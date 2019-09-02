المقالات

ليش الحسين ع طلع وياه النساء والأطفال!!


مهند ال كزار 


هواي نسمع اشكاليات بخصوص القضية الحسينية, وخصوصا من شبابنا وناسنه البسطاء, وهسه انت دكلي من حقهم يطرحون بعض الإشكاليات لو مو من حقهم ؟ انا اكلك اي من حقهم من جانب ومن جانب ثاني مو من حقهم ؟ هنا هم راح دكلي هاي شلون رهمتهه؟ شلون من حقهم وشلون مو من حقهم ؟ من حقهم لان اغلب الخطباء الي يصعدون عل المنبر مو كادرين على ايصال الفكرة والمعلومة المطلوبة للناس, واغلب محاضراتهم ومجالسهم تركز على عذاب النار, وعقوبة قاطع الصلاة, وغسل الجنابة، والمهم أن نبجي بنهاية المحاضرة أو المجلس، لان احنا اصلا جايين حتى نبجي مو حتى نستفاد من بحث أو من معلومة مفيدة، وهذا الكلام ما ينطبق على الكل، لا بالعكس، بس خل نعترف ان الغالبية ينطبق عليه هذا الكلام.
ومو من حقهم لان اليوم اي واحد يكدر يوصل للمعلومة الي يريدهه بكل سهولة, بيجات فيس بوك، وقنوات يوتيوب، وكروبات كثيرة, وبإمكانك تطرح اي سؤال او اي اشكالية وعشرات الي يجيبونك عليهه, وهذا الكلام ترى مو عيب ولا بي استنقاص من احد, العيب والفشل هو عدم معرفتك من تنسأل عن موضوع معين وما تعرف جوابه, وخصوصا فيما يتعلق بالقضية الحسينية الي انا وانت نلطم عليهه من الصبح لليل, ولابسين اسود اقل شي لمدة عشرة ايام, ومواكبنا قاطعة الشارع على المريض والمحتاج والعنده شغل, المفروض ننطي هذا الموضوع اهمية اكثر مما ننطي هاي الشكليات الي اشوفهه شي ثانوي ومو رئيسي .
على العموم : هواي نسمع ليش الامام الحسين ع اخذ الاطفال والنساء وياه للحرب ؟ وعلى كولة شاب مدني عمره 18 سنة كاعد بالكهوه وحاط رجل على رجل ( الحسين طلع منتحر لو لا )؟ هسه هذا الكاعد يمه اذا كال اي طعن بالحسين واتهمه بقتل نفسه واولاده؟ واذا كال لا فهو نسف عصمته واسقط إمامته؟ لان الحسين امام معصوم يعلم بالغيب, يعني يعرف نفسه مقتول وعائلته راح تشوف الظيم خلافه، فيبقى محتار لا حول اله ولا قوة، وجوابه يكون بالسكوت وتدخين الجكاره من الحركه.
هم اكو بعد وحده بس خليك مركز وياي؛, زين الامام الحسين مو يكول ( كأني بأشلائي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء ) مو لو لا ؟ يعني الرجل يعرف ومثل ما كلنا يعلم بالغيب بأن راح تصير مذابح وعمل وحشي راح تتعرض اله النسوان والاطفال, زين اذا هيج ليش ياخذهم وياه؟ والله عجيب يااخي هذا الموضوع .
هنا الموضوع شيحتاج من عندك؟ يحتاج بس شوية تركيز، لان احنا مرات من تنطرح هيج مواضيع نتنفرز, وتاخذنا العاطفة اكثر من اللازم,ونظل نهوس ونصيح، لا احنا مفهمين الوادم بوجهه نظرنا، ولا احنا كاعدين وساكتين ومغلسين عن هذا النقاش ولا جنه سامعينه، وما ننسى هو احنا شعدنا غير الحسين, هو العالم كله محاربنا, ويكرهنا, بسبب الحسين, ومو من المعقول ما نكدر نجاوب على هيج قضايا بسيطة, بس من البداية نخلي في بالنا الي يطرح هيج اشكال على نوعين: واحد يريد يفتهم ويقتنع ومنتظرك توصله الفكرة, والثاني يطرح حتى يستهزء, ويحرجك امام الناس, والنوع الثاني ما يخصنا لان غايته قذرة وما راح يقتنع لو تنزله بحوث الدنيا كلهه .
اغلبنا يلتبس عليه هذا الموضوع, مثل ما التبس علينا مغزى قضية الامام الحسين ع بكاملها, شلون تريد يوصل الامام الحسين للخلود والاسلام الديمومة اذا انقتل بس هو بذاك اليوم ؟ اذا هل الشكل راح يكون نصر طبيعي اجه من انتصار اي جيش على جيش ثاني ؟ ومن قتل القاتل للمقتول؟ وعلى كولة السيد كاشف الغطاء ( راح يكولون ان الحسين ع مات بسبب الزكام ) .
لذلك من نريد نجاوب على هذا الموضوع بالذات لازم نركز على أمور مهمة منها :- مو الامام في احد كتبه يكول ((وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه، فإنّ السنّة قد أُميتت، والبدعة قد أُحييت) يعني الامة بذاك الوكت تعيش في بدعة, يعني الامام من طلع بسبب أنتشار البدعة الي يحمل الجميع مهمة محاربتها والوقوف بوجهها, يعني يتساوى تكليف الرجل والمرأه والطفل بمحاربتهه, وبهذا نفهم ان الامام ما طلع عائلته بالغصب، يعني مو غصبا عليهم كون يطلعون وياه, لا حبيبي هم يعرفون تكليفهم, لان بقضية دفع البدع ماكو تبعيض, لازم على كل عالم أن يظهر علمه, غير الامام يكول ( إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة) يعني كلهم بيت النبوة بما فيهم النساء والأطفال .
الموضوع الثاني : مو الامام ع يقرن بين قتله وسبي نسائه, وهو الامام المعصوم لو لا, من يكول ( شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا ) يعني موضوع قتله وسبي نسائه اللهم نفس الأهمية ونفس التكليف, ما يمكن أن يقضى على البدعة إلا بقتله عليه السلام وسبي عياله, يعني بيت القصيد من هذا الرأي هو أن مشيئة الله أن يراهن سبايا هي مشيئة تشريعية, هسه اهنا البعض ما مقتنع مو؟ انا اكلك انت مقتنع بقضية ابراهيم الخليل (عليه السلام) وامر ذبح ابنه اسماعيل, واستسلما لامر الله وهم ميعرفون وجه المصلحة من هذا الفعل, مو لو لا؟ لو هم نشكك بالقرأن الكريم ؟ يعني هذا الموضوع واضح مثل الشمس ما يحتاج اي تفصيل ثاني .
الي اريد اوصله :- بان الامام (عليه السلام) بقوله (شاء الله ان يراهن سبايا) يقصد باخراجهن هو امر الهي, والمؤمن العادي لازم يخضع ويسلم لامر مولاه من غير ان يعرف المصلحة من وراء الفعل, هنا صار امتثال امر من غير معرفة ماوراءه يشتمل على طاعة, اكثر من الامر الي معروفه مصلحته, اذن الفكرة هي ان فعل الامام (عليه السلام) فيه مصلحة تعود اله ولنسائه دون الاخرين, لان جاء الابتلاء والاختبار والامر بالتضحية بالانفس والاهل, وهنا استجاب الامام (عليه السلام) وكذلك عائلته.
ختاما :- يكول الدكتور حميد حسون كنت الصيف الماضي في زيارة للسيدة زينب ع, وخلال وجودي في احد الأضرحة لأحدى النساء الي توفيت خلال السبي ودفنت هناك، التقيت باشخاص مسيحيين من فرنسا, يتجولون في الضريح, صار بيناتنا حديث قدمت لهم معلومات عن صاحبة الضريح, وكان من ضمن ما كلت الهم: ما يثير الاعجاب هو ان امرأة مسبية توفيت في ديار الظالمين، ولا زال ضريحها موجود في تلك الديار, يزورونه من كل مكان، بينما الطاغية صاحب الديار الي سباها ما عنده قبر في عاصمته الي كان يحكمها, طبعا هاي امارة من امارات الخلود, فهؤلاء قوم ارادوا الآخرة وسعوا لها, فأنالهم الله حسن ثواب الدنيا والآخرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا تسيء قناة "الحرة" للمرجعية الدينية؟!
عْاشُورْاءُ السَّنَةُ السَّادِسةُ(٣)
الدولة؛ حولة ام ثولة؟! الجزء الاول : قد القطار ..على المسار.
مقدساتنا ومرجعتينا خط احمر ...
لماذا تحارب الشعائر الحسينية؟!
ليش الحسين ع طلع وياه النساء والأطفال!!
يا حرة انت لست بحره...ونحن نعي ذلك من اول يوم تأسيسك ..
المرجعية الدينية رأس الرمح
وعدنا بالرد وصدقنا الوعد
دولة موظفين..لا..دولة مواطنين..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك