى حركة وتضحية كبرى تهز نفوسهم وضمائرهم وتوقضها من هذا السبات.