ليش الحسين ع طلع وياه النساء والأطفال!!

مهند ال كزار



هواي نسمع اشكاليات بخصوص القضية الحسينية, وخصوصا من شبابنا وناسنه البسطاء, وهسه انت دكلي من حقهم يطرحون بعض الإشكاليات لو مو من حقهم ؟ انا اكلك اي من حقهم من جانب ومن جانب ثاني مو من حقهم ؟ هنا هم راح دكلي هاي شلون رهمتهه؟ شلون من حقهم وشلون مو من حقهم ؟ من حقهم لان اغلب الخطباء الي يصعدون عل المنبر مو كادرين على ايصال الفكرة والمعلومة المطلوبة للناس, واغلب محاضراتهم ومجالسهم تركز على عذاب النار, وعقوبة قاطع الصلاة, وغسل الجنابة، والمهم أن نبجي بنهاية المحاضرة أو المجلس، لان احنا اصلا جايين حتى نبجي مو حتى نستفاد من بحث أو من معلومة مفيدة، وهذا الكلام ما ينطبق على الكل، لا بالعكس، بس خل نعترف ان الغالبية ينطبق عليه هذا الكلام.

ومو من حقهم لان اليوم اي واحد يكدر يوصل للمعلومة الي يريدهه بكل سهولة, بيجات فيس بوك، وقنوات يوتيوب، وكروبات كثيرة, وبإمكانك تطرح اي سؤال او اي اشكالية وعشرات الي يجيبونك عليهه, وهذا الكلام ترى مو عيب ولا بي استنقاص من احد, العيب والفشل هو عدم معرفتك من تنسأل عن موضوع معين وما تعرف جوابه, وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الحسينية الي انا وانت نلطم عليهه من الصبح لليل, ولابسين اسود اقل شي لمدة عشرة ايام, ومواكبنا قاطعة الشارع على المريض والمحتاج والعنده شغل, المفروض ننطي هذا الموضوع اهمية اكثر مما ننطي هاي الشكليات الي اشوفهه شي ثانوي ومو رئيسي .

على العموم : هواي نسمع ليش الامام الحسين ع اخذ الاطفال والنساء وياه للحرب ؟ وعلى كولة شاب مدني عمره 18 سنة كاعد بالكهوه وحاط رجل على رجل ( الحسين طلع منتحر لو لا )؟ هسه هذا الكاعد يمه اذا كال اي طعن بالحسين واتهمه بقتل نفسه واولاده؟ واذا كال لا فهو نسف عصمته واسقط إمامته؟ لان الحسين امام معصوم يعلم بالغيب, يعني يعرف نفسه مقتول وعائلته راح تشوف الظيم خلافه، فيبقى محتار لا حول اله ولا قوة، وجوابه يكون بالسكوت وتدخين الجكاره من الحركه.

هم اكو بعد وحده بس خليك مركز وياي؛, زين الامام الحسين مو يكول ( كأني بأشلائي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء ) مو لو لا ؟ يعني الرجل يعرف ومثل ما كلنا يعلم بالغيب بأن راح تصير مذابح وعمل وحشي راح تتعرض اله النسوان والاطفال, زين اذا هيج ليش ياخذهم وياه؟ والله عجيب يااخي هذا الموضوع .

هنا الموضوع شيحتاج من عندك؟ يحتاج بس شوية تركيز، لان احنا مرات من تنطرح هيج مواضيع نتنفرز, وتاخذنا العاطفة اكثر من اللازم,ونظل نهوس ونصيح، لا احنا مفهمين الوادم بوجهه نظرنا، ولا احنا كاعدين وساكتين ومغلسين عن هذا النقاش ولا جنه سامعينه، وما ننسى هو احنا شعدنا غير الحسين, هو العالم كله محاربنا, ويكرهنا, بسبب الحسين, ومو من المعقول ما نكدر نجاوب على هيج قضايا بسيطة, بس من البداية نخلي في بالنا الي يطرح هيج اشكال على نوعين: واحد يريد يفتهم ويقتنع ومنتظرك توصله الفكرة, والثاني يطرح حتى يستهزء, ويحرجك امام الناس, والنوع الثاني ما يخصنا لان غايته قذرة وما راح يقتنع لو تنزله بحوث الدنيا كلهه .

اغلبنا يلتبس عليه هذا الموضوع, مثل ما التبس علينا مغزى قضية الامام الحسين ع بكاملها, شلون تريد يوصل الامام الحسين للخلود والاسلام الديمومة اذا انقتل بس هو بذاك اليوم ؟ اذا هل الشكل راح يكون نصر طبيعي اجه من انتصار اي جيش على جيش ثاني ؟ ومن قتل القاتل للمقتول؟ وعلى كولة السيد كاشف الغطاء ( راح يكولون ان الحسين ع مات بسبب الزكام ) .

لذلك من نريد نجاوب على هذا الموضوع بالذات لازم نركز على أمور مهمة منها :- مو الامام في احد كتبه يكول ((وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه، فإنّ السنّة قد أُميتت، والبدعة قد أُحييت) يعني الامة بذاك الوكت تعيش في بدعة, يعني الامام من طلع بسبب أنتشار البدعة الي يحمل الجميع مهمة محاربتها والوقوف بوجهها, يعني يتساوى تكليف الرجل والمرأه والطفل بمحاربتهه, وبهذا نفهم ان الامام ما طلع عائلته بالغصب، يعني مو غصبا عليهم كون يطلعون وياه, لا حبيبي هم يعرفون تكليفهم, لان بقضية دفع البدع ماكو تبعيض, لازم على كل عالم أن يظهر علمه, غير الامام يكول ( إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة) يعني كلهم بيت النبوة بما فيهم النساء والأطفال .

الموضوع الثاني : مو الامام ع يقرن بين قتله وسبي نسائه, وهو الامام المعصوم لو لا, من يكول ( شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا ) يعني موضوع قتله وسبي نسائه اللهم نفس الأهمية ونفس التكليف, ما يمكن أن يقضى على البدعة إلا بقتله عليه السلام وسبي عياله, يعني بيت القصيد من هذا الرأي هو أن مشيئة الله أن يراهن سبايا هي مشيئة تشريعية, هسه اهنا البعض ما مقتنع مو؟ انا اكلك انت مقتنع بقضية ابراهيم الخليل (عليه السلام) وامر ذبح ابنه اسماعيل, واستسلما لامر الله وهم ميعرفون وجه المصلحة من هذا الفعل, مو لو لا؟ لو هم نشكك بالقرأن الكريم ؟ يعني هذا الموضوع واضح مثل الشمس ما يحتاج اي تفصيل ثاني .

الي اريد اوصله :- بان الامام (عليه السلام) بقوله (شاء الله ان يراهن سبايا) يقصد باخراجهن هو امر الهي, والمؤمن العادي لازم يخضع ويسلم لامر مولاه من غير ان يعرف المصلحة من وراء الفعل, هنا صار امتثال امر من غير معرفة ماوراءه يشتمل على طاعة, اكثر من الامر الي معروفه مصلحته, اذن الفكرة هي ان فعل الامام (عليه السلام) فيه مصلحة تعود اله ولنسائه دون الاخرين, لان جاء الابتلاء والاختبار والامر بالتضحية بالانفس والاهل, وهنا استجاب الامام (عليه السلام) وكذلك عائلته.

ختاما :- يكول الدكتور حميد حسون كنت الصيف الماضي في زيارة للسيدة زينب ع, وخلال وجودي في احد الأضرحة لأحدى النساء الي توفيت خلال السبي ودفنت هناك، التقيت باشخاص مسيحيين من فرنسا, يتجولون في الضريح, صار بيناتنا حديث قدمت لهم معلومات عن صاحبة الضريح, وكان من ضمن ما كلت الهم: ما يثير الاعجاب هو ان امرأة مسبية توفيت في ديار الظالمين، ولا زال ضريحها موجود في تلك الديار, يزورونه من كل مكان، بينما الطاغية صاحب الديار الي سباها ما عنده قبر في عاصمته الي كان يحكمها, طبعا هاي امارة من امارات الخلود, فهؤلاء قوم ارادوا الآخرة وسعوا لها, فأنالهم الله حسن ثواب الدنيا والآخرة.