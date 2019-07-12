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اكتئاب ما بعد المسؤولية..!


عزيز الإبراهيمي

 

أتلمس ان الكثير من المسؤولين واصحاب الأضواء يعيشوا حالة من الاكتئاب بعد فقدهم لتلك المواقع والظهور الاعلامي والشعور بالاهمية ....

فتراهم يعيشوا حالة من الانفصال عن واقعهم السابق والذي لا يطيقوا الرجوع اليه ...

وأكثر من يصاب بهذه الحالة الي تسمعه اثناء توليه المنصب يردد ( والله ما اعترف بالمنصب وين صاير ؟)

انا على يقين ان لدينا الكثير من الأمراض النفسية والتي الفناها لذلك لا نشعر بها فلا نحن نشخصها ولا المجتع يعني على گولة المثل (ضاع ابتر بين البتران)

واكتئاب ما بعد المسؤولية يضاف الى جملة الأمراض التي تعصف بواقعنا النفسي

تطول علينا حيل حتى اذا ردنا نسوي معاهد وكليات لعلم النفس الصراحة نحتاج الى مختصين يدرسون حالة مشاهير مثل احمدي نجاد وبعض المسؤولين الأوربيين ويشوفون شلون مدبرين حالهم

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