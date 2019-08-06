المقالات

معيوف… يعيد الامجاد لقلعة سكر


عقيل الناصر الطربوشي

 

ياحافر الصخر صمودا…..وياسالك العلم دروبا….بوركت على الجهود الدوؤب.. 
الى ابن مدينتي ومسقط رأسي الى الشاب السومري حسن محسن معيوف صاحب الصور التي تعبر عن ملامحها،عن الذكاءوالمعاناة والتحدي والشموخ ،المخضب،بطين حضارات سومر واور واوروك عند قلعة سكر في محافظة ذي قار،من ثانوية الطف المختلطة المتواضعة لادروس خصوصية ولاخط نقل وبمعدل 99.86.
من مدينة قلعة سكر تحديات ومعانات ،ورغم كل ذلك حاك حسن من شعاع الشمس خيوط النجاح ،من قلعة سكر مركز قضاء في محافظة ذي قار،فهي تقع وسط اربع محافظات اذ تحدها من الشمال مدينة الكوت ومن الجنوب مدينة الناصرية ومن الشرق مدينة العمارة،ومن الغرب مدينة الديوانية. 
قلعة سكر عندما تخطو الى تلك المدينة فأنك تخطو نحو كنوز العلم والمعرفةوالثقافة، ونحو بيوت الكرم والترحاب والجود والمجد والاصالة ،هكذا يقود الخيال والحلم والوجد الى هناك مضارب الناس الذين زرعوا لنا الزقورات على هامات تلال الارض الخصبة المعطاء،هكذا هو الاحساس الذي يقودك نحوها وانت تجول بخيالك عبر مسافة تبلغ بحدود 100كم شمال مدينة الناصرية ،رائحة الطين والسواقي،مدينة العشق والابداع هذه المدينة التي سلب منها عنوانها قسرا في عام 1928 ،عندما كانت قضاء لتتحول الى ناحية بأمر ملكي ظالم،لاهلها وتأريخها من هذه البوابة عبرنا الى تاريخ الثقافة .
والان يعيد المجد والعزة والرفعة الشاب الفقير الذي ينحدر من عائلة فقيرة ،لم يكن والده من الذوات او الميسورين ،لم يدخل مدرسة اهلية ،ولضيق الحال لم يحصل على دروس خصوصية ،بل كان هدفه تحقيق رغبة اخيه الذي كان يحلم ان يكون حسن طبيبا. 
توكل حسن على الله لم يفكر بالغش الالكتروني ،ولابكل المحاولات والاساليب الدنيئة بل فكر بمستقبل يسر به اهله،ويرد دين الوالدين ويفتخر به الاصدقاء…. حسن عانيت ماعانيت من شظف العيش ،فاليوم ارقص على رؤوس المخنثين واصحاب الميوعة والمتزلفين والمتشبهين بالنساء. 
حييت ابن بلاد سومر… حسن محسن معيوف ابن قرية الحوس في قضاء قلعة سكر والتي تبعد 18 كيلو عن المدينة لم يتعذر بالظروف اعاد هيبة الشاب العراقي ،كان مثالاللطالب المثابر والمتميز ،كان يقرأ على ضوء الشموع، ومع ذلك تفوق دراسيا وحصل على المركز الاول .
نجاح الشاب حسن محسن معيوف أجهض كل الاهداف والمخططات الرامية لافشال وتدمير الشباب العراقي ،من مسلسل هدم المدارس الذي انتهجته اغلب الحكومات المتعاقبة،بحجة انها آيلة للسقوط ،الى انتشار المقاهي وعدم توفير فرص عمل للخريجين وافشال العملية التربوية ،لتمرير مشاريع مشبوهة. 
لو كان حسن ينتمي لحزب متنفذ ،او كان والده متنفذا لكان الامر مختلفا،مع هذا الطالب المتفوق والمجتهد ،لكن حسن كان شاب فقير لاتعنيه السياسة بشيءولانه من عائلة ،فقيرة لذا لم ينتبه له احد من المسوؤلين عندما كان يقطع مسافة 12كم مشيا على الاقدام للوصول الى المدرسة متحملا عناء ومشقة السير ،ولكن بالصبر والاصرار… يصل حسن الى مبتغاه حسن لم يتحدث بمفردات دخيلة التي يعتبرها البعض تحضرا او ثقافة ،ولم يبلغ مستويات متقدمة من لعبة البوبجي،او يرتدي اللبس الفاضح،انه ابن الريف الذي استطاع وبكل قوة ان يتخطى كل العقبات،ما الذي بينك وبين الله؟بماذا دعت لك امك ماشاءالله. لتحصل على هذا النجاح الباهر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
معيوف… يعيد الامجاد لقلعة سكر
لم تستقم الرعية كما أمرت !
تائهون .. و ..صامتون ..
الفساد؛ حيثما تنقلب المفاهيم رأسا على عقب..!
انتحارٌ بإسم المقدس
قلوبنا معك ومدنيتنا عليك ...!
إشاعات "إسرائيلية" تستهدف الشباب !!
الشهيد كنعان علوان التميمي (ابو ذر الحسن)
هل في العراق أحزاب ؟1
عن الدولة البوليسية والحكم الشمولي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
الدكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي : التعويضات في الانبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار المتظرره لابد دفع نسبة من المبلغ ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
دكتور اياد جواد : ارجو التفضل بعدم الممانعة بنقل خدماتي الى وزارة التعليم العالي من وزارة التخطيط والتي انا موظف بمقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علاء صالح سلطان : السلام عليكم شكوى نحن لفيف من اصحاب المحلات التجارية والشقق السكنية واصحاب الحرف في شارع السعدون محلة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
نزار : ليس صحيحا ما تقول . العراقي سومري اكدي متحول الى العروبة بعد الاحتلال العربي الاستيطاني للعراق .. ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
احمد علي كازم : اني المواطن ؟؟؟؟؟ من محافظة بابل لدينا شكوى تخص مؤسسة شهداء بابل بعد البحث والتدقيق لحصول مظالم ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
كاظم جواد كاظم الشمس : لي اخ سجين سياسي واني خريج معهد فني ومن مواليد 1964قدمت على الفصل السياسي ولكن رفضوا ذلك ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Zaid : السلام عليكم...الكثير يتكلمون ويكتبون عن مسؤولية الطبيب تجاه المريض . لكن لم ار او اسمع عن العكس ...
الموضوع :
مسؤولية الطبيب القانونية تجاه المريض
فيسبوك