المقالات

الحرائق ومجالس المحافظات وثقافة البدو


عزيز الإبراهيمي

 

معنى ان تكون سياسيا متصديا للشأن العام هو ان يكون لديك هم بناء الدولة فتستحق وان بعد مرور سنة .. سنتين .. ثلاثة ان تكون بمستوى رجل دولة اما ان يمضي على عضو مجلس المحافظة مثلا عقد من الزمن او ما يقاربه ولا يزال تفكيره يشبه تفكير البدوي الذي يسكن الصحراء والذي يستدل على مسالكها من مواقع النجوم فهذا امر مؤسف ومكلف للدولة والمجتمع ... وهذا الامر يشمل الجميع واخص بالذكر اعضاء مجلس المحافظة والحكومة المحلية المسؤولة عما سأقصه :

أيقظني صباح هذا اليوم صوت سيارة الإطفاء ولحقتها الى الجوار غير البعيد فوجدتهم قد وقفوا امام بيت احد الاخوة والدخان يتصاعد منه ..

نزل فريق الإطفاء وأخذوا عدتهم وقبل ان يقتحموا البيت سألوا عن الكهرباء فتبين لهم انها موجودة فأراد ان ينادي لدائرة الكهرباء عبر اللاسلكي لغرض إطفاء الكهرباء ولكن توقف ليسأل

شنو اقرب نقطة دالة ؟

انا والي يمي واحد ظل يتباوع بوجه الاخر ويأشر بأتجاه المدرسة القريبة ( كلنا نسينا اسمها)

يابه هاي ... اَي هاي مال ولد ...وقال اخر لا مال ولد وبنات

فقال الاطفائي : يمعودين ما اريد اسجل افروخي بيها خلصوني

اجابه اخر : هاي هي قريبه بس تطلع منا !!!

عمي نسيناها خابرهم كلهم طفوا المنطقة كلها احسن

اَي هو هيج راح يصير اجاب الاطفائي

هذه القصة حدثت اليوم ...

الشاهد

الترقيم للمناطق والشوارع والأزقة والبيوت من أبجديات وجود المدن والدول لان الامر يتعلق بأمن الناس وسلامتهم بما يسهل على مؤسسات الدولة الوصول السريع لاي منطقة تحتاج مساعدة او تشتمل على خطر يهدا لحياة والترقيم لا يحتاج الا لهمة وارادة ومن قبلها أدارك لاهمية ذلك من قبل مجالس المحافظات التي تغط في سبات عميق

ملاحظة / اكو في بطاقة السكن مالتك مكتوب رقم المحلة والزقاق والدار .... ذني نگعهن واشرب مايهن

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عندما يذل العزيز ويكرم اللئيم..!
وَ......حيث يقبع الشيطان..!
الحرائق ومجالس المحافظات وثقافة البدو
يوم القدس العالمي ..هو نصر من الله وفتح قريب
انت ذيل ايراني..!
يوم القدس وفشل صفقة القرن..!
تساؤلات لمن يقول ان اليماني من اليمن !
الملفات التي تكمن خلف تدمير الشعب العراقي!!
من المستفيد من قرع طبول الحرب ؟!
مقاربات في مفهوم الوطنية والتبعية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك