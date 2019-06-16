المقالات

كتلة الإصلاح ...وهدايد الاغم..!


عزيزالإبراهيمي

 

منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نسمع رغبة كتلة الإصلاح او أطراف فيها بالجنوح الى المعارضة ولكن لم تسفر جعجعتهم عن طحين ولا زالوا يترقبون أخذ دورهم في تشكيلة الحكومة او في المناصب الكثيرة جدا في حال تخلي الدولة عن المناصب بالوكالة ...

خطوة المعارضة خطوة جبارة ولكنها غير مضمونة النتائج لذلك لا ترغب بها القوى السياسية لأمور منها

- ان مجتمعنا لا يحترم كثيرا القوى التي تقع خارج السلطة فثقافة المعارضة واحترامها لازالت غائبة وتعوضها مقولة (السبع الي يخلي بالسلة عنب )

- ان القوى السياسية تطمح بجد الى أخذ المناصب لطموح أفرادها في نيل تلك المناصب وللمكاسب المستحصلة من ورائها

- الخشية من نجاح الحكومة الحالية كابوس يطارد الراغبين او المهددين بالمعارضة فخطوات هذه الحكومة لازالت جيدة وحجم الخلل خصوصا في قطاع الكهرباء غير مسؤولة عنه هذه الحكومة لهذه السنة ...

فاحتمالية ان تشكل كتلة الإصلاح معارضة للحكومة امر مستبعد جدا وتبقى هذه التصريحات عبارة عن ( هدايد اغم) لنيل مكاسب او تعديل اوضاع تفاوضية....

وان صدقوا فيما يذهبون اليه فليس مقصدهم المعارضة للحكومة بل غايتهم الإطاحة بها مستغلين أوضاع الحر وتردي الكهرباء لكسب تأييد الناس

ولعل من اكبر السذاجات التفكير باسقاط هذه الحكومة لانه لم تمر الفترة الكافية لتقيمها اولا ولصعوبة او حتى استحالة تشكيل حكومة اخرى ...

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل أن العراق بلد كهول؟!
الخلاف بين المراجع..!
ابطال صنعاء يساهمون في منع حدوث الحرب . ازمة الخليج مرة اخرى/ الجزء الثاني
كتلة الإصلاح ...وهدايد الاغم..!
عن الذين ابهروا العالم بقصف مطار أبها الدولي..!
هل يعي ترامب الدرس...؟
تأثير احتراق الناقلات على الاقتصاد والسياسة
ما بعد استهداف الناقلات النفطية..!
النشاط الأميركي بعد الرفض الإيراني
طبول الحرب الواهية..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 71.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك